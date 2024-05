Euronews-Superumfrage: "Unsere Arbeiter zuerst!" Kommt es nach der Wahl zur Bildung einer nationalistisch-populistischen linken Gruppe im EU-Parlament?

Die Euronews-Superpoll-Projektionen haben enthüllt, wie das nächste EU-Parlament nach den nächsten EU-Wahlen aussehen könnte. Sie zeigen eine zunehmende politische Unbeständigkeit zwischen Parteien und Bündnissen.

Einige der derzeitigen Gruppierungen könnten kaum in ihrer jetzigen Form überleben. Neue könnten sich entsprechend der neuen politischen Gepflogenheiten und Ausrichtungen bilden, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite.

Einige der derzeitigen Fraktionen werden die erwartete Welle der Konservativen, die über den Plenarsaal rollen wird, wahrscheinlich kaum überleben können.

Linkspopulistische Gruppe könnte nach den EU-Wahlen entstehen

Nach Ansicht der Analysten des Euronews Polls Centre könnte eine neue linkspopulistische Gruppe unter der potenziellen Führung von Sahra Wagenknecht auf Kosten anderer Gruppen entstehen.

Das operative Ziel der "roten Souveränisten" besteht darin, der extremen Rechten populistische Stimmen abzunehmen. Ihr strategisches Ziel darin besteht, die traditionelle zentristische-liberal-demokratische EU auf ideologischer Ebene herauszufordern.

Wachstum Konservativer Parteien und Fraktionen erwartet

Am 9. Juni werden die EU-Bürger ihre Stimme für Europa abgeben. Es wird ein Wachstum der konservativen Parteien, die Schutz vor wirtschaftlicher Not, Migration und der Gefahr eines totalen Krieges versprechen, erwartet.

Diese Themen gehören jedoch nicht unbedingt zum politischen Erbe der konservativen Parteien, sagte Boyd Wagner vom Euronews Poll Center: "Die derzeitige Zusammensetzung von allem, was zu dieser Wahl führt, ist ein wenig im Fluss. Und ich denke, eines der Dinge, die im Fluss sind, ist die populistische Linke, denn es gibt viele Trends und viele Schattierungen in dieser Ideologie, die mit einigen der rechten Parteien in Europa übereinstimmen."

Der Wagenknecht-Effekt

Die aktuellen politischen Bedingungen ermöglichen laut den Analysten des Euronews Polls Centre die Schaffung einer neuen Dissidentengruppe der Linksnationalisten und -populisten. Diese Gruppe könnte den derzeit bestehenden Gruppierungen der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten (S&D), den Fraktionslosen und der Linken Sitze abnehmen.

Der politische Vektor dieser neuen Fraktion könnte die ehemalige Bundestgasfraktionsvorsitzende von Die Linke, Sahra Wagenknecht, sein. Sie versucht, der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD) den populistischen Konsens zu entreißen.

Der gemeinsame Ruf der populistischen und nationalistischen Linksparteien könnte so klingen: "Unser Land braucht zuerst die Menschen", sagte Boyd Wagner:

"Wir müssen sicherstellen, dass wir uns auf unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konzentrieren, wir behaupten, dass wir uns darauf konzentrieren, sicherzustellen, dass die Menschen existenzsichernde Löhne haben. Und das kommt bei den Verhandlungen, die danach stattfinden werden, zum Tragen".

Eine gemeinsame linke Sicherheitsagenda?

Die Analysten von Euronews Superpoll meinen, dass potenzielle Partner der populistischen und nationalistischen Linken trotz ihrer unterschiedlichen Visionen in einigen Fragen eine gemeinsame Basis finden könnten. Dies könnte geschehen, indem sie damit werben, dass sie die wirtschaftliche Notlage bekämpfen und den Green Deal blockieren, den Krieg in der Ukraine beenden und eine beschwichtigende Außenpolitik gegenüber Russland verfolgen, sowie die Migration verlangsamen, die als Ursache für Arbeitslosigkeit und niedrige Löhne für die nationalen Arbeiterklassen angesehen wird.

Es ist eine antagonistische linke Gruppe, deren Aufgabe es ist, die liberal-demokratischen und "gesellschaftsoffenen" Mitte-Links- und Mitte-Rechts-Mainstream-Parteien herauszufordern.

Five Stars Movement Chef Giuseppe Conte Markus Schreiber/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

Laut den Meinungsforschern von Euronews könnten die potenziellen Verbündeten der Allianz von Sahra Wagenknecht (BSW) in Straßburg und Brüssel die italienische Bewegung 5 Sterne (M5S) des ehemaligen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte, die slowakische populistische Mitte-Links-Partei SMER (Direction) von Ministerpräsident Robert Fico und die Sozialdemokratie Hlas (Voice) von Präsident Peter Pellegrini sein. Die Partei von Robert Fico wurde von der S&D suspendiert und ist derzeit Mitglied der Fraktionslosen.

Der slowakische Präsident Peter Pellegrini (links) schüttelt Ministerpräsident Robert Fico die Hand Denes Erdos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Die pro-russischen und migrationsfeindliche slowakischen Parteien könnten vier Sitze erringen. Die belgische PTB/PVDA (Arbeiterpartei Belgiens) könnte mit drei Abgeordneten der Linken ins Parlament einziehen. Die italienische 5-Sterne-Bewegung ist ein entschiedener Befürworter eines Waffenstillstands in der Ukraine und ein unermüdlicher Gegner der EU-Wirtschaftspolitik der "freien Marktwirtschaftler".

Die ehemalige Partei von Beppe Grillo sitzt derzeit auf den Bänken der Fraktionslosen. Die Beschwichtigungspolitik gegenüber Russland und die souveränistische Agenda der neuen Fraktion könnte Jean-Luc Melanchons LFI (France Unbowed) anziehen. Auch wenn die französische LFI nicht gegen die Einwanderung ist und ein starkes Umweltkonzept hat.

Andere Bewegungen in der EU könnten dem Experiment von Sahra Wagenknecht folgen, wie Bulgarien, Portugal, Griechenland und die baltischen Staaten. Dort haben die russischen Minderheiten ihre eigenen Parteien.

"Wie sehr kann jemand wie Sarha Wagenknecht Parteien in ihre Richtung drängen und sagen: Hört zu, wir werden in diesen spezifischen Fragen Meinungsverschiedenheiten haben. Aber es gibt diese anderen Themen, bei denen wir übereinstimmen und von denen wir glauben, dass sie für unser weiteres Vorgehen am wichtigsten sind. Das wird dann zu einer Verhandlungstaktik", so Boyd Wagner abschließend.