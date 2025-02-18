WERBUNG

Die wiederholten seismischen Erschütterungen in den Phlegräischen Feldern und auf der griechischen Insel Santorin haben in letzter Zeit die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf sich gezogen. Viele fragen nach wissenschaftlichen Erklärungen für diese Phänomene.

Erdbeben in den Phlegräischen Feldern: Zwanzig Jahre Überwachung

Das Gebiet der Phlegräischen Felder westlich von Neapel unterliegt einer langsamen Verformung des Bodens, dem sogenannten Bradyseismus (wörtlich: langsame Bewegung des Bodens), der im Laufe der Zeit auf unterschiedliche Weise auftritt und sowohl zu Hebungen als auch zu Senkungen des Gebiets führt.

Die Phänomene werden ständig vom Nationalen Institut für Geophysik und Vulkanologie überwacht, das das Gebiet in die gelbe Alarmstufe eingereiht hat, die eine zunehmende Aktivität des Vulkansystems anzeigt.

Giovanni Macedonio, Physiker und Vulkanforscher am Vesuv-Observatorium des Nationalen Instituts für Geophysik, erklärte Euronews, was in den letzten 20 Jahren in dem Gebiet geschehen ist. Seit 2005 begann eine Hebung von etwa einem Meter und achtzig Zentimetern.

Macedonio erklärt, wie die Verschiebung gefährlich werden kann: Ihre Geschwindigkeit nimmt mit der Zeit zu und verläuft nicht linear, sondern parabolisch. Dies verstärkt die Tatsache, dass mit der Geschwindigkeit der Hebung auch die Zahl der beobachteten Erdbeben zunimmt.

"In diesen Tagen hat die Erde begonnen, sich wieder schneller zu heben, und das führt zu einer Reihe von Erdbeben, die wir aufzeichnen und die auch die Menschen spüren", so Macedonio weiter.

Der Vulkanologe erklärt Euronews, dass sich derartige Verschiebungen in der Vergangenheit stets wieder gelegt haben, außer in einem Fall: Im Jahr 1500, als ein Anstieg von 6 Metern zu einer Eruption führte. Trotz der jüngsten Erschütterungen scheint die Möglichkeit eines weiteren Ausbruchs weniger wahrscheinlich, wenn auch nicht unmöglich.

Die Häufigkeit der Ausbrüche hat die Bevölkerung der Phlegräischen Felder im Laufe der Jahre stark in Mitleidenschaft gezogen, vor allem in den 1970er und 1980er Jahren, als es zu schweren Schäden an Häusern und in weiterer Folge zu Evakuierungen kam.

Zu den Aufgaben des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie gehört die ständige Überwachung der Situation, um bedrohliche Szenarien zu verhindern und die Bewohner zu schützen.

Erdbeben auf Santorin: Tektonische Ursachen

Seit Anfang 2025 sind auf den griechischen Inseln Santorin und Amorgos tausende von Erdbeben registriert worden, das heftigste mit einer Stärke von 5,3. Die Behörden haben die Schließung von Schulen angeordnet und raten davon ab, sich in geschlossenen Räumen zu versammeln oder sich der Küste zu nähern, da die Gefahr weiterer Beben und Tsunamis besteht.

Obwohl Santorin selbst eine teilweise versunkene und immer noch aktive Vulkaninsel ist, geht man derzeit davon aus, dass der Ursprung der Erdbeben nicht vulkanisch, sondern tektonisch ist. Die Ursache liegt in der Kollision der ägäischen mit der afrikanischen Platte, die beim Aufeinandertreffen die Erdbeben auslösen.

Die größte Gefahr besteht derzeit darin, dass ein stärkeres Erdbeben als die, die in den letzten Wochen verzeichnet wurden, zu lokalen Erdrutschen oder Tsunamis führen könnte. Die Turbulenzen könnten aber auch plötzlich wieder erlöschen.

Erdbeben auf Santorin und in den Phlegräischen Feldern: Gibt es einen Zusammenhang?

"Das Beben auf Santorin ist durch einen Effekt entstanden, der durch Kollisionen auf kontinentaler Ebene ausgelöst wird, während es sich bei jenem in den Phlegräischen Feldern um ein lokales Ereignis handelt, das nur hier auftritt und im Wesentlichen ein kleines, begrenztes Gebiet betrifft", betont Macedonio.

Außerdem sind Erdbeben tektonischen Ursprungs, wie jene zwischen Santorin und Amorgos, in der Regel stärker als vulkanische Erdbeben: Abgesehen von der Stärke von 5,3, die in diesem Jahr in Griechenland gemessen wurde, lag sie in den 1950er Jahren bei 7,1, "etwas, das in den Phlegräischen Feldern niemals passieren könnte", erklärt der Physiker.

In beiden Fällen, so Giovanni Macedonio, sei es fast unmöglich, die Zukunft vorherzusagen.