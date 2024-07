Russland startet massiven Drohnenangriff auf Kiew

Die Ukraine hat einen der schwersten russischen Drohnenangriffe seit Beginn des Krieges gemeldet. Im Zentrum des Angriffs stand die Region Kiew.

Die Ukraine hat einen der schwersten russischen Drohnenangriffe seit Beginn des Krieges gemeldet. In der Nacht auf Mittwoch habe Russland die massiven Attacken mit Kampfdrohnen und auch mit Raketen gestartet. Im Zentrum des Angriffs stand die Region Kiew, dort seien mehr als 40 russische Drohnen abgefangen worden, teilen örtliche Behörden mit. Insgesamt seinen 89 Geschosse, Drohnen und eine Rakete abgefangen worden.

Selenskyj besucht Kriegsveteranen

Der ukrainische Präsident Wolodymr Selenskyj hat ein Militärkrankenhaus, in dem Veteranen behandelt und rehabilitiert werden.

Während seines Besuchs der Einrichtung in der ukrainischen Region Rivne am Dienstag erhielt Selenskyj eine Führung durch den Krankenhausbetrieb, den Physiotherapieraum, das Schwimmbad und einen Roboter-Rehabilitationsraum, in dem Therapeuten mit den Patienten arbeiten.

Der Präsident begrüßte die Patienten und überreichte anschließend Medaillen an verwundete Soldaten.

Selenskyj besuchte am Dienstag auch die Befestigungsanlagen entlang der Nordgrenze.

"Es wurde bereits viel getan", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

Langsam aber stetig haben sich die russischen Truppen in diesem Sommer in einem unerbittlichen Angriff durch die unterlegene und unterbesetzte ukrainische Verteidigung vorgekämpft, was den Westen dazu veranlasste, neue Waffen an die Ukraine bereitzustellen, um Kiew zu stärken.

Militärhilfe aus den USA

Moskaus Streitkräfte überrannten zwei Dörfer an der ukrainischen Frontlinie in Donezk, sagte ein ukrainischer Armeeoffizier.

Die USA kündigten Militärhilfe in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar für die Ukraine an, darunter eine Reihe von Munition für Luftabwehrsysteme, Artillerie, Mörser und Panzerabwehrraketen.

Die jüngste Waffenlieferung kommt etwas mehr als zwei Wochen nach einem NATO-Gipfel in Washington, auf dem die Verbündeten viel Zeit damit verbrachten, die Ukraine im Kampf gegen die russischen Streitkräfte zu unterstützen.

Wird es Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine geben?

Die Ukraine kündigte Pläne an, Russland in den zweiten Friedensgipfel einzubeziehen, wobei ein Sprecher Kiews sagte, die wichtigste Frage sei, ob Moskau die Verhandlungen in gutem Glauben führen werde.

Der Sprecher fügte hinzu, wenn sich die Russen weigerten, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, werde sich zeigen, wer Frieden wolle und wer nicht.