Der EU-Kommissar für Inneres hat die Tür für die Verwendung von EU-Geldern zur Finanzierung von Barrieren an den Außengrenzen der EU offen gelassen.

"Nach den in den letzten Jahren beobachteten Trends ist es klar, dass der Gesamtbedarf für die Grenzverwaltung als Teil der Vorbereitung des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens neu bewertet werden muss", sagte der Österreicher Magnus Brunner am Donnerstag vor einer fast leeren Plenarsitzung des Europäischen Parlaments in Straßburg.

Brunner versicherte, dass die Kommission die Erfordernisse des Grenzschutzes "auf ganzheitliche Weise" berücksichtigen werde, wobei sie stets auf verhältnismäßige Maßnahmen und die Achtung der Grundrechte achten werde.

EKR forderte, "die Realität an den EU-Außengrenzen anzuerkennen"

Die Debatte war eine Reaktion auf einen Aufruf an die Europäische Kommission, der von mehreren Abgeordneten der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten (EKR) eingebracht worden war.

Sie forderten die Kommission auf, "die Realität an den EU-Außengrenzen anzuerkennen" und "die Projekte der Mitgliedstaaten zum Schutz der Außengrenzen finanziell aus dem EU-Haushalt zu unterstützen".

Die Kommission war nicht in der Lage, innerhalb der vorgeschriebenen Frist von sechs Wochen zu antworten, was gemäß der Geschäftsordnung eine Debatte im Europäischen Parlament auslöste, erklärte der estnische Abgeordnete Jaak Madison, der die Debatte angeregt hatte, gegenüber Euronews.

"Die Finanzierung von Grenzzäunen liegt in unserem gemeinsamen Interesse, besonders wenn wir über Verteidigungsfragen, den Kampf gegen illegale Migration, Menschenhandel und terroristische Bedrohungen sprechen", sagte er.

Die EKR hat den Bau von Mauern an den EU-Grenzen zunehmend als Mittel zur Abwehr sogenannter "hybrider Bedrohungen" durch Russland oder Belarus gegen Finnland, Schweden, Polen, Lettland und Litauen dargestellt.

"Es ist ziemlich schwierig oder unmöglich, gegen die hybriden Angriffe Russlands zu kämpfen, wenn man keine physische Grenze hat", argumentierte Madison, da die russischen und belarusischen Behörden beschuldigt werden, irreguläre Grenzübertritte an den EU-Grenzen zu fördern und aktiv zu unterstützen.

Ein umstrittenes Thema

Die EU finanziert derzeit mobile und stationäre Einheiten, Grenzüberwachungssysteme und Ausrüstungen über ein Instrument zur finanziellen Unterstützung des Grenzmanagements und der Visapolitik.

Brunner wies darauf hin, dass die Kommission kürzlich weitere 170 Millionen Euro für EU-Länder bereitgestellt hat, die an Russland und Belarus grenzen. Die EU hat jedoch nie zugelassen, dass gemeinsame Mittel zur Finanzierung von Grenzschutzanlagen wie Mauern, Zäunen oder anderen Barrieren verwendet werden.

Mitgliedstaaten wie Polen, Ungarn, Estland und Lettland finanzieren solche Strukturen in der Regel selbst, haben aber in den letzten Jahren eine EU-Finanzierung gefordert, wobei zwölf Länder im Jahr 2021 einen offiziellen Antrag an die Kommission zu diesem Thema gestellt haben.

Kommissar Brunner sagte, dass bei der Neubewertung "die Ansichten des Europäischen Parlaments unglaublich wichtig sind", obwohl die Positionen der Fraktionen zu diesem Thema unterschiedlich sind.

Rechte Kräfte sind stark dafür. Auch die Europäische Volkspartei (EVP) scheint sich immer mehr von der Idee angezogen zu fühlen, wie die Wortmeldungen der Europaabgeordneten Kinga Kollár (Ungarn) und Riho Terras (Estland) in der Debatte zeigen.

"Ich denke, dass sich die roten Linien sehr oft ändern", witzelte die EKR-Abgeordnete Madison. "[Ursula] von der Leyen ist eine ziemlich große Opportunistin. Sie folgt der öffentlichen Meinung und wie sie sich in den europäischen Regierungen verändert", sagte er.

Er ist davon überzeugt, dass Friedrich Merz, sollte er die bevorstehende Wahl zum deutschen Bundeskanzler für die konservative CDU in Deutschland gewinnen, eine härtere Linie in der Migrationsfrage einschlagen wird, als sie Deutschland derzeit im EU-Rat vertritt, und dass er in Brüssel "einen großen Einfluss auf die EVP" ausüben wird.

Linke Parteien gegen EU-finanzierte Grenzzäune: "Das macht keinen Sinn"

Linke Parteien lehnen diese Idee ab, da sie keine Vorteile bringt und die Menschenrechte der Migranten gefährdet.

"Das macht keinen Sinn. Wenn man eine Mauer hochzieht, wird eine weitere Migrationsroute eröffnet. Wir haben gesehen, wie zum Beispiel Seepatrouillen die Menschen von einer Mittelmeerroute auf eine andere gebracht haben: Wenn man anfängt, Menschen im zentralen Mittelmeer zu blockieren, öffnet sich die Atlantikroute", sagte die italienische sozialistische Europaabgeordnete Cecilia Strada gegenüber Euronews.

Die Fraktionen Grüne/EFA und Die Linke sind ähnlich eingestellt, während die liberale Fraktion Renew Europe in dieser Frage uneins zu sein scheint.

"Statistiken zeigen, dass der Bau von Mauern nicht sinnvoll ist und gegen unsere europäische DNA verstößt", sagte die liberale französische Europaabgeordnete Fabienne Keller während der Debatte.

Im Gegensatz dazu sprach sich ihr litauischer liberaler Kollege Petras Auštrevičius dafür aus, dass die EU aus "Solidarität" gegenüber den östlichen EU-Ländern die Barrieren finanziert.

"Die Länder, die Grenzen zu diesen aggressiven Staaten haben, haben einfach zu viel Geld ausgegeben, um andere Mitgliedsstaaten zu schützen", sagte Auštrevičius gegenüber Euronews in Straßburg.

Der aktuelle mehrjährige Finanzrahmen sieht für den Zeitraum 2021 bis 2027 6,7 Milliarden Euro für Grenzmanagement und Visapolitik vor.