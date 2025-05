WERBUNG

In Spanien sind viele Landwirte wütend, weil die dortige die Regierung das Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem Mercosur befürwortet. Obwohl andere europäische Nationen wie Frankreich oder Deutschland diese Allianz kritisieren, hat das spanische Landwirtschaftsministerium sie bereits verteidigt.

„Ich denke, dass der Mercosur von einer gewissen Mythologie umgeben ist, die meiner Meinung nach weder der Realität des Mercosur-Abkommens noch dem Moment, in dem wir leben, angemessen zu sein scheint“, sagte Minister Luis Planas an diesem Montag in Brüssel, nachdem er auch argumentiert hatte, dass Europa in einem so komplizierten geopolitischen Kontext auf internationaler Ebene diese Art von Abkommen braucht.

Planas ging noch weiter und stellte dem spanischen Agrarsektor eine Frage: „Ist die Europäische Union gerade daran interessiert, sich selbst zu verschließen? Oder sind Sie daran interessiert, das Netzwerk unserer Handelsabkommen mit Drittstaaten zu erweitern, um auch unseren wirtschaftlichen und kommerziellen Einfluss aufrechtzuerhalten?“

„Euronews“ hat mit mehreren Landwirten und den wichtigsten Landwirtschaftsverbänden des Landes gesprochen. Sie alle sind gegen den EU-Mercosur-Pakt, den sie für „unfair“ halten, da die Produzenten der amerikanischen Länder, die Teil des Abkommens sind (Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay und Venezuela), keinen so strengen Vorschriften unterliegen wie die europäischen, die einen gleichberechtigten Wettbewerb verhindern.

Es ist unvorstellbar, dass die Europäische Union, die zum Schutz der Mitgliedsländer geschaffen wurde, uns in einem unlauteren Wettbewerb mit Drittländern benachteiligt. Cipri Guillén Sprecherin der Arganda-Weinkooperative

„In diesen Ländern, in die Sie erwarten, diese Rohstoffe einzuführen, gibt es all diese Standards nicht, sie sind einfacher herzustellen und zu handhaben“, sagt uns Cipri Guillén, Sprecher der Arganda Wine Cooperative. „Außerdem ist es unvorstellbar, dass die Europäische Union, die zum Schutz der Mitgliedsländer geschaffen wurde, uns durch den unlauteren Wettbewerb mit Drittländern benachteiligt“, fügt er hinzu.

Cipri Guillén, spanischer Landwirt und Sprecher der Cooperativa Vinícola de España, bespricht das neue Abkommen vor dem spanischen Landwirtschaftsministerium 'Euronews' / Roberto Macedonio.

Nachdem er sich die Äußerungen von Luis Planas in Brüssel angehört hat, sagt er, dass „wenn der Minister ein Landwirt wäre, er mit seinen französischen und deutschen Amtskollegen zusammen wäre“, und bezieht sich damit auf die kritische Haltung, die diese Länder eingenommen haben.

Sie geben die europäische Landwirtschaft auf

„Sie fordern, dass wir einige Dinge einhalten, die von Tag zu Tag schwieriger werden und die unsere Produkte verteuern. Sie geben die Landwirtschaft wie die europäische Viehzucht auf“, bedauert Guillén.

Landwirte wie er schließen nicht aus, zu Mobilisierungen in Spanien aufzurufen. In derselben Woche fanden Veranstaltungen in anderen Ländern wie Frankreich statt, und vor Tagen fand in Brüssel eine Demonstration statt, an der Vertreter des Sektors aus verschiedenen EU-Ländern teilnahmen.

Andoni García ist Mitglied des Vorstands des Koordinators der Landwirte- und Viehzuchtorganisationen (COAG). Er selbst nahm persönlich an der Demonstration in Brüssel teil. Obwohl er die Position des französischen Premierministersbegrüßt, bedauert er, dass Pedro Sánchez ihnen in Spanien den Rücken kehrt.

„Wir lehnen die Position des Landwirtschaftsministeriums und der spanischen Regierung entschieden ab, obwohl sie wissen, welche Auswirkungen das Abkommen auf die Viehzucht und die Landwirtschaft im gesamten spanischen Staat hat“, erklärt er uns, bevor er an einer Sitzung im Abgeordnetenhaus teilnimmt.

Entgegen den europäischen Zielen

García versichert, dass das Abkommen mit dem Mercosur „sehr negative Auswirkungen haben wird, die mehr industrielle Landwirtschaftsmodelle fördern werden, die ebenfalls kollidieren und den Zielen des Grünen Deals und der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ völlig und absolut widersprechen“.

Das Treffen, an dem er an diesem Dienstag teilnahm, hat nichts mit diesem Thema zu tun, da, wie er kritisiert, „das Landwirtschaftsministerium nie ein spezielles Treffen mit dem Agrarsektor einberufen hat, um über den Mercosur zu sprechen“. Bitten Sie Luis Planas, dem Sektor zuzuhören und auf seine Forderungen einzugehen. Andernfalls könnte der ländliche Sektor in Spanien beginnen, sich zu mobilisieren, wie es die Franzosen bereits getan haben.