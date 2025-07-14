USA verkaufen Waffen an die NATO - zur Lieferung an die Ukraine

WERBUNG

US-Präsident Donald Trump hat am Montag bei einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte in Washington erklärt, er habe mit der NATO eine Vereinbarung über den Kauf von Waffen getroffen, die an die Ukraine geliefert werden sollen.

"Wir haben heute eine Vereinbarung getroffen, wonach wir Waffen an die Ukraine liefern werden und die NATO dafür bezahlt", erklärte Trump auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus.

Die USA sind bereit, als Reaktion auf das mangelnde Interesse von Präsident Wladimir Putin an einer Beendigung seines Krieges in der Ukraine 100 %ige Zölle auf Russland zu erheben, die laut Trump in 50 Tagen in Kraft treten könnten.

"Wir sind sehr unzufrieden mit Russland und werden sehr strenge Zölle erheben ... etwa 100 %", sagte Trump.

"Wir haben 250 Milliarden Dollar für diesen Krieg ausgegeben ... und wir wollen, dass er beendet wird. Ich bin enttäuscht von Putin, denn ich dachte, wir hätten vor zwei Monaten eine Einigung erzielt", fügte er hinzu.

Trump hat sich öffentlich über die mangelnde Bereitschaft des russischen Präsidenten Wladimir Putin geärgert, ein Friedensabkommen in der Ukraine zu schließen, und den russischen Staatschef beschuldigt, Washington mit "Bullshit" zu bewerfen.

"Ich bin sehr enttäuscht von Präsident Putin", sagte Trump.

"Ich dachte, er sei jemand, der meint, was er sagt. Und dann redet er so schön und dann bombardiert er nachts Menschen. Das können wir nicht leiden."

In einer Kehrtwende erklärte Trump letzte Woche, Washington werde über die NATO hochentwickelte Waffen, darunter Patriot-Luftabwehrsysteme, an die Ukraine liefern.

Menschen betrachten ein beschädigtes Wohngebäude nach einem russischen Luftangriff in Lviv, 12. Juli 2025 AP Photo

Das Patriot-Raketenabwehrsystem kann ein breites Spektrum an ankommenden Luftzielen aufspüren und abfangen, insbesondere hochentwickelte ballistische Raketen, und gilt als eines der besten der Welt - und das zu einer Zeit, in der Moskau seine nächtlichen Raketen- und Drohnenangriffe inmitten seines totalen Krieges gegen die Ukraine, der nun schon weit in das vierte Jahr geht, verstärkt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Donnerstag auf der Ukraine Recovery Conference in Rom, dass Deutschland für zwei der Systeme aufkommen werde, während Norwegen sich bereit erklärt habe, ein System zu liefern.

Auch andere europäische Partner hätten ihre Bereitschaft zur Unterstützung erklärt, so Selenskyj.

US-Außenminister Marco Rubio hatte am Freitag erklärt, dass einige der von der Ukraine gewünschten US-Waffen bereits bei NATO-Verbündeten in Europa im Einsatz seien.

Diese Waffen könnten schnell an die Ukraine geliefert werden, indem die europäischen Länder Ersatz von den USA kaufen, sagte er.

"Es ist viel schneller, etwas zum Beispiel von Deutschland in die Ukraine zu bringen, als es bei einer (US-)Fabrik zu bestellen und dorthin zu bringen", so Rubio gegenüber Reportern während eines Besuchs des ASEAN-Gipfels in Kuala Lumpur.

Nach wiederholten russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf Kyjiw gaben die Behörden am Freitag bekannt, dass sie im Rahmen eines Projekts namens Clear Sky ein umfassendes Drohnenabfangsystem einrichten werden.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Kanzleramt in Berlin, 9. Juli 2025 AP Photo

Laut Tymur Tkachenko, dem Leiter der Kyjiwer Militärverwaltung, umfasst das Projekt Investitionen in Höhe von 260 Millionen Griwna (etwa 5,3 Millionen Euro) in Abfangdrohnen, die Ausbildung von Bedienern und neue mobile Reaktionseinheiten.

Rutte wird am Montag und Dienstag zu Gesprächen mit Trump, US-Außenminister Marco Rubio, US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und Mitgliedern des Kongresses in Washington sein.

"Ich werde ein Treffen mit dem Generalsekretär haben, der morgen kommt", hatte Trump am Sonntagabend vor Reportern in Washington mitgeteilt.

"Aber im Grunde werden wir ihnen verschiedene hochentwickelte (Waffen) schicken und sie werden uns zu 100 % dafür bezahlen."

Trump und Rutte trafen sich zuletzt Ende Juni auf dem NATO-Gipfel in Brüssel.