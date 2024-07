Copyright IOC Media via X

Das Willkommenscamp in Bayeux bietet den Sportlern eine Gelegenheit, einander kennenzulernen. - Copyright IOC Media via X

Die Athleten und Trainer des Olympia-Flüchtlingsteams sind in Frankreich eingetroffen. Vor den Olympischen Spielen werden sie an einem Willkommenscamp in Bayeux teilnehmen.