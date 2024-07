Der Großteil des Plastiks in unseren Meeren stammt aus Flüssen, daher ist es wichtig, diese Verschmutzung an der Quelle zu bekämpfen. Aber wie macht man das bei Flüssen, die durch mehrere Länder fließen, wie die Donau und die Theiß?

Es heißt oft, dass wir uns in einem ökologischen Wettlauf zur Rettung des Planeten befinden. In Ungarn hat sich eine Gruppe von Freiwilligen diese Idee zu Herzen genommen. Alle paar Monate treffen sie sich zum Plastic Cup (PET Kupa), einem Wettbewerb, bei dem Teams gegeneinander antreten, um so viel Müll wie möglich zu sammeln.

Der jüngste Plastic Cup wurde am ungarischen Theiß-See und am Fluss Theiß ausgetragen euronews

Beim Plastic Cup wetteifern Freiwillige darum, so viel Müll wie möglich zu sammeln euronews

"Der Name ist inspiriert vom America’s Cup, dem berühmten Bootsrennen", erklärte der Projektleiter von PET Kupa, Gergely Hankó, und fügte hinzu: "Wir dachten, dass diese Gamification interessant für Erwachsene sein würde. Wir haben viele Freiwillige. Sie leisten wirklich eine erstaunliche Arbeit. Wir haben die Unternehmen, die NGOs und die Entscheidungsträger. Alle bilden das Team."

"Man möchte meinen, dass ein Ort wie dieser unberührt ist, aber überall gibt es weggeworfene Flaschen und sonstigen Plastikmüll." Paul Hackett Euronews

Das in der Theiß gefundene Plastik stammt hauptsächlich aus den flussaufwärts gelegenen Ländern euronews

Grenzüberschreitendes Problem

Das jüngste Plastic-Cup-Treffen fand am ungarischen Theiß-See und an der Theiß, dem längsten Nebenfluss der Donau, statt. Was flussaufwärts geschieht, kann weiter flussabwärts große Auswirkungen haben.

"Das Plastik kommt aus den flussaufwärts gelegenen Ländern, also aus der Ukraine, Rumänien und Teilen der Slowakei, aber wir wollen nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen. Es geht um die Zusammenarbeit bei der Lösung des Problems, und deshalb arbeiten wir an der Verbesserung des Abfallmanagementsystems in Transkarpatien."

Nachdem das Plastik aus dem Fluss entfernt wurde, wird es sortiert und zum Recycling geschickt euronews

"Für gewöhnlich können wir etwa 1.000 Kilogramm pro Tag sammeln. Eine Tonne pro Tag hält also den Müll fern." Gergely Hankó Leiter des Projekts PET Kupa

Neben großen Mengen an Plastik, wie z. B. Flaschen, fischen die Freiwilligen häufig auch Metalldosen, Reifen, Batterien und manchmal sogar Kühlschränke und Fernsehgeräte heraus.

Rund 150 Freiwillige beteiligten sich an der jüngsten Reinigungsaktion. Einer der Teilnehmer erklärte: "Es macht immer Spaß, man schließt neue Freundschaften und tut gleichzeitig etwas Gutes."

Rund 150 Freiwillige nahmen am Plastic Cup auf der Theiß teil euronews

Fast die Hälfte aller Oberflächengewässer der Erde wird von mindestens zwei Ländern gemeinsam genutzt. Diese Gewässer versorgen etwa 40 % der Weltbevölkerung und stellen 60 % der weltweiten Durchflussmenge dar. Für die EU wurden in Brüssel Ordnungsrahmen wie die Wasserrahmenrichtlinie und die Hochwasserrichtlinie implementiert, um eine nachhaltige Nutzung gemeinsamer Ressourcen zu gewährleisten.

Während des Plastic Cups wird täglich etwa eine Tonne Plastikmüll gesammelt euronews

Gergely unterstreicht im Bezug auf die Auswirkungen der Plastic-Cup-Initiative: "In jedem Fluss auf der Welt ist die Verschmutzung groß. Die Donau transportiert 1.500 Tonnen Plastik, die Theiß etwa 250 Tonnen, und wir können 100 Tonnen pro Jahr abhalten."

Gergely Hankó erzählt, dass die Freiwilligen beim Plastic Cup rund 100 Tonnen Plastik pro Jahr aufhalten können euronews

Danube Day

Das ungarische Wassermuseum in Gran feiert den Danube Day euronews

Die diesjährige Reinigungsaktion an der Theiß fiel auch mit dem Danube Day zusammen, einer jährlichen Veranstaltung, die in mehreren europäischen Ländern am Jahrestag der Unterzeichnung des Donauschutzübereinkommens stattfindet.

Im ungarischen Wassermuseum in Gran fand ein spezieller Workshop statt, der Kindern die ökologische Bedeutung der Donau näher brachte.

Ein Workshop im ungarischen Wassermuseum in Gran brachte Kindern die ökologische Bedeutung der Donau näher euronews

Es war auch eine Gelegenheit, von den Verantwortlichen für die Wasserwege des Landes zu erfahren, was gegen die Plastikverschmutzung unternommen wird.

Örs Antal von der ungarischen Generaldirektion für Wasserwirtschaft räumte ein, dass die Situation komplex sei: "Was wir praktisch tun können, ist das Sammeln und Entfernen von Plastikmüll aus Flüssen wie der Theiß und ihren Nebenflüssen, und wir haben auch ein Überwachungssystem, um die Verschmutzung zu beobachten. Die Situation hat sich stark verbessert, was eine sehr gute Nachricht ist, aber ein Schritt in Richtung einer dauