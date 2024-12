Britischer Generalstabschef: Israel hat fast die gesamte iranische Luftverteidigung zerstört

Von یورونیوز فارسی

Großbritanniens Generalstabschef Admiral Sir Tony Radkin geht davon aus, dass Israel Ende Oktober bei seinen Vergeltungsschlägen gegen den Iran F-35-Tarnkappenjäger eingesetzt und die iranische Luftverteidigung zerstört hat.

WERBUNG

Radkin glaubt, dass Israel seine F-35 am 26. Oktober für massive Angriffe gegen Militärstandorte im ganzen Iran eingesetzt hat, darunter Luftverteidigungssysteme und Raketenproduktionsanlagen.

Es scheint die erste Bestätigung einer westlichen Regierung zu sein, dass Israel seine Flugzeuge der fünften Generation bei der Operation eingesetzt hat. Nach diesem Angriff, der als Reaktion auf iranische Raketenangriffe verübt wurde, soll Israel sowohl F-35 als auch ballistische Raketen eingesetzt haben.

In seiner Rede vor dem Royal United Services Institute in London sagte Admiral Radkin auch: „Israel hat in der ersten Welle mehr als 100 Flugzeuge mit weniger als 100 Schuss Munition eingesetzt, und in der ersten Welle kam kein Flugzeug dem Ziel näher als 100 Meilen. Fast das gesamte iranische Luftverteidigungssystem wurde zerstört.“

Er fügte hinzu: „Diese Angriffe zerstörten die Fähigkeit des Iran, ballistische Raketen herzustellen, für mindestens ein Jahr. Dies ist die Leistung von Flugzeugen der fünften Generation in Kombination mit präziser Zielerfassung und außergewöhnlicher Intelligenz".

Israelische Regierungsvertreter haben noch nicht auf die Äußerungen des obersten britischen Soldaten reagiert, aber der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hatte in einer Rede vor dem israelischen Parlament vor zwei Wochen, in der er sich auf die Ergebnisse der Operationen im Iran bezog, erklärt, dass vier Luftverteidigungssysteme, Teil des Atomprogramms, sowie eine Produktionsstätte für feste Brennstoffe für iranische ballistische Raketen ins Visier genommen wurden.

Die F-35 ist ein ist ein Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeug der fünften Generation, das vom amerikanischen Verteidigungsunternehmen LOCKHEED MARTIN gebaut wurde. Es gibt mehrere Varianten dieses Kampfflugzeuges, das vor fast 20 Jahren seinen ersten Flug gemacht hat und jetzt von einer geringen Zahl von Ländern auf der ganzen Welt geflogen wird. Admiral Radakin fügte hinzu, dass diese Art der Operation auch Israel einen großen Vorteil der modernen Kriegsmethode darstelle. Israel war 2018 das erste Land, das die F-35 im Kampf einsetzte. Das Land hat etwa 40 F-35-Jets, aber diese Zahl wird in den kommenden Jahren voraussichtlich auf 75 steigen.

Die F-35 ist Israels einziges Flugzeug der fünften Generation. Das Land hat auch ältere amerikanische Kampfflugzeuge wie die F-15 und F-16.