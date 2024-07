Von Euronews

Die Präsidentin der EU-Kommission braucht die Unterstützung der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) von Georgia Meloni, um sich eine weitere Amtszeit zu sichern.

Die Debatte über die Wiederwahl von Ursula von der Leyen als Präsidentin der Europäischen Kommission wird in den europäischen Hauptstädten und insbesondere in Rom hitzig geführt.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die auch Präsidenten der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) ist, zeigt sich noch unentschlossen, ob sie von der Leyen unterstützung soll.

Die EU-Kommissionspräsidentin hielt am Dienstagmorgen ein 50-minütiges Treffen mit der EKR-Fraktion ab, bei dem Melonis Partei Fratelli d'Italia Berichten zufolge eine radikale Änderung des EU-Konzepts für den Green Deal forderte.

Am Ende des Treffens wurde keine offizielle Erklärung abgegeben, was bedeutet, dass die Haltung der EKR zu von der Leyens Wiederwahl weiter unklar ist.

Laut Gaetano Quagliariello, Leiter der School of Government an der Luiss-Universität in Rom, braucht von der Leyen die Unterstützung von Melonis Partei, wenn sie im Amt bleiben will.

"Heute muss sich Meloni mit anderen rechten politischen Kräften messen, sie muss also beweisen, dass sie in der Lage ist, ein Ergebnis mit nach Hause zu bringen. Ursula von der Leyen wird sicherlich die Stimmen der Fratelli d'Italia brauchen. Ich denke, Meloni kann zumindest einen Teil der EKR beeinflussen. Da Orban und Vox die Franktion verlassen haben, ist es einfacher, diejenigen zu überzeugen, die geblieben sind.“

Für Meloni ist insbesondere wichtig, dass die Position Italiens anerkannt wird, wie sie vor kurzem auf dem NATO-Gipfel in Washington erklärte.

Mit anderen Worten: Sie will sicherstellen, dass Italien einen Spitzenposten in der EU-Kommission bekommt. Die Ernennung eines italienischen EU-Kommissars mit einer wichtigen Rolle ist ein zentraler Streitpunkt in den laufenden Verhandlungen.

Im Juni bei der Abstimmung über von der Leyens Wiederwahl enthielt sich Meloni. Sollten sie und ihre EKR-Fraktion sich weigern, von der Leyen zu unterstützen, könnte das schwerwiegende Folgen haben.

Denn am Donnerstag wird jede Stimme zählen, wenn von der Leyen versuchen wird, die Abgeordneten des Europäischen Parlaments davon zu überzeugen, ihr eine zweite Amtszeit zu gewähren. Doch da es sich um eine geheime Wahl handelt, ist das Ergebnis nicht garantiert.

Antonio Parenti, der Vertreter der Europäischen Kommission in Italien, muss die Abstimmung sicherstellen, dass Europa nicht in eine politische Krise stürzt:

"Sowohl Italien als auch andere EU-Länder müssen sicherstellen, dass diese Abstimmung es den EU-Institutionen ermöglicht, voll funktionsfähig zu sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns in einem historischen Moment befinden, der sehr brisant ist. Wir haben einen Krieg vor unserer Haustür, und auch die Ereignisse in den USA vor ein paar Tagen machen uns klar, dass wir keine einfachen Zeiten durchmachen."