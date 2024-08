Von Euronews mit AP

Der Politiker aus Katalonien hat sich nur kurz in Spanien aufgehalten. Der Experte hält Puigdemonts Kurzbesuch für wenig hilfreich.

Der Aufenthalt des katalanischen Politikers Carles Puigdemont in Spanien - nach sieben Jahren im Exil - war nur von kurzer Dauer.

Um sich einer möglichen Festnahme zu entziehen, ist er nach Belgien zurückgereist.

Der politische Analyst sieht die Regierung in Madrid in der Bredouille. Mario Ríos Fernández, Politologe und Professor an der Universität von Girona, analysiert die Situation im Gespräch mit Euronews: "Die Folgen für die spanische Regierung werden hart und schwierig sein, zumindest in der nächsten Zeit, denn die rechte Volkspartei und die rechtsextreme Partei Vox werden den Druck auf Sanchez und seine Regierung erhöhen. Sie werden die Flucht Puigdemonts mit einem neuen Zugeständnis an eine neue Forderung der Unabhängigkeitsparteien verbinden, um die Regierung und die Mehrheit im spanischen Parlament zu erhalten."

Hat Puigdemont nichts erreicht mit seinem Besuch?

Die sozialistische Regierung von Pedro Sanchez hatte sich mit den katalanischen Unabhängigkeitsbefürwortern auf ein Amnestiegesetz für Separatisten geeinigt und dafür deren Unterstützung im Parlament erhalten. Doch Teile der Vorwürfe gegen Puigdemont sind nicht von der Amnestie gedeckt.

Mario Ríos Fernández, Politologe und Professor an der Universität von Girona, erklärt, Puigdemonts Image habe Schaden genommen.

"Mit der Flucht hat Puigdemont etwas von der Anziehungskraft verloren, die er in der Unabhängigkeitsbewegung der Sezessionisten hat. Ich denke, dass das epische Image durch die Flucht verloren gegangen ist."

Peinlich für die Polizei

Der Politikexperte behauptet, Puigdemonts Auftritt in Barcelona habe politisch nichts gebracht.

Mario Ríos Fernández sagt: "Der Auftritt Puigdemonts konnte die Ernennung von Illa, dem Präsidenten von Generalidad, nicht vermeiden. Es hat eine seltsame Auswirkung auf ihre eigene Partei, weil sie durch die Vorstellung verwirrt und in eine schwierige Lage gebracht wurde, und die katalanische Nationalpolizei wurde durch diese Flucht gedemütigt."