Wahlsieger Merz will Europa führen - Engagement der USA schwindet

Nach dem Sieg bei der Bundestagswahl am Sonntag hat der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz keine Zeit zum Feiern. Denn seine zukünftige Regierung - sollte es ihm gelingen, eine zu bilden - hat eine Menge zu tun.

Ganz oben auf der Liste steht die Frage, wie sich Deutschland in Europa positioniert, vor allem in einer Zeit mit einer zunehmend angespannten Rhetorik von US-Präsident Donald Trump und seiner Regierung.

Merz nannte dies "fünf vor Mitternacht für Europa". Er sprach auf einer Pressekonferenz, nachdem seine Christlich Demokratische Partei mit 28 Prozent der Stimmen die Bundestagswahl gewonnen hatte.

"Alle Signale, die wir aus den USA erhalten, deuten darauf hin, dass das Interesse an Europa deutlich abnimmt und die Bereitschaft, sich in Europa zu engagieren, schwindet", so Merz abschließend.

Auf die Frage, wie der Kontinent auf den Vorschlag Washingtons reagieren solle, Europa solle sich bei seiner Sicherheit nicht auf die USA verlassen, verwies Merz auf seine guten Beziehungen zu einer Reihe von Staats- und Regierungschefs des Kontinents, die eine Lösung bieten könnten.

Der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer und der polnische Ministerpräsident Donald Tusk sind mit ihm auf einer Wellenlänge.

"Europa ist geeint", betonte der CDU-Chef. "Wenn sich diejenigen durchsetzen, die wirklich nicht nur 'America First', sondern fast 'America Alone' zu ihrem Motto machen, dann wird es schwierig", so Merz weiter.

Weiter als Scholz in der Unterstützung für die Ukraine

In den vergangenen Wochen haben sich die europäischen Verbündeten darum bemüht, Einigkeit gegenüber der Ukraine zu demonstrieren - angesichts des Vorstoßes von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des russischen Krieges ohne Kyjiw in die Verhandlungen einzubeziehen.

Der CDU-Vorsitzende hat in der Regel erklärt, er sei bereit, bei der Unterstützung der Ukraine weiterzugehen als Bundeskanzler Scholz und deutete an, dass er bereit wäre, Taurus-Langstreckenraketen in die Ukraine zu schicken - etwas, das Scholz wiederholt ausgeschlossen hatte.

Macron und Starmer haben die Idee geäußert, europäische Friedenstruppen zu entsenden, falls es zu einer Einigung zwischen Russland und der Ukraine kommt.

Merz hat diese Idee nicht gänzlich abgelehnt, sagte aber vor der Wahl gegenüber ARD und ZDF, es sei "zu früh, darüber nachzudenken". Der Krieg in der Ukraine werde mit einer "ukrainischen Armee enden, die sich weiterhin selbst verteidigen kann", sagte er.

Zum Militärbündnis NATO stellte Merz in einer Fernsehdebatte nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses am Sonntag die Frage, ob man beim nächsten Gipfeltreffen des Bündnisses im Juni noch von der NATO "in ihrer jetzigen Form" sprechen könne.

Am Tag danach sagte er jedoch, dass das NATO-Bündnis "weiterhin gut funktioniert" und dass er Fortschritte beim "europäischen Pfeiler" anstrebt.

Wie geht es für Merz weiter?

Merz hat die Außen- und Sicherheitspolitik zu einer der wichtigsten Prioritäten seiner Regierung gemacht. Allerdings muss er zunächst eine erfolgreiche Koalition mit den Sozialdemokraten (SPD) aushandeln und das Geld für Investitionen in die Ukraine und die Verteidigung und Sicherheit Deutschlands finden.

"Er scheint das Ausmaß der Herausforderungen zu erkennen und sieht Deutschland als Schlüsselstaat bei der Bewältigung dieser Herausforderungen. Es ist wichtig, dass es ihm jetzt gelingt, die finanziellen Mittel für eine starke deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu mobilisieren", sagte Jana Puglierin, Leiterin des European Council of Foreign Relations in Berlin.

"Dies könnte sich jedoch als sehr schwierig erweisen. Wenn er die Schuldenbremse lockern oder einen zweiten Sonderfonds für die Verteidigung einrichten will, braucht er die Stimmen der AfD oder der Linkspartei", so Puglierin weiter.

Sowohl die Rechtsaußen-Partei Alternative für Deutschland (AfD) als auch Die Linke konnten bei den Wahlen am Wochenende zulegen. Beide sind nach wie vor gegen eine Reform der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse, die es Merz ermöglichen würde, mehr Geld für die Verteidigung aufzubringen. Zusammen haben sie genug Sitze, um sie zu blockieren.

Vor allem die AfD hat mit dem Slogan "Deutschland zuerst" Wahlkampf gemacht und argumentiert, dass Berlin sich von Kyjiw lösen und versuchen sollte, die Beziehungen zu Russland wiederherzustellen. Nach den Wahlen am Wochenende wird die AfD die größte Oppositionspartei des Landes sein.

Deutschland ist das bevölkerungsreichste Land in der Europäischen Union mit 27 Mitgliedstaaten und ein führendes Mitglied der NATO. Außerdem ist es nach den USA der zweitgrößte Waffenlieferant der Ukraine.