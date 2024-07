Kosovo-Sondergericht: 18 Jahre Haft für Kriegsverbrecher "Wolf"

Von Euronews mit AP

Die Richter eines von der EU-unterstützten Gerichts haben ein ehemaliges Mitglied der Kosovo-Befreiungsarmee verurteilt.

WERBUNG

Die Richter eines von der EU-unterstützten Gerichts haben einen ehemaligen Kämpfer der Kosovo-Befreiungsarmee verurteilt. Er soll an der Ermordung einer Person und der willkürliche Verhaftung und Folterung von fast 20 weiteren Personen während des Unabhängigkeitskrieges seines Landes von Serbien im Jahr 1999 beteiligt gewesen sein.

Pjetër Shala, der auch unter dem Spitznamen "Wolf" bekannt ist, wurde von den Kosovo-Spezialkammern, einem Gericht, das Teil des kosovarischen Rechtssystems ist, aber seinen Sitz in den Niederlanden hat, dreier Kriegsverbrechen - Mord, Folter und willkürliche Verhaftung - für schuldig befunden. Er wurde zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt.

Shala wurde vom Vorwurf der grausamen Behandlung freigesprochen, da das Gericht der Meinung war, die Misshandlungen wären im Vorwurf der Folter enthalten.

Der 60-Jährige wurde am 16. März 2021 in Belgien verhaftet und am einen Monat später an das Gericht übergeben.