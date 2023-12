Für die meisten Ungarn ist das traditionelle Urlaubserlebnis im Herzen ihrer Hauptstadt unbezahlbar.

WERBUNG

In einer kalten Nacht in der ungarischen Hauptstadt stöbern die Käufer auf einem der berühmtesten Weihnachtsmärkte Europas unter freiem Himmel durch die Stände mit dampfenden lokalen Spezialitäten und nippen an Pappbechern mit heißem Glühwein. An der Fassade der St. Stephansbasilika wird eine weihnachtliche Lichtershow aufgeführt.

Doch trotz der weihnachtlichen Stimmung führt die Lebenshaltungskostenkrise in dem mitteleuropäischen Land dazu, dass viele Ungarn und Touristen auf den beliebten Jahresmärkten einen Preisschock erleiden.

Eine Schüssel der für Ungarn typischen Gulaschsuppe für 12 €, gefülltes Kraut für etwa 17 € und ein Würstchen für mehr als 21 € - so lauteten die Preise am Montag auf dem belebten Budapester Marktplatz.

Einheimische können sich den Besuch nicht leisten

In einem Land, in dem der durchschnittliche Nettolohn unter 830 € pro Monat liegt, haben einige Ungarn das Gefühl, dass die Preise auf den Märkten nicht für sie gelten.

"Das ist nichts für ungarische Brieftaschen", sagt Margit Varga, eine Besucherin aus der südlichen Stadt Pecs, die zum ersten Mal hier ist. "Die Preise sind einfach unrealistisch, egal ob für Touristen oder für Ungarn".

Die Preise für Lebensmittel auf dem beliebten Adventsmarkt Bazilika und auf dem nahe gelegenen Markt am Vorosmarty-Platz haben in den letzten Wochen eine Welle der Berichterstattung in den lokalen Medien ausgelöst. Einige Zeitungen verglichen die Preise mit ähnlichen Märkten im wohlhabenderen Wien, das weniger als drei Zugstunden entfernt ist, und stellten fest, dass einige Lebensmittel in Budapest teurer sind.

Die traditionellen Krautwickel kosten auf dem Adventsmarkt von Bazilika fast 20 €. Denes Erdos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Ami Sindhar, eine 29-jährige Besucherin aus London, erzählt, dass sie kürzlich einen Weihnachtsmarkt in Köln besucht und nun festgestellt habe, dass die Lebensmittel auf dem Budapester Markt "viel teurer" seien.

"Die Atmosphäre hier ist großartig, aber die Lebensmittelpreise...", sagt sie, nachdem sie mit Freunden eine Tasse Glühwein getrunken hat. "Ich finde es schade für die Einheimischen ... Wenn es einen schönen Markt wie diesen gibt, möchte man doch, dass die Einheimischen genauso hingehen können wie all die Touristen."

Haarsträubende Inflation in Ungarn

Während Weihnachtsmärkte im Allgemeinen auf ausländische Besucher ausgerichtet sind und wegen ihrer festlichen Atmosphäre oft einen Aufpreis meinen zu verlangen können, treiben auch andere Faktoren in Ungarn die Kosten in die Höhe.

Die Wirtschaft ist im September vier Quartale in Folge geschrumpft, und in den letzten beiden Jahren wurde das Land von explodierenden Preisen geplagt. Ungarn hatte die meiste Zeit des Jahres 2023 die höchste Inflation in der gesamten Europäischen Union und erreichte in der Spitze über 25 %.

Vor allem die Lebensmittelpreise sind dramatisch angestiegen. Nach Angaben des EU-Statistikamtes Eurostat stiegen die Lebensmittelpreise in Ungarn zu Beginn des Jahres im Vergleich zum Vorjahr um fast 50 Prozent. Zwar hat sich der Anstieg in den letzten Monaten deutlich verlangsamt, doch die hohen Kosten halten an.

Lajos Hild, ein Rentner, der am Montag den Adventsmarkt in Bazilika besuchte, sagte, er könne sich nicht daran gewöhnen, was es kostet, ein paar Weihnachtslieblinge zu probieren.

"Als ich ein Kind war und Maronen kaufen wollte, hätte ich den ganzen Stand samt Verkäufer für ein Viertel des Preises kaufen können, den sie jetzt kosten", sagt er.

Besucher auf dem Adventsmarkt Bazilika in der Innenstadt von Budapest, Samstag, 9. Dezember. 2023. Denes Erdos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

In dem Bemühen, das Angebot für weniger wohlhabende Besucher zu erweitern, sind die Verkäufer auf den beiden Budapester Weihnachtsmärkten verpflichtet, ein täglich wechselndes Menü für 1.500 Forint (4,25 $) anzubieten. Eine Tasse heißer Glühwein zum Herunterspülen kostet etwa 3,80 $.

Dennoch sagt Sindhar, sie mache sich Sorgen, dass einige Einheimische dennoch nicht in den Genuss der Feiertagsstimmung kommen werden:

"Ich kann mir vorstellen, dass es eine ziemliche Diskrepanz gibt zwischen dem, was sie verdienen ... und dem, was sie damit auf dem Markt kaufen können".