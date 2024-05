Von Euronews mit AP

50 Staaten haben ihre Teilnahme an der Veranstaltung bestätigt, die vom 15. bis 16. Juni in einem Resort über dem Vierwaldstättersee in der Zentralschweiz stattfinden wird. Die Chefs des Europarates, des Europäischen Rates und der Europäischen Kommission werden ebenfalls teilnehmen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, sein russischer Amtskollege Wladimir Putin habe Angst davor, was ein internationaler Friedensgipfel im Juni bewirken könne.

Selenskyj sagte, der Gipfel werde „Putin nicht mehr erlauben zu lügen“ und sagte, niemand auf der Welt wolle Krieg außer dem Aggressor.

„Die Welt ist in der Lage, Russland zum Frieden und zur Einhaltung internationaler Sicherheitsnormen zu zwingen. Russland hat der Weltmehrheit nichts entgegenzusetzen“, sagte er.

Selenskyj warf den Staats- und Regierungschefs zentralasiatischer Staaten vor, sich bisher nicht bereit erklärt zu haben, teilzunehmen.

„Sagen Sie mir, wovor diejenigen Angst haben, die nicht kommen? Sie haben Angst, etwas zu verlieren. Angst, sogar ihre Beziehung zum heutigen Kreml zu verlieren. Das trägt nicht dazu bei, den Krieg zu beenden“, sagte er.

Selenskyj sprach in der nordöstlichen Region Charkiw, wo die russischen Streitkräfte kürzlich erneut vorrückten.

Im Rahmen dieser erneuten Offensive schlugen am frühen Donnerstag Raketen in die zweitgrößte Stadt der Ukraine ein, wobei mindestens sieben Zivilisten getötet und 21 weitere verletzt wurden.

Der Streik traf die größte Druckerei des Landes, während etwa 50 Mitarbeiter vor Ort waren.

„Dies ist das größte Unternehmen seiner Art in der Ukraine. Deshalb wird es bei Lehrbüchern, Literatur usw. zu einem nationalen Problem. Wir werden sie dieses Jahr nicht rechtzeitig veröffentlichen können, wenn wir uns nicht schnell erholen“, sagte Serhiy Polituchy, Besitzer der Druckerei Faktor-Druk.

Selenskyj besuchte die Einrichtung am Freitag, um den Schaden zu begutachten, und drückte den Angehörigen der bei dem Streik Getöteten sein Beileid aus.

„Der russische Terror beweist immer wieder, dass sein Ziel die völlige Zerstörung der Ukraine und allen Lebens hier unserem Land ist, alles, was den Menschen das Menschsein ermöglicht. Wir werden alles tun, um unseren Staat zu schützen und das böse Russland für seine Taten verantwortlich zu machen,“ sagte er.

Russlands Vorstoß in Charkiw scheint eine koordinierte neue Offensive zu sein, die den Test der ukrainischen Verteidigungsanlagen in der weiter südlich gelegenen Region Donezk sowie Einfälle in den nördlichen Regionen Sumy und Tschernihiw umfasst.

Die Probleme der Ukraine haben in den letzten Monaten zugenommen, da sie versucht, sich gegen ihren viel größeren Feind zu behaupten, und der Krieg scheint sich an einem kritischen Punkt zu befinden.

Die neue russische Offensive zermürbt die geschwächten Reihen der Ukraine, die nach mehr als zwei Jahren Krieg erschöpft sind.

Auf einer Pressekonferenz am Freitag äußerte sich der Generalstab jedoch optimistisch zur Lage in Charkiw.

„Heute ist die Situation dort stabil und unter Kontrolle. Der Feind wurde gestoppt und die Verteidigungskräfte planen und führen offensive Angriffsoperationen durch, um die verlorenen Positionen wiederherzustellen“, sagte Ihor Prokhorenko von der Hauptoperationsabteilung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine.

Die Behörden haben mehr als 11.000 Menschen aus der Region Charkiw evakuiert, seit Russland dort am 10. Mai eine neue Offensive startete.

Am Freitag kündigten Beamte die obligatorische Evakuierung von 123 Waisen und Kindern an, die ohne ihre Eltern in der Gegend leben und die in den nächsten 60 Tagen stattfinden sollen.