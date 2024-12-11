Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Werbung

Syriens scheidende Regierung wird die Amtsgeschäfte übergeben

Syrische Bürger schwenken die Revolutionsflagge und rufen Slogans, während sie am zweiten Tag der Übernahme der Stadt durch die Aufständischen in Damaskus, Syrien, feiern, Montag
Syrische Bürger schwenken die Revolutionsflagge und rufen Slogans, während sie am zweiten Tag der Übernahme der Stadt durch die Aufständischen in Damaskus, Syrien, feiern, Montag Copyright  Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved
Copyright Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved
Von Euronews mit AP
Zuerst veröffentlicht am
Diesen Artikel teilen Kommentare
Diesen Artikel teilen Close Button
Den Link zum Einbetten des Videos kopieren Copy to clipboard Copied

Die scheidende Regierung traf zum ersten Mal seit der Flucht Assads aus Damaskus am Wochenende mit Mohammed al-Bashir zusammen. Die neue Regierung will in den kommenden Tagen über die einzelnen Ministerien entscheiden.

WERBUNG

Syriens neuer Interimschef Mohammed al-Bashir hat angekündigt, dass er mit Unterstützung der ehemaligen Rebellen, die vor wenigen Tagen Präsident Bashar al-Assad gestürzt haben, bis zum 1. März als geschäftsführender Ministerpräsident die Geschicke des Landes lenken wird.

Related

Die scheidende Regierung traf zum ersten Mal mit al-Bashir zusammen, nachdem Assad am Wochenende aus Damaskus geflohen war. Al-Bashir sagte Reportern nach dem Treffen, die Minister hätten die Übertragung der Ressorts an die Übergangsregierung während der Übergangszeit besprochen.

Er sagte, dass die neue Regierung in den kommenden Tagen über die einzelnen Ministerien entscheiden werde. Andernorts in Syrien feierten die Menschen am dritten Tag weiter, und Geschäfte und Banken öffneten trotz der israelischen Luftangriffe im ganzen Land wieder.

Die Regierung Biden erklärte am Dienstag, sie werde eine neue syrische Regierung anerkennen und unterstützen, die dem Terrorismus abschwört, die Chemiewaffenbestände vernichtet und die Rechte von Minderheiten und Frauen schützt.

Der türkische Präsident Recep Erdogan äußerte sich optimistisch über die neue Führung in Syrien und sprach von einer "großen Transformation" nach dem Zusammenbruch des al-Assad-Regimes.

"Unser Nachbarland Syrien hat in den letzten zehn Tagen einen großen Wandel erlebt. Die Unterdrücker haben verloren und sind gedemütigt worden, während die Unterdrückten wieder einmal gesiegt haben", sagte er.

Dies geschah, nachdem syrische Aufständische innerhalb von nur 10 Tagen das ganze Land überrannt hatten, um der 50-jährigen Herrschaft der Assad-Familie ein Ende zu setzen.

Zu den Barrierefreiheitskürzeln springen
Diesen Artikel teilen Kommentare

Zum selben Thema

Wie funktioniert das "Versöhnungsprogramm" für Armee und Polizei des Assad-Regimes?

EU-Innenminister beraten über Rückführung syrischer Flüchtlinge

Flughafen von Damaskus soll wieder öffnen