WERBUNG

Rumänien hat das Eindringen einer Drohne in seinen Luftraum gemeldet - wenige Tage nachdem Polen mehrere vermutlich russische Drohnen im polnischen Luftraum abgeschossen hatte.

Das rumänische Verteidigungsministerium teilte in der Nacht auf Sonntag mit, dass sein Luftraum während eines russischen Angriffs auf Infrastrukturen in der benachbarten Ukraine durch eine Drohne verletzt worden sei. Rumänien hatte am späten Samstag zwei F-16-Kampfjets gestartet, um die Situation nach den Angriffen zu überwachen, so das Ministerium in Bukarest.

Die Flugzeuge "entdeckten eine Drohne im nationalen Luftraum" und verfolgten sie, bis sie in der Nähe des rumänischen Dorfes Chilia Veche "vom Radar verschwand", hieß es weiter.

Verteidigungsminister Ionut Mosteanu sagte, die F-16-Piloten hätten die Drohne beinahe abgeschossen, da sie zu niedrig flog, bevor sie den nationalen Luftraum in Richtung Ukraine verließ.

Der Zwischenfall fand in der Nähe der ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer statt, über die die Ukraine Getreide ins Ausland exportiert. Diese werden nach Angaben von Experten von Russland mit Drohnen überwacht. Bisher hatte Rumäniens Regierung das Eindringen russischer Drohnen an der Grenze heruntergespielt und versucht, die Bewohner der Region zu beruhigen.

Rumänien, ein Mitgliedstaat der Europäischen Union und der NATO, der eine 650 Kilometer lange Grenze mit der Ukraine hat, musste seit dem Beginn des Krieges gegen sein Nachbarland wiederholt den Absturz russischer Drohnensplitter auf seinem Territorium hinnehmen.

Selenskyj: "Warten sie nicht auf Dutzende Shaheds"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat davor gewarnt, dass Russland seine Drohneneinsätze absichtlich ausweite und dass der Westen mit härteren Sanktionen und einer engeren Verteidigungszusammenarbeit reagieren müsse. Die jüngsten Drohnenangriffe seien "eine offensichtliche Ausweitung des Krieges durch Russland", sagte er. "Das russische Militär weiß genau, wohin sich seine Drohnen bewegen und wie lange sie in der Luft operieren können".

Als Reaktion darauf seien neue Sanktionen gegen Russland und ein kollektives Verteidigungssystem erforderlich, erklärte Selenskyj.

"Warten Sie nicht auf Dutzende von Shaheds und ballistischen Raketen, bevor Sie endgültige Entscheidungen treffen", warnte er und bezog sich dabei auf die von Russland eingesetzten Shahed-Drohnen iranischer Bauart.

Reaktionen auf Drohnen in Polen

In Washington sagte US-Präsident Donald Trump, er sei bereit, erhebliche Sanktionen gegen Russland zu verhängen , sobald alle NATO-Staaten das Gleiche täten und kein russisches Öl mehr kauften.

Ebenfalls am Samstag erklärten Polen und seine NATO-Verbündeten, dass sie Hubschrauber und Flugzeuge eingesetzt hätten, als russische Drohnen die Ukraine unweit der polnischen Grenze angriffen.

Wegen der Drohnenbedrohung"operieren polnische und verbündete Flugzeuge in unserem Luftraum und bodengestützte Luftverteidigungs- und Radaraufklärungssysteme haben ihre höchste Alarmstufe erreicht", teilte das Militärkommando des Landes in einer Erklärung an X mit.

Später am Samstag verkündete der polnische Ministerpräsident Donald Tusk, dass die höchste Alarmstufe aufgehoben worden sei, er sagte aber gleichzeitig: "Wir bleiben wachsam."

Polen und die NATO-Mitgliedsstaaten sind besonders aufmerksam, seit Warschau erklärte, dass in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fast 20 russische Drohnen in seinen Luftraum eingedrungen waren.

Während Russland bestreitet, Polen anzugreifen, haben mehrere europäische Länder, darunter Frankreich, Deutschland und Schweden, als Reaktion darauf ihre Unterstützung bei der Überwachung des polnischen Luftraums intensiviert.

Vor seinem Abflug nach Israel nannte US-Außenminister Marco Rubio die Drohnenangriffe in Polen "inakzeptabel, bedauerlich und gefährlich". Rubio sagte, die Frage sei, ob die Drohnen in Polen gezielt eingesetzt wurden. In diesem Fall bedeute es eine "ernsthafte Eskalation".