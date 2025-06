WERBUNG

Am Freitag kam es zu heftigen Kämpfen im Westviertel von Aleppo. Die nationale Armee hat dort das Zentrum des Schlüsselviertels Neu-Aleppo verloren, Kämpfer der Hisbollah und iranische Milizen zogen sich zurück.

Die Rebellen der "Syrischen Heilsregierung" (SSG) haben auch die Kontrolle über die Stadtgebiete Khalsa, Al-Rashidin und Khan Tuman übernommen, wo die Armee unter dem Kommando von Präsident Bashar al-Assad laut der Überwachungswebsite Liveuamap vier alte T55-Panzer sowjetischer Bauart zurückließ.

Die russische und die syrische Luftwaffe reagierten am Freitagmorgen und bombardierten die Provinz Idlib, dem De-facto-Hauptquartier der Gegenregierung SSG.

Ein Überraschungsangriff der SSG-Kräfte in Aleppo am Donnerstag brach eine fünf Jahre andauernde Waffenruhe und ließ den Krieg in Syrien wieder aufflammen - nur wenige Stunden nach Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon.

Auch in der entmilitarisierten Zone in Nordsyrien, die an die Türkei grenzt, soll es laut Liveuamap zu Kämpfen gekommen sein.

Offiziellen Quellen zufolge ist es den von der Türkei unterstützten Anti-al-Assad-Kräften gelungen, einen Teil der M5, des wichtigsten Verkehrsknotenpunkts zwischen Aleppo und der Hauptstadt Damaskus, unter ihre Kontrolle zu bringen.

Wer sind die Kräfte vor Ort?

Syrische, russische und iranische Streitkräfte befürchten, dass die neue Offensive dazu führen könnte, dass die Rebellen die Stadt Aleppo vollständig unter ihre Kontrolle bringen, was ein schwerer Schlag für Moskau und Teheran wäre, die noch immer unter den jüngsten Verlusten ihres Verbündeten Hisbollah im Südlibanon leiden.

Der wichtige Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Kioumar Pourashemi, wurde Berichten zufolge in den ersten Stunden des Gefechts in Aleppo getötet, während die russischen Luftangriffe besonders heftig im Stadtgebiet von Khan Al-Asal, dem Standort einer wichtigen Treibstoffbasis der syrischen Armee, waren.

Iranischen Quellen zufolge hat die Regierung al-Assad die von Russland ausgebildete 25. Division der Spezialkräfte, die früher als Tigerkräfte bekannt waren, in die historische Stadt und Hauptstadt des bevölkerungsreichsten Gouvernements in Syrien entsandt.

Die SSG wird von der islamistischen Gruppe Tahrir al-Scham unterstützt, der extremistische Überzeugungen vorgeworfen werden und die mit Jabhat al-Nusra verbunden ist, dem syrischen Ableger von al-Qaida, der bis 2019 aktiv war.

Zu den weiteren Militäreinheiten, die von den Streitkräften des Präsidenten eingesetzt werden, gehören die Palästinensische Jerusalem-Brigade und die 4. syrische Division, die mit modernen T-90-Panzern aus russischer Produktion und verbesserten Versionen des T-72 bewaffnet sind.

Unbestätigten Berichten zufolge haben 200 Soldaten ihr Leben verloren. Die Streitkräfte in Idlib erklärten, unter den Opfern seien auch russische Mitglieder einer Drohneneinheit.

Syrien beherbergt zwei strategische militärische Außenposten Moskaus: den Hafen der russischen Marine im östlichen Mittelmeer in Tartus und einen Kampfflugzeugflughafen in Khmeimim.