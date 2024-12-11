Die scheidende Regierung traf zum ersten Mal seit der Flucht Assads aus Damaskus am Wochenende mit Mohammed al-Bashir zusammen. Die neue Regierung will in den kommenden Tagen über die einzelnen Ministerien entscheiden.
Syriens neuer Interimschef Mohammed al-Bashir hat angekündigt, dass er mit Unterstützung der ehemaligen Rebellen, die vor wenigen Tagen Präsident Bashar al-Assad gestürzt haben, bis zum 1. März als geschäftsführender Ministerpräsident die Geschicke des Landes lenken wird.
Die scheidende Regierung traf zum ersten Mal mit al-Bashir zusammen, nachdem Assad am Wochenende aus Damaskus geflohen war. Al-Bashir sagte Reportern nach dem Treffen, die Minister hätten die Übertragung der Ressorts an die Übergangsregierung während der Übergangszeit besprochen.
Er sagte, dass die neue Regierung in den kommenden Tagen über die einzelnen Ministerien entscheiden werde. Andernorts in Syrien feierten die Menschen am dritten Tag weiter, und Geschäfte und Banken öffneten trotz der israelischen Luftangriffe im ganzen Land wieder.
Die Regierung Biden erklärte am Dienstag, sie werde eine neue syrische Regierung anerkennen und unterstützen, die dem Terrorismus abschwört, die Chemiewaffenbestände vernichtet und die Rechte von Minderheiten und Frauen schützt.
Der türkische Präsident Recep Erdogan äußerte sich optimistisch über die neue Führung in Syrien und sprach von einer "großen Transformation" nach dem Zusammenbruch des al-Assad-Regimes.
"Unser Nachbarland Syrien hat in den letzten zehn Tagen einen großen Wandel erlebt. Die Unterdrücker haben verloren und sind gedemütigt worden, während die Unterdrückten wieder einmal gesiegt haben", sagte er.
Dies geschah, nachdem syrische Aufständische innerhalb von nur 10 Tagen das ganze Land überrannt hatten, um der 50-jährigen Herrschaft der Assad-Familie ein Ende zu setzen.