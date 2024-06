NATO investiert eine Milliarde Euro in KI, Raumfahrt und Robotik

Der Nordatlantikpakt (NATO; North Atlantic Treaty Organization) hat angekündigt, in vier europäische Technologieunternehmen zu investieren.

Die Investitionen in die europäische Verteidigungstechnologie nehmen zu, nachdem die NATO ihre ersten umfangreichen Investitionen in die Technologie im Rahmen eines mit einer Milliarde Euro ausgestatteten Fonds bestätigt hat. Damit sollen die aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit angegangen werden.

Der Nordatlantikpakt hatte den Fonds 2022 nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine angekündigt. Der NATO-Innovationsfonds bringt staatliche Käufer von Technologien mit Start-ups zusammen, um Verteidigungstechnologien zu entwickeln.

Zu den ersten europäischen Unternehmen, die Investitionen erhalten, gehören das deutsche Unternehmen ARX Robotics, das unbemannte Roboter entwickelt, und drei Start-ups aus dem Vereinigten Königreich.

Das in London ansässige Computerchip-Unternehmen Fractile erhielt ebenfalls Mittel, ebenso wie das in Bristol ansässige Unternehmen iComat und das walisische Start-up-Unternehmen Space Forge, das neuartige Weltraummaterialien herstellt.

Der Fonds hat auch in vier Risikokapitalfonds investiert, die sich auf Deep Tech konzentrieren: Join Capital, Vsquared Ventures, OTB Ventures und Alpine Space Ventures. Im Gegensatz zu den meisten Venture-Capital-Gebern, die über 10 Jahre investieren, wird der NATO-Fonds über 15 Jahre investieren.

"Mit diesen Investitionen beginnt der Fonds nun, einen greifbaren Unterschied in unseren Innovations-Ökosystemen zu bewirken, indem er den vielversprechendsten Dual-Use- und Verteidigungsunternehmen, die Lösungen zur Erhaltung des technologischen Vorsprungs des Bündnisses entwickeln, Wachstumschancen bietet", sagte David van Weel, stellvertretender Generalsekretär für Innovation, Hybrid- und Cyberspace, in einer Erklärung.

Bessere Kommunikation gewährleisten

Van Weel erklärte gegenüber Euronews Next im Jahr 2022, dass die größte Herausforderung für die NATO darin bestehe, die Kommunikationslücke zu den Innovatoren zu schließen, da das Militär nicht immer über die neuesten Verteidigungstechnologien informiert sei und viele Innovatoren nicht wüssten, was das Militär benötige.

Ein weiteres Problem sei, dass "Verteidigungsorganisationen und Regierungen im Allgemeinen nicht für ihre schnellen Beschaffungsprozesse bekannt sind", sagte er.

"Unsere Herausforderung besteht darin, einen praktikablen, flexiblen Weg zu finden, um mit Innovatoren zu kommunizieren und neue Technologien so schnell wie möglich einzuführen", fügte er hinzu.

Der Fonds soll dazu beitragen, Innovationen in den Bereichen neue Materialien und Fertigung, künstliche Intelligenz (KI) und Robotik voranzutreiben.

Die NATO sagte, sie investiere auch in die Entwicklung von Deep-Tech-Hubs in Regionen, in denen Kapital für Start-ups in der Frühphase sehr gefragt ist, um die technologische Souveränität des Bündnisses zu fördern.

Der NATO-Innovationsfonds wird von 24 der 32 NATO-Mitgliedstaaten unterstützt. Die USA, Kanada und Frankreich sind Mitglieder, die ihn nicht unterstützen.