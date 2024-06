Zwölf EU-Staaten drängen auf Fortschritte beim EU-Beitritt von der Ukraine und der Republik Moldau

Die zwölf Länder gaben an, dass die formellen Gespräche über die EU-Beitrittsgesuche beider Länder "bis Ende Juni" beginnen sollen.

Minister aus zwölf EU-Ländern haben dazu aufgerufen, die nächsten Schritte in den EU-Beitrittsgesuchen der Ukraine und der Republik Moldau einzuleiten. Dies soll noch vor Ende Juni geschehen. Zu diesem Zeitpunkt wird die ungarische Regierung von Viktor Orbán die sechsmonatige rotierende EU-Ratspräsidentschaft übernehmen.

In einem Schreiben an die belgische Außenministerin Hadja Lahbib erklären die Minister ihre Forderungen. Die belgische Regierung hat derzeit den Ratsvorsitz inne. Die Minister betonen, dass rasche Fortschritte im Beitrittsprozess von Kiew und Chișinău "die Moral stärken und die Arbeit an Reformen in diesen Ländern vorantreiben" würden.

Der Brief, über den Euractiv zuerst berichtete, wurde laut diplomatischen Quellen von der Tschechischen Republik initiiert. Auch die EU- und Außenminister aus Schweden, Estland und Finnland unterzeichneten ihn. Weitere Unterzeichner sind Portugal, Lettland, Polen und Litauen. Deutschland, Slowenien, Rumänien und die Slowakei unterstützten den Brief ebenfalls.

Frankreich hat das Schreiben zwar nicht offiziell unterzeichnet, verpflichtet sich aber, "alles zu tun", um "die erste Regierungskonferenz vor Ende des Monats abzuhalten". Dies erklärte eine Quelle aus dem Élysée-Palast.

Die zwölf Länder wollen, dass die Mitgliedstaaten den Verhandlungsrahmen annehmen. Dieser Rahmen dient als Fahrplan für die Beitrittsgespräche. Sie fordern, die Verhandlungen durch die Einberufung der ersten Regierungskonferenzen mit beiden Ländern bis Ende dieses Monats einzuleiten.

Schritte bedürfen der einstimmigen Zustimmung aller 27 EU-Mitgliedstaaten

Beide Schritte bedürfen der einstimmigen Zustimmung aller 27 EU-Mitgliedstaaten, doch nach Angaben von Diplomaten blockiert Ungarn derzeit beide Entscheidungen.

Die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine und der Republik Moldau wurde im Dezember von den 27 EU-Ländern im Grundsatz gebilligt. Ungarn enthielt sich.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat sich wiederholt gegen einen raschen Beitritt der Ukraine ausgesprochen. Er begründet dies mit dem Ausmaß der Korruption im Land. Zudem bemängelt er fehlende Maßnahmen zum Schutz der Rechte der ungarischen Minderheit in der Grenzregion Transkarpatien.

Die Länder, die auf einen Beitritt warten, müssen eine Reihe von Reformen durchführen. Dazu gehören Reformen in den Bereichen Justiz, Verfassung und Wirtschaft. Erst danach können sie als beitrittsfähig angesehen werden. Dieser Prozess ist bekanntermaßen langwierig und dauert im Durchschnitt etwa ein Jahrzehnt an.

Die Aufnahme von Verhandlungen ist nur ein Schritt in einer langen Reihe von Schritten, die alle die einstimmige Unterstützung der derzeitigen EU-Mitglieder erfordern.

Da Orbáns Regierung ab Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen wird, befürchten die Minister, dass die Gespräche weiter entgleisen könnten. Orbáns Regierung hat dann die Macht, die Tagesordnung festzulegen und die Ministertreffen zu leiten. Die Minister drängen darauf, dass Ungarn bis Ende Juni einlenkt, um mögliche Komplikationen zu vermeiden.

Die Verärgerung über die Regierung Orbán wächst, da sie weiterhin ihr Veto gegen wichtige Entscheidungen zur Militärhilfe für die Ukraine einlegt.

Zeit, voranzukommen

Die zwölf Minister betonen, dass es angesichts der "erzielten Ergebnisse und der laufenden Reformbemühungen sowohl in der Ukraine als auch in der Republik Moldau" nun "an der Zeit ist, voranzukommen". Sie drängen darauf, den Prozess voranzutreiben, basierend auf den Fortschritten und Bemühungen in beiden Ländern.

"Um den Erweiterungsprozess glaubwürdig fortzusetzen, sollte die EU der Bevölkerung der jeweiligen Länder greifbare Vorteile bieten", heißt es in dem Schreiben, in dem das viel gepriesene Konzept einer schrittweisen Integration in die EU-Politik und -Programme ins Spiel gebracht wird, bevor die Beitrittskandidaten vollwertige Mitglieder werden.

Das Konzept wird in einem gemeinsamen deutsch-französischen Vorschlag befürwortet, der im vergangenen September vorgestellt wurde. In diesem Vorschlag werden Energie, Binnenmarkt und Sicherheit als mögliche Politikbereiche genannt, in die die Kandidatenländer integriert werden könnten, bevor sie EU-Mitglieder werden.

Führende EU-Politiker wie der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, haben auf eine Beschleunigung der Beitrittsprozesse gedrängt. Sie fordern die EU auf, ihre Hausaufgaben zu machen und bis zum Ende dieses Jahrzehnts auf die Erweiterung vorbereitet zu sein.

Michel hat die Erweiterung bereits früher als geopolitische Notwendigkeit bezeichnet. Er warnte davor, dass ohne eine Erweiterung ein "neuer Eiserner Vorhang" entlang der Ostflanke der EU drohen könnte.

Kritiker wie Orbán haben jedoch davor gewarnt, dass die mögliche Integration der Ukraine die Haushaltsstruktur des Blocks destabilisieren könnte. Sie argumentieren, dass das kriegsgebeutelte Land, dessen Pro-Kopf-BIP dreimal kleiner ist als das Bulgariens, der kleinsten Volkswirtschaft der EU, viele EU-Länder von Nettoempfängern zu Nettozahlern machen würde.

Nach Schätzungen von Experten könnte sich ein möglicher EU-Beitritt der Ukraine auf den Siebenjahreshaushalt der Union mit 110 bis 136 Milliarden Euro auswirken. Das würde etwa 0,1 bis 0,13 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der EU ausmachen.