US-Verteidigungsminister: Nordkoreanische Truppen in Russland

Washington verfügt über Beweise dafür, dass sich nordkoreanische Truppen in Russland aufhalten, erklärte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Mittwoch vor Reportern in Rom.

"Es gibt Hinweise darauf, dass nordkoreanische Truppen in Russland sind. Was genau sie dort tun? Das müssen wir noch herausfinden. Diese Dinge müssen noch geklärt werden", sagte Austin.

Austins Aussage ist die erste offizielle Bestätigung Washingtons für frühere Erklärungen aus der Ukraine und Südkorea.

Zuvor hatte der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, erklärt, dass die ersten nordkoreanischen Einheiten am Mittwoch in der russischen Region Kursk erwartet würden. Sie könnten Russland bei der Verteidigung gegen die ukrainischen Streitkräfte unterstützen.

Anfang Oktober hatte Budanow gesagt, dass die erste Gruppe aus 2.600 Soldaten bestehen werde. Insgesamt sollen rund 11.000 nordkoreanische Soldaten bis zum 1. November in der Ukraine "kampfbereit" sein.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte zudem, dass derzeit zwei nordkoreanische Brigaden, jede mit bis zu 6.000 Soldaten, in Russland ausgebildet würden.

Zuvor hatte Selenskyj berichtet, dass nach Informationen des ukrainischen Militärgeheimdienstes bereits einige nordkoreanische Offiziere in den besetzten Gebieten der Ukraine stationiert seien.

Angesichts der Berichte über Nordkoreas Beteiligung an der russischen Invasion erwägt Seoul, ein Team aus Geheimdienstoffizieren in die Ukraine zu entsenden, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete.

Diese südkoreanischen Einheiten könnten dabei helfen, Nordkoreas Kriegstaktiken und Kampffähigkeiten genauer zu analysieren.