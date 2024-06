Euronews Super Polls: Verliert die EU-weite konservative Koalition an Schwung?

Die Euronews-Umfrage zur Europawahl prognostizieren einen Wahlsieg für die EVP, ein beispielloses Wachstum für die Ultrakonservativen und einen leichten Zuwachs für die Sozialisten. Die Bildung der künftigen Regierungskoalition könnte sich als politisches Rätsel erweisen.

Laut den Euronews Super Polls scheint eines sicher: Nach den Wahlen vom 6. bis 9. Juni wird das Europäische Parlament eine klare rechte Mehrheit haben.

Außerdem werden die Kräfte des konservativen Lagers - von Mitte-Rechts bis Rechtsaußen - tiefe Gräben und Widersprüche untereinander überwinden müssen, um ein funktionierendes Bündnis zu schmieden.

Gleichzeitig werden die konservativen Gruppen kaum in der Lage sein, ihre Kräfte in einer starken Koalition zu bündeln.

Die sozialistischen Parteien verzeichnen seit drei Monaten einen leichten und stetigen Zuwachs, während die Liberaldemokraten von Renew auf einem schnellen Abstiegskurs sind.

Zypern, Luxemburg und Malta einzigen Länder ohne Zuwachs bei den Rechten

Abschließend noch ein kleiner Hinweis: Die einzigen Länder, in denen die Rechtsextremen bei den Wahlen voraussichtlich keine nennenswerten Ergebnisse erzielen werden, sind Zypern, Luxemburg und Malta.

Wir haben Boyd Wagner, den Chefanalysten des Euronews Polls Centre, gebeten, die Ergebnisse unserer jüngsten Superumfrage in neun repräsentativen EU-Ländern besser zu verstehen.

Euronews: In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Union, liegen die Christdemokraten (CDU) in den Meinungsumfragen konstant vorn. Wie kommentieren Sie dies?

Wagner: Die EVP (Europäische Volkspartei) wird weiterhin ihren größten Auftrieb von der deutschen Koalition, der deutschen Gruppe der CDU und der CSU erhalten.

Wir gehen davon aus, dass sie bei etwa 30 % liegen werden. Nächste Woche dürften sie in Deutschland die 30 %-Hürde überschreiten. Und das dürfte ein großer Aufschwung für die EVP-Fraktion sein.

Euronews: Die rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland scheint in der deutschen Wählerschaft an Attraktivität zu verlieren und könnte von den Sozialdemokraten (SPD) als zweitstärkste Partei überholt werden. Ist dies auf die jüngsten Skandale und Anschuldigungen gegen einige ihrer Mitglieder zurückzuführen, russische Einflussagenten zu sein, sowie auf die Sympathiebekundungen für die SS durch den Vorsitzenden der Wahlliste der Partei für das Europäische Parlament, Maximilian Krah?

Wagner: Wenn die Menschen in Deutschland in etwa einer Woche wählen gehen, könnte der SS-Skandal größere Auswirkungen haben. Es wird wahrscheinlich wirklich der SS-Skandal sein, weil er sie aus der rechten Fraktion "Identität und Demokratie" im Europäischen Parlament heraushält. Allein der Nachhall dieses Skandals wird sich also auf alles auswirken, was sich langfristig abspielen wird.

Euronews: In Frankreich ist der erdrutschartige Sieg von Jordan Bardella von Marine Le Pens Rassemlement Nationale eine ausgemachte Sache. Das spannende Rennen um den zweiten Platz findet zwischen zwei überzeugten Pro-EU-Kandidaten statt, Valérie Hayer von der Renaissance und Raphaël Glucksman von der Sozialistischen Partei?

Wagner: Sie können sehen, dass die Sozialistische Partei in Frankreich wirklich große Gewinne auf den Fersen von Rennaisance macht. Ich denke, das wird für Macron und die Fraktion zu einem größeren Problem werden. Ich denke, dass die Renaissance es sich nicht leisten kann, zu diesem Zeitpunkt zu versuchen, näher an Rassemblement Nationale heranzukommen; sie muss sicherstellen, dass sie auf dem starken zweiten Platz bleibt und die Sozialisten nicht an ihre Fersen herankommen lässt.

