Im Rahmen seiner Reise zur Unterstützung Kiews ist der ukrainische Präsident in Brüssel. Sein Ziel: weitere Sicherheitsabkommen mit westlichen Verbündeten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach Brüssel gereist, um ein bilaterales Sicherheitsabkommen mit Belgien zu unterzeichnen und die F-16-Kampfjets zu inspizieren, die Belgien noch in diesem Jahr in die Ukraine schicken wird.

Außerdem warb Selenskyj in Spanien und Portugal für weitere Unterstützung.

Die Verteidigungsminister der Europäischen Union kommen in Brüssel zusammen, um erneut zu versuchen, die Einwände Ungarns gegen die Bereitstellung von Militärhilfe in Milliardenhöhe für Kiew zu überwinden.

Selenskyj hat eine spanische Zusage für zusätzliche Luftabwehrraketen erreicht. Die sollen helfen, die rund 3.000 Bomben abzuwehren, die Russland nach seinen Angaben jeden Monat auf die Ukraine abwerfe.

Weitere Luftabwehrsysteme nötig

Dennoch benötige die Ukraine dringend sieben weitere Patriot-Luftabwehrsysteme aus US-amerikanischer Produktion, um Russland daran zu hindern, das Stromnetz und zivile Gebiete sowie militärische Ziele mit verheerenden Gleitbomben zu treffen, die große Zerstörungen anrichten, so Selenskyj.

Zwei Patriot-Systeme würden zum Schutz der nordöstlichen Region Charkiw benötigt, wo die Kreml-Truppen am 10. Mai eine grenzüberschreitende Offensive starteten, die die ukrainischen Truppen in Bedrängnis gebracht habe, sagte Selenskyj.

Zahl der Todesopfer in Charkiw steiugt

Die Zahl der Todesopfer eines Bombenangriffs auf ein Einkaufszentrum in Charkiw am Samstag stieg unterdessen auf 18, wie der Regionalgouverneur Oleh Syniehubov mitteilte; fünf Menschen würden noch vermisst.