Eine Gruppe russischer Kriegsschiffe ist am Mittwoch in Kuba angekommen. Sie haben Übungen "zum Einsatz hochpräziser Raketenwaffen" durchgeführt. Jetzt können Touristen das Flaggschiff der Fregatte besuchen.

Hunderte Kubaner und Touristen haben angestanden: Sie wollen an Bord der russischen Fregatte "Admiral Gorschkow" gehen. Sie ist das Flaggschiff einer Flottille, die im Atlantik militärische Manöver durchgeführt hat.

Die kubanischen und russischen Behörden haben sich darauf geeinigt, Zivilisten Zugang zur "Admiral Gorschkow" zu gewähren, die am Vortag in Begleitung des atomgetriebenen U-Boots "Kazan", zwei Logistikschiffen, eines Öltankers und eines Bergungsschleppers, angekommen war.

Kinder, Frauen und Männer jeden Alters warteten, bis sie an der Reihe waren, und gingen durch die Sicherheitskontrolle. Der Fischer Antonio Navea saget: "Ich war schon immer ein Fan von solchen Sachen, ich mag Militärparaden und diese Veranstaltungen."

Besuche von internationalen Kriegschiffen in der Bucht von Havanna sind durchaus üblich. Shtefany Pérez, ein Tourist aus New Mexico sagte über die russische Fregatte in Kuba: "Es ist nur ein Besuch, ich glaube nicht, dass es eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten darstellt."

Die kubanischen Behörden bestätigten unterdessen, dass die Flotille bis zum 17. Juni in Havanna vor Anker liegen wird.

Russische Übungen vor der Küste Floridas

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass die von dem Verband durchgeführten Übungen darauf abzielen, Raketenangriffe auf weit entfernte Schiffe zu simulieren, die mehr als 600 Kilometer entfernt sind.

Am Mittwoch ist die russische Fregatte in der Küste von Havanna, in Kuba angekommen. Zuvor war sie russischen Quellen zufolge mehrere Dutzend Kilometer vor der Küste Floridas vorbeigefahren. Und das russische Verteidigungsministerium berichtete, dass die Gruppe auf dem Weg znach Kuba Übungen „zum Einsatz hochpräziser Raketenwaffen im Atlantik“ durchgeführt habe.

Der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, hatte erklärt, dass die Vereinigten Staaten die Situation im Zusammenhang mit dem Besuch russischer Marineschiffe in Kuba beobachten, dies jedoch nicht als Bedrohung ihrer nationalen Sicherheit betrachten.