Euronews: Ist Glucksmans Sozialistische Partei eine echte Bedrohung für die sogenannte "präsidiale Mehrheit" in Frankreich und Europa?

Wagner: Die Rennaisance sollte sich nicht von den Sozialisten an die Fersen heften lassen, wie sie es im Moment tun. Eine Woche vor der Wahl verfolgen wir diese letzten Zahlen auf einer Zwei-Wochen-Basis. Die Macron-Liste liegt bei 16,6 %, die Sozialisten liegen bei knapp 14 %. Wir bewegen uns also im Moment sehr, sehr, sehr nahe zwischen diesen beiden Parteien.

Euronews: Italien ist der andere wichtige Teil des rechtsextremen, ultrakonservativen Lagers in der EU. Die postfaschistische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni steht ununterbrochen an erster Stelle. In den letzten Wochen kam es zu einer vorsichtigen Annäherung zwischen Meloni (ihre Partei ist Mitglied der EKR) und der Nummer eins der französischen Opposition, Le Pen (ihre Partei ist Mitglied von Identität und Demokratie). Glauben Sie, dass sie versucht sein könnten, ihre Kräfte zu bündeln, eine neue Fraktion zu gründen und das Projekt einer konservativen "Pro-von der Leyen"-Koalition (ohne Le Pen) aufzugeben?

Wagner: Ich glaube nicht, dass Premierminister Meloni glaubt, das eine solche Möglichkeit damit gestorben ist. Wenn wir alle einbeziehen, und ich werde die AfD ausschließen - jetzt, da sie aus der Fraktion "Identität und Demokratie" ausgeschlossen wurde - haben wir 60 bis 65 Sitze von der ID und über 80 Sitze von der EKR. Das zusammen ergibt eine beeindruckende Nummer zwei, potenziell die Nummer zwei; sie könnten größer sein als die S&D im Europäischen Parlament. Und das würde bedeuten, dass es einen starken rechten Flügel gibt, der dann berücksichtigt werden muss.

Kann die EVP damit noch arbeiten? Das ist etwas, das sie in Betracht ziehen müssen. Und am Ende des Tages reicht es nicht aus, nur so viele Sitze rechts von ihnen zu haben. Entweder beschließt die EVP, mit ihnen zu koalieren oder nicht, oder sie beschließt, mit ihnen eine Regierung zu bilden.

So oder so werden sie mit der Macht rechnen müssen, die sie jetzt haben, weil sie viel größer ist als zuvor.

Euronews: Lassen Sie uns nun zu Spanien kommen. Laut der Euronews-Superumfrage liegt die Partido Popular in den Umfragen leicht in Führung, gefolgt von der sozialistischen Partei PSOE. Ist Spanien die letzte Bastion der etablierten Parteien der europäischen politischen Tradition?

Wagner: Die Spanische Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) war die größte Partei. Sie ist im Moment die Regierungspartei in Spanien. Wir gehen nicht davon aus, dass sie die Gewinnerpartei sein wird. Aber es ist nicht so, dass eine rechtslastigere Partei in den Vordergrund tritt und diesen Platz einnimmt. Der Aufstieg von Vox ist nicht so stark, wie wir vielleicht gedacht hätten.

Stattdessen läuft es auf einen Kampf zwischen den beiden etablierten Parteien, der Partido Popular und der PSOE, hinaus. Und so wie wir sie im Moment verfolgen, sieht es so aus, als würde die Partido Popular die Führung übernehmen, aber es ist immer noch sehr knapp.

Wir rechnen mit 25 Abgeordneten für die EVP, für die PP in Spanien, und nur 20 für die PSOE und die S&P. Auch das ist sehr einzigartig.

Euronews: Bedeutet das, dass die EVP-Fraktion eine deutsch-polnisch-spanische Angelegenheit sein wird. Wie lautet Ihre Analyse dazu?

Wagner: Es ist ganz klar, dass die Deutschen die treibende Kraft sein werden und die Spanier. Und ich denke, an dritter Stelle werden wahrscheinlich die Polen stehen. Ich glaube, da haben Sie recht. Die EVP wird davon profitieren, dass sie die östliche Flanke Europas ist.

An der östlichen Flanke Europas werden viele dieser traditionelleren Parteien mehr Stimmen als zuvor erhalten. Ich denke also, dass die EVP dort besser abschneiden wird. Aber letzten Endes gibt es in einigen dieser Länder einfach nicht so viele Abgeordnete und Sitze im Europäischen Parlament. Die EVP wird also wirklich von den Spaniern, den Deutschen und den Polen unterstützt werden müssen.

Euronews: Rumänien ist eine weitere interessante Übung in der hohen Kunst der politischen Koalitionsbildung. Könnte das nächste Europäische Parlament von der Struktur der derzeitigen Regierungskoalition in Rumänien inspiriert sein?

Wagner: Es sieht ganz danach aus. Wir gehen davon aus, dass die EVP im nächsten Europäischen Parlament mit etwa 11 Mitgliedern an der Spitze stehen wird. Wir gehen davon aus, dass die S&D mit neun Abgeordneten direkt dahinter liegen wird. Die ECR kommt auf sieben. Und dann gibt es noch fünf für die Gruppe der Liberalen.

Auch hier ist es am schwierigsten, die Entwicklung in Rumänien zu verfolgen, da dort auch nationale Parlamentswahlen anstehen.

Euronews: Gehen wir zu den Niederlanden. Werden sie die Ergebnisse der letzten nationalen Wahlen bestätigen?

Wagner: Die Niederlande sind ein interessanter Fall, weil sie ihre eigenen internen Kämpfe hatten, die sie seit einiger Zeit führen, und es sieht so aus, als würden sie dort zu einigen Schlussfolgerungen kommen.

Es scheint, als würden sie sehr bald ihre eigene Regierung bestätigen. So wie es jetzt aussieht, haben wir neun Abgeordnete aus den Niederlanden für die ID, also ist das sicherlich eine starke Position für die Rechte.

Euronews: Was ist mit Belgien? Auch dort finden am selben Tag wie die Europawahlen die Bundestagswahlen statt.

Wagner: Belgien ist immer sehr schwer einzuschätzen. Sie denken daran, wo wir mit den Mitgliedern des Europäischen Parlaments aus Belgien sitzen werden. Auch hier ist ein starker Anstieg der Rechten zu beobachten, genau wie in den Niederlanden und in Frankreich, nebenan.

Es wird sehr wohlproportioniert sein. In Flandern (niederländischsprachige Region) werden wir die meisten rechten Wähler sehen. In Wallonien (französischsprachige Region) hingegen wird der Anteil der linken Wähler größer sein.

Euronews: Was die Rechten betrifft, so liegt in Ungarn die ultrakonservative Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orbán in den Umfragen vorn, doch scheint zum ersten Mal eine neue Oppositionspartei auf dem Vormarsch zu sein. Könnte die Bewegung von Péter Magyar zu einer politischen Bedrohung für Orbán werden?

Wagner: Wir sehen sie im Moment bei fast 20 % in den Umfragen. Das ist eine sehr starke Zahl für eine Gruppe, die technisch gesehen keine einheitliche Opposition ist. Vor zwei Jahren, bei den letzten Parlamentswahlen in Ungarn, traten sie als vereinigte Opposition an und konnten, wenn ich mich recht erinnere, über 30 % der Stimmen erreichen. Trotzdem reichte es nicht annähernd zu einem Sieg über Premierminister Orban. Mit 20 % werden sie also nicht in die Nähe einer Gesamtbewegung gelangen. Ich sehe das nicht wirklich.

Ich meine, wir gehen immer noch davon aus, dass (Fidesz) über 40 % der Stimmen in Ungarn erhalten wird. Sie werden ihren Platz als klarer Spitzenreiter beibehalten. Wenn man sich Magyar anschaut, denke ich, dass die meisten seiner Wähler von anderen ehemaligen Oppositionsparteien oder anderen Oppositionsparteien kommen.