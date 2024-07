Berlin bereitet sich auf das entscheidende Finale der Euro 2024 zwischen Spanien und England vor

Das Spiel am Sonntag in Berlin markiert das erste Mal, dass England ein Finale auf fremdem Boden erreicht. 1966 wurden sie Weltmeister im eigenen Land. Dies könnte die erste Europameisterschaft sein, die die Männer gewinnen. 2021 verloren sie im Finale in Wembley 3:2 im Elfmeterschießen gegen Italien.

Aber was dachten die Fans des Gastgeberlandes über das Turnier?

England vor erster Europameisterschaft

"Ich glaube, die Fans aus dem Ausland haben etwas anderes erwartet - deutsche Effizienz und Struktur. Ich denke, das haben wir nicht mehr. Das hat sich klar gezeigt und ist vielleicht auch ein politischer Hinweis, dass sich hier etwas ändern muss. Auch im Fußball glaube ich, dass wir gut aufgestellt sind, wie letztes Jahr", meint Alex Schaschowitz.

"Auch wenn Deutschland gegen Spanien verloren hat, bin ich trotzdem für Spanien. So können wir im Nachhinein sagen, dass wir gegen den Europameister verloren haben, was das Ganze irgendwie ein bisschen besser macht", hofft Studentin Laura Schade.

Ein Sieg macht Spanien zum Rekord-Europameister

Spanien hat gute Chancen auf den Titel und einen Rekord, denn ein Sieg am Sonntag würde bedeuten, dass es die Mannschaft mit den meisten Titeln in der Turniergeschichte wird. Derzeit teilt sich Spanien diesen Rekord mit Deutschland.

Das Finale am Sonntag ist das erste Mal, dass Spanien und England in einem großen Turnier seit der Euro 1996 aufeinandertreffen. Obwohl Spanien als Favorit gilt, da sie drei Europameisterschaften gewonnen haben, hoffen die englischen Männer in die Fußstapfen der englischen Frauen-Nationalmannschaft zu treten und Europameister zu werden.