In der Schweiz werden die Kunden bald wieder Plastikstrohhalme auf ihren Capri-Sun-Packungen finden. In der EU hingegen bleiben die Papierstrohhalme erhalten.

WERBUNG

Capri-Sun will Plastikstrohhalme für seine Saftprodukte wieder einführen, sagte der Geschäftsführer Roland Weening Schweizer "Sonntagszeitung".

"Das Plastikstrohhalm-Verbot ist zwar gut gemeint, doch in unserem Fall macht es überhaupt keinen Sinn“, so der Geschäftsführer. Man würde daran arbeiten, die Plastikröhrchen zumindest in der Schweiz, wo Einwegprodukte asu Plastik im Gegensatz zur Europäischen Union nicht verboten ist, wiedereinzuführen.

Außerdem wolle das Unternehmen Strohhalme aus Plastik auch in Deutschland wieder einsetzen. Das könnte allerdings schwierig werden, weil man dafür eine Ausnahmebewilligung brauchen würde.

In der EU seit Juli 2021 verboten

Im Juli 2021 wurde der Verkauf von Einweg-Plastikprodukten in der EU verboten. Das Ziel des Verbotes ist es, die Menge an Plastik zu reduzieren, die als Müll im Meer landet und schädliche Auswirkungen auf die Meeresfauna haben kann. Seitdem die Europäische Kommission das Verbot umgesetzt hat, haben viele Unternehmen Einweg-Plastikstrohhalme durch Alternativen aus Papier ersetzt.

Weening sagt jedoch, dass Strohhalme aus Papier trotz der Bemühungen seines Unternehmens, den Zerfall der Strohhalme zu verhindern, viele Kunden verärgern würden. Der Grund dafür: Die Getränkeverpackungen sind so konzipiert, dass sie mit einem Strohhalm durchstochen werden können. Mit einem Strohhalm aus Papier ist es jedoch wesentlich komplizierter, die Verpackung zu öffnen.

Viele unzufriedene Kunden

Im Sommer 2022 überarbeitete Capri-Sun seinen Papierstrohhalm, weil viele Kunden damit unzufrieden waren. Ganz zufrieden sind die Kunden damit jedoch nicht, auch wenn er widerstandsfähiger und leichter einzustecken sei als früher. Man habe damit nur eine Delle in die Packung reinmachen können, schrieb eine enttäuschte Kundin auf Instagram.

Die Wiedereinführung der Plastikröhrchen in der Schweiz begründet Capri-Sun mit dem Wettbewerbsdruck. Viele konkurrierende Firmen bieten derzeit in der Schweiz Plastikstrohhalme an und verkaufen ihre Getränke zu günstigeren Preisen.

Zwar hat Capri-Sun ihren Papierstrohhalm 2024 weiter nachgebessert, das Ergebnis stellt aber noch nicht alle Kunden zufrieden. Aktuell prüfe Capri-Sun jedoch noch Alternativen zum Papierstrohhalm, heißt es von der Unternehmenszentrale.