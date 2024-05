Von Euronews mit AP

In der Normandie, in Frankreich ist ein Gefangenentransporter an einer Mautstelle angegriffen worden. Dabei wurden drei Strafvollzugsbeamte getötet. Die Täter und ein Häftling sind auf der Flucht.

Tödliche Befreiungsaktion: Bewaffnete Männer haben einen Gefangenentransporter in der Normandie, in Frankreich überfallen. Mindestens zwei Polizisten und der Fahrer wurden getötet. Mindestens drei weitere wurden verletzt. Der Häftling, bekannt als Mohamed A., ist mit den Angreifern geflohen. Sowohl die Autobahn als auch die Mautstelle sind in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Der Angriff ereignete sich kurz nach 11 Uhr am Dienstag, dem 14. Mai, auf der Autobahn an der Mautstelle Incarville in Val-de-Reuil in der Normandie. Unter "Bedingungen, die zu diesem Zeitpunkt unbekannt sind", wurde ein Gefangenentransporter der Gefängnisverwaltung von zwei Fahrzeugen angegriffen, in denen vier bewaffnete Männern waren, so Le Parisien. Diese zwei Fahrzeuge wurden von den Angreifern später angezündet. Sie flohen offenbar in einem dritten Fahrzeug.

Mohamed A., auch bekannt unter dem Spitznamen "Die Fliege", ist 30 Jahre alt und war wegen Einbruchdiebstahls verurteilt. Medienangaben zufolge soll er der Justiz auch wegen versuchten Mordes bekannt gewesen sein. Eine Polizeiquelle der Zeitung "Le Parisien" beschrieb ihn als den Anführer eines Drogenrings. Laut der Quelle wurde der Mann allerdings nicht als besonders gefährlicher Häftling (DPS) eingestuft.