Finale der Euro 2024: Spanien tritt in Berlin gegen England an, um seinen vierten EM-Titel zu gewinnen, während England hofft, seine 58-jährige Durststrecke zu beenden.

Die Euro 2024 geht am Sonntag zu Ende, wenn Spanien um 21.00 Uhr in Berlin gegen England antritt, im am meisten erwarteten Fußballspiel des Jahres.

Es wird das beste Team auf das widerstandsfähigste treffen.

England bestreitet zum ersten Mal in seiner Geschichte ein Endspiel auswärts und hat die Chance, seine 58-jährige Trophäenpause zu beenden.

Die Three Lions haben zum zweiten Mal in Folge das EM-Finale erreicht, nachdem sie das letzte Finale 2021 im eigenen Land gegen Italien verloren hatten. Ein Sieg gegen Spanien würde bedeuten, dass sie zum ersten Mal eine EM-Trophäe gewinnen.

Spanien hingegen hat die Chance, den vierten Titel zu holen. Die Spanier sind bereits gemeinsam mit Deutschland der größte Gewinner aller Zeiten.

La Roja ist der Favorit. Sie gewann alle sechs Spiele des Turniers und schalteten mit einer Reihe von dominanten Leistungen hochkarätige Gegner wie Deutschland und Frankreich aus.

Die Engländer humpelten bis zum Finale, nachdem sie in allen K.o.-Spielen zunnächst zurücklagen, und hatten Mühe, ihr wahres Potenzial zu zeigen - mit Ausnahme des Halbfinales gegen die Niederlande, wo sie eine viel aggressivere, schnellere und solidere Leistung zeigten.

Kopf-an-Kopf-Bilanz: England führt, aber nur knapp

Spanien und England trafen nur 12 Mal in offiziellen Spielen aufeinander (FIFA-Weltmeisterschaft, Euro, Qualifikationsspiele und Nations League).

England hat mit fünf Siegen besser abgeschnitten als Spanien mit vier. Es gab drei Unentschieden. Das letzte Aufeinandertreffen fand 2018 statt, als Spanien in der Nations League in Sevilla 2:3 gegen England gewann.

Das einzige K.-o.-Spiel bei großen Turnieren fand vor 28 Jahren statt. Im Viertelfinale der Euro 96 setzte sich Gastgeber England gegen Spanien mit 4:2 im Elfmeterschießen durch, nachdem es zuvor 0:0-Unentschieden gestanden hatte und auch der heutige englische Nationaltrainer Gareth Southgate mit von der Partie war.

Die Paarung England gegen Spanien war auch das letzte Finale einer Frauen-Weltmeisterschaft im Jahr 2023. Spanien gewann 1:0.

Der Spanier Julio Salinas (links) rennt während des Viertelfinals der Euro 96 zwischen England und Spanien in Richtung des englischen Strafraums, verfolgt von Gareth Southgate AP/SANTIAGO LYON

Spanien liegt bei Buchmachern und Algorithmen deutlich vorn

Laut Google hat Spanien eine 40-prozentige Chance, in neunzig Minuten zu gewinnen. Ein Unentschieden liegt bei 33 %, und England hat nur eine Chance von 27 %.

Der Algorithmus von OptaAnalyst sieht eine Wahrscheinlichkeit von 60,38 %, dass Spanien die Trophäe gewinnt, während die Chance für England bei 39,22 % liegt.

Die Buchmacher sind sich einig und sehen Spanien mit 8/11 Chancen auf den Turniersieg gegenüber 13/10 für England vorne . Auch in den neunzig Minuten ist Spanien der Favorit mit einer Quote von 8/5 gegenüber 13/5 für England. Ein Unentschieden liegt bei etwa 19/10.

Laut Transfermarkt hat England mit einem Spielerwert von 1,52 Milliarden Euro den höchstbewerteten Kader des Turniers. Spanien ist viertplatzierter mit 966 Millionen Euro.

Der 17-jährige Wunderknabe Lamine Yamal kann (wieder) Geschichte schreiben

Spanien hat mit 13 Toren die beste Offensive des Turniers und mit 10 Treffern auch die meisten Spieler, die ins Schwarze getroffen haben.

Lamine Yamal - der jüngste Spieler, der jemals an einer Europameisterschaft teilgenommen und ein Tor erzielt hat - war maßgeblich am Erfolg von La Roja beteiligt.

Der Flügelspieler vom FC Barcelona, der am Samstag 17 Jahre alt wird, erzielte im Halbfinale gegen Frankreich den umjubelten Ausgleichstreffer und lieferte drei Vorlagen. Er und sein 21-jähriger Kumpel Nico Williams haben dazu beigetragen, Spaniens Offensivkraft drastisch zu erhöhen.

Der Spanier Lamine Yamal schiebt sich an der französischen Bank vorbei, nachdem er im Halbfinale in München einen atemberaubenden Ausgleichstreffer gegen Les Bleus erzielt hat AP/Hassan Ammar

Über Jamals Leistung gegen Frankreich sagte sein Trainer, sein Tor sei "ein Geniestreich eines großen Spielers, den wir alle kennen und den wir weiter fördern müssen".

"Ich kann ihm nur raten, mit der gleichen Bescheidenheit und Arbeitsmoral weiterzumachen und mit den Füßen fest auf dem Boden zu bleiben.

"Er wird sich mit der gleichen Einstellung, Professionalität und Reife weiterentwickeln, die er in den Spielen zeigt, obwohl er noch so jung ist, was ihn älter und erfahrener erscheinen lässt, als er tatsächlich ist. Aber vor allem sollte er Spaß daran haben, für uns zu spielen. Hoffentlich können wir ihn noch viele Jahre lang genießen.

Auch die spanische Abwehr wird gestärkt, da Robin Le Normand und Dani Carvajal nach ihrer Sperre zurückkehren.

Englands Harry Kane schielt auf den Goldenen Schuh der Euro 2024

Mit drei Toren ist der englische Stürmer Harry Kane der zweitbeste Torschütze des Turniers und auf dem besten Weg, den Goldenen Schuh zu gewinnen.

Im Halbfinale gegen die Niederlande verwandelte er einen Elfmeter zum Ausgleich, bevor Ollie Watkins, der Kane in der zweiten Halbzeit ersetzte, in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte.

Englands anderer großer Star, Jude Bellingham, hat bisher zwei Tore erzielt, darunter ein spektakuläres Kopfballtor in der Nachspielzeit, das die Mannschaft vor dem Ausscheiden gegen die Slowakei im Achtelfinale bewahrte.

Der Mittelfeldspieler von Real Madrid soll auch auf der Liste für den Ballon d'Or stehen, da er in dieser Saison auch die Champions League gewonnen hat.

Mit Phil Foden von ManCity und Bukayo Saka, die beide im Halbfinale gegen die Niederlande zu den besten Spielern gehörten, verfügt England über eine starke Mannschaft.

Harry Kane feiert Englands Einzug ins Finale nach dem Spiel gegen die Niederlande in Dortmund AP/Martin Meissner

Gareth Southgate sagte, er sei "unheimlich stolz", "England zum ersten Mal in ein Finale im Ausland führen zu können".

"Der einzige Grund, warum ich den Job angenommen habe, war der Versuch, England als Nation zum Erfolg zu führen und den englischen Fußball zu verbessern".

Er räumte ein, dass England gegen "die beste Mannschaft des Turniers spielt und wir einen Tag weniger Zeit haben, um uns vorzubereiten, also ist es eine große Aufgabe. Aber wir sind immer noch hier und wir kämpfen".

Aufgeregtes Großbritannien gewährt bei einem Sieg Englands möglicherweise einen zusätzlichen freien Tag

Der neue Premierminister des Vereinigten Königreichs, Sir Keir Starmer, sagte, dass Großbritannien im Falle eines Sieges Englands bei der Europameisterschaft 2024 "das Ereignis würdigen sollte".

Die Bemerkung des Labour-Chefs kam, nachdem die Lib Dems einen Feiertag im Falle eines Sieges gefordert hatten.

Aber Sir Keir wagte sich nicht zu weit aus dem Fenster. Er hat das verlorene EM-Finale 2021 nicht vergessen.

"Ich war bei der letzten Endrunde dabei. Das will ich nicht noch einmal erleben, also will ich nichts beschwören", sagte er. "Das Wichtigste ist, dass wir es am Sonntag über die Linie schaffen.

Im Jahr 2022 unterstützte Starmer die Forderung nach einem Feiertag im Vorfeld des Endspiels der englischen Frauenmannschaft bei der Europameisterschaft, das die Mannschaft gewann. Letztendlich gab es jedoch keinen Feiertag, weil das als zu teuer für das Land erachtet wurde.

Bankfeiertage kosten die britische Wirtschaft im Durchschnitt 2,9 Milliarden Pfund, schätzte die britische Regierung im Jahr 2010.

Der Pokal der UEFA Euro 2024 im Berliner Olympiastadion AP/Markus Schreiber

Pedro Sánchez: "Spanien ist verdientermaßen Favorit".

Auf dem letzten NATO-Gipfel in Washington sagte Starmers Amtskollege, Ministerpräsident Pedro Sánchez, Spanien sei während des gesamten Turniers "verdientermaßen der Favorit" und gratulierte den Spielern zu ihrem großen Teamgeist.

"Ganz Spanien steht hinter ihnen", sagte er. "Wir sind sehr stolz auf unsere Nationalmannschaft und die Erwartungen sind groß. Hoffen wir, dass wir am Sonntag Europameister werden".

Der Spielort auf einen Blick, das Berliner Olympiastadion

Das Olympiastadion ist die zweitgrößte Fußballspielstätte in Deutschland. Es hat eine Kapazität von mehr als 74.000 Plätzen, obwohl es ursprünglich bis zu 100.000 Menschen fassen konnte.

Das von den Gebrüdern March entworfene Stadion wurde 1936 von Nazi-Deutschland für die Olympischen Spiele in Berlin gebaut. Es ist bekannt für sein imposantes Design, seine symmetrische Architektur und die ikonische Olympische Glocke.

Hier fand das Finale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2006 statt, das Italien gegen Frankreich gewann. Während der regulären Fußballsaison ist es die Heimat des deutschen Zweitligisten Hertha Berlin.

Das Spiel England gegen Spanien wird von dem Franzosen François Letexier geleitet, der mit 35 Jahren der jüngste Schiedsrichter in einem EM-Finale sein wird.