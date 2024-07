Tauwetter zwischen EU und UK: Was bedeutet das für den Finanzmarkt?

Ein verbessertes Brexit-Abkommen unter der Labour-Regierung des neuen britischen Premierministers Keir Starmer könnte der Londoner City helfen - aber es wird keine verlorenen Arbeitsplätze zurückbringen, sagen Experten.

Der britische Minister für europäische Beziehungen Nick Thomas-Symonds ist am 15. Juli nach Brüssel gereist. Die neu gewählte Labour-Regierung hat ein umfassendes Mandat zur Neugestaltung der Beziehungen zur EU.

Premierminister Keir Starmer hat versprochen, den "verpfuschten" Brexit-Deal zu korrigieren und die Grenzkontrollen für Tiere und Musiker auf Tournee zu lockern - aber er hat sich relativ bedeckt gehalten, was er für den wichtigen britischen Finanzdienstleistungssektor tun könnte.

Die Branche selbst scheint zu hoffen, dass sie von besseren Beziehungen zur EU profitieren könnte, ist aber nach wie vor vorsichtig, was nach so viel Brexit-Herzschmerz erreicht werden kann.

"Ich hoffe auf eine positivere und konstruktivere Arbeitsbeziehung zwischen der britischen Regierung und der EU", sagte Chris Hayward, Policy Chairman der City of London Corporation, gegenüber Euronews: "Wir wollen sicherstellen, dass es keine Hindernisse für den internationalen Marktzugang gibt."

Der britische Finanzsektor, der 12 % der Wirtschaftsleistung des Landes ausmacht, war der Hauptleidtragende der zunehmend zerfahrenen Brexit-Gespräche.

Boris Johnsons Austrittsabkommen versprach eine auf Gleichwertigkeit basierende Beziehung, d.h. dass die britischen Vorschriften den EU-Vorschriften so ähnlich sind, dass ein begrenzter Marktzugang für bestimmte Sektoren möglich ist.

Doch selbst hier zögerte Brüssel und bot Äquivalenz nur in einem Bereich an - für Finanzverrechnungsstellen.

Erst 2023 unterzeichnete die EU ein Memorandum, in dem die Einzelheiten der Zusammenarbeit festgelegt wurden, nachdem die Pattsituation an der nordirischen Grenze gelöst worden war.

Hayward, der die Kommunalbehörde vertritt, die de facto auch als Lobbyist für den dort ansässigen Finanzsektor fungiert, ist sich bewusst, dass nach so vielen Turbulenzen keine schnellen Fortschritte zu erwarten sind.

"Nach sieben oder acht Jahren schmerzhafter Scheidung fängt man nicht plötzlich wieder an zu arbeiten, als wäre nichts geschehen", sagt er. "Man muss das Vertrauen wieder aufbauen, und das braucht Zeit."

Zurückhaltung

Der Finanzsektor ist in den öffentlichen Verlautbarungen über den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs in den Hintergrund getreten.

Starmer's Downing Street und der britische Außenminister David Lammy haben auf die Unterstützung der Ukraine und die Bekämpfung des Klimawandels als mögliche Bereiche der Zusammenarbeit hingewiesen.

Aber es ist nicht unmöglich, Fragen der Finanzstabilität in einen versprochenen neuen Sicherheitspakt zwischen Großbritannien und der EU einzubinden.

Aber viele im Finanzsektor argumentieren, dass es zu spät ist, den Geist wieder in die Flasche zu stecken.

Anders als etwa der Automobilsektor verfügte der Finanzsektor über die Mittel, sich anzupassen - und betrachtet dies nun als verlorene Kosten.

"Niemand in London erwartet, dass irgendetwas von dem, was aus dem Vereinigten Königreich in die EU gewandert ist, jemals wieder zurückkommt", sagt William Wright, Geschäftsführer der Denkfabrik New Financial, und verweist auf rund 500 City-Firmen, die inzwischen neue Lizenzen beantragt, Büros eröffnet oder Mitarbeiter in die EU verlegt haben.

"Was weg ist, ist weg"

Die Anpassung an den Brexit "war kein Spaß", aber "was weg ist, ist weg", sagte Wright gegenüber Euronews.

Die Änderungen bedeuteten, dass in Großbritannien ansässige Finanziers immer noch den Zugang hätten, den sie in der Praxis benötigten, ebenso wie EU-Unternehmen, die Aktien ausgeben oder Risikokapital aufnehmen wollten - während es jetzt zu spät sei, EU-Entscheidungen rückgängig zu machen, die zu einer abrupten Verlagerung des Börsenhandels von London nach Paris und Amsterdam geführt hätten, so Wright.

Dennoch könnten die verbesserten Beziehungen einige Vorteile bringen.

Wichtige Entscheidungen über die Gleichwertigkeit der EU-Finanzmarktrichtlinien (MiFID) stehen noch aus. Das würde es britischen Wertpapierfirmen erleichtern, Kunden auf dem Kontinent zu bedienen.

Es könnte auch zu einem Umdenken in der EU hinsichtlich der Funktionsweise des Äquivalenzsystems kommen, das teilweise durch die kürzlich vom ehemaligen italienischen Premierminister Enrico Letta vorgeschlagenen Binnenmarktreformen angestoßen wurde.

Eine Option könnte ein System sein, bei dem ausländische Unternehmen für die Anerkennung der Einhaltung von EU-Vorschriften zahlen.

Fortschritte in Bereichen wie der Technologie-Regulierung könnten auch dem innovationsgetriebenen Finanzsektor helfen.

Hayward nannte die Zusammenarbeit im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) als hilfreich; Finanzunternehmen sagen auch, dass sie durch EU-Beschränkungen beim Datenverkehr oder bei der Nutzung von US-Cloud-Computing-Anbietern behindert werden.

Nur bescheidene Forderungen an Europa stellen

Starmers Zusage für die gegenseitige Anerkennung von Qualifikationen könnte britischen Finanzfachleuten wie Buchhaltern helfen, die gelegentlich in der EU arbeiten.

Doch Wright, der seinen Kollegen Charles Grant vom Centre for European Reform zitiert, warnt Starmer vor übertriebener Eile.

"Seien Sie demütig, nehmen Sie sich Zeit, seien Sie bescheiden, hören Sie auf die EU", sagt Wright. "Stürmen Sie nicht mit unangemessenen Forderungen voran."

Sollte es der britischen Regierung gelingen, die frostigen Beziehungen aufzutauen, könnte man feststellen, dass es auch auf der anderen Seite des Ärmelkanals Forderungen gibt.

"Der Brexit schafft Probleme für Europa, weil Europa von einem sehr wichtigen, einem globalen Markt abgeschnitten wird", sagte Sébastien de Brouwer, stellvertretender Generaldirektor der Lobbygruppe European Banking Federation.

"Es ist wichtig, dass die EU und Großbritannien miteinander reden", so de Brouwer, "denn die unterschiedlichen Regeln könnten zu einer Art regulatorischer Ausnutzung von Preisunterschieden führen."

De Brouwer verweist auf die jüngsten Reformen, die Banken in der EU dazu zwingen könnten, die Finanzmarktinfrastruktur in der EU statt in London zu nutzen, was der heimischen Wirtschaft schaden könnte.

"Die Reform könnte die europäischen Banken auf dem Kontinent gegenüber ihren britischen Konkurrenten benachteiligen, die Zugang zu einem tieferen und liquideren Markt in London haben", sagte er.