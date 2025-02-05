Internationale Empörung über Trumps Äußerung zum Gazastreifen

Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump am Dienstag, die USA könnten den Gazastreifen "übernehmen", nachdem die Bevölkerung dauerhaft in andere Länder vertrieben wurde, wurde im gesamten Nahen Osten und darüber hinaus verurteilt - und von Mitgliedern des israelischen Kabinetts gefeiert.

Auf einer Pressekonferenz mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in Washington, DC, erklärte Trump: "Die USA werden den Gazastreifen übernehmen, und wir haben dafür auch einen Plan."

Er sagte, dass die Palästinenser "im Moment nicht in Gaza leben können" und dass die Enklave - die durch einen 15-monatigen Krieg zwischen Israel und der Hamas verwüstet wurde - in eine "Riviera des Nahen Ostens" verwandelt werden könnte.

Trump sagte, die Entscheidung sei nicht "leichtfertig" getroffen worden, und betonte, er habe hochrangige Unterstützung von ungenannten Entscheidern, mit denen er die Idee besprochen habe.

Riyad Mansour, Leiter der palästinensischen Delegation bei den Vereinten Nationen, sagte, den Palästinensern im Gazastreifen solle es erlaubt werden, in ihre "ursprünglichen Häuser" in Israel umzusiedeln, anstatt sie, wie von Trump vorgeschlagen, in andere Länder umzusiedeln.

"Diejenigen, die die Bewohner des Gazastreifens "an einen glücklichen, schönen Ort" schicken wollen, "sollten in ihre Häuser in Israel zurückkehren", sagte Mansour. "Dort gibt es schöne Orte, und sie werden glücklich sein, dorthin zurückzukehren".

Präsident Donald Trump trifft sich mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu im Oval Office des Weißen Hauses, Dienstag, 4. Februar 2025, in Washington. Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Das saudi-arabische Außenministerium erklärte, es lehne jeden Versuch ab, die Palästinenser aus ihrer Heimat zu vertreiben, und werde ohne einen palästinensischen Staat keine Beziehungen zu Israel aufnehmen.

"Saudi-Arabien wird seine unnachgiebigen Bemühungen um die Errichtung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt fortsetzen und wird ohne diesen Staat keine diplomatischen Beziehungen zu Israel aufnehmen", hieß es in der Erklärung.

Diese Position sei "nicht verhandelbar", so die Erklärung weiter.

Am Samstag wies bereits eine Gruppe arabischer Staaten, darunter Ägypten, Jordanien und Saudi-Arabien, einen früheren Vorschlag Trumps zurück, die Bewohner des Gazastreifens in Nachbarländer umzusiedeln, und schrieb in einer gemeinsamen Erklärung, dass jeder Plan, der den Transfer oder die "Entwurzelung" von Palästinensern fördere, die Stabilität in der Region gefährde.

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz, Peking sei gegen einen "Zwangstransfer" von Palästinensern aus dem Gazastreifen und habe "immer gesagt, dass die Herrschaft der Palästinenser über die Palästinenser das Grundprinzip der Nachkriegsregierung des Gazastreifens ist".

Der australische Premierminister Anthony Albanese betonte, seine Regierung unterstütze weiterhin eine Zweistaatenlösung im Nahen Osten, "in der sowohl Israelis als auch Palästinenser in Frieden und Sicherheit leben können".

"Die australische Position ist die gleiche wie heute Morgen und wie im letzten Jahr", so Albanese auf einer Pressekonferenz.

Trump: "Höllenloch" für die dort lebenden Menschen

Trump sagte, er sei nicht gegen eine Zweistaatenlösung, die seit Jahrzehnten der offizielle außenpolitische Ansatz der USA ist.

"Das bedeutet nichts in Bezug auf eine Zweistaatenlösung oder einen Staat oder irgendeinen anderen Staat", sagte der US-Präsident und fügte hinzu, dass die USA den dortigen Menschen "eine Chance auf Leben" geben wollen.

"Sie hatten nie eine Chance auf Leben, weil der Gazastreifen ein Höllenloch für die dort lebenden Menschen war. Es war furchtbar", sagte Trump.

In Israel wurde Trumps Vorschlag von den rechtsextremen Mitgliedern des Netanjahu-Kabinetts gelobt. Die brüchige Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Israel und der Hamas im Januar war zuvor scharf missbilligt worden.

Israels ehemaliger Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir - der aus Protest gegen das Waffenstillstandsabkommen aus der israelischen Regierung ausgetreten war - schrieb in den sozialen Medien: "Donald, das sieht ja wie der Beginn einer wunderbaren Freundschaft aus."

Ben Gvir sagte dem israelischen Rundfunk auch, dass seine Rückkehr in Netanjahus Regierungskoalition nach Trumps Vorschlag wahrscheinlich sei.

Finanzminister Bezalel Smotrich dankte Trump auf Hebräisch in einem Beitrag auf X, in dem er die Nachricht als "noch besser und besser" bezeichnete und Emojis von israelischen und amerikanischen Flaggen hinzufügte.

Netanjahu seinerseits bezeichnete Trump als den "größten Freund, den Israel je im Weißen Haus hatte" und lobte ihn dafür, dass er "mit frischen Ideen über den Tellerrand hinausblickt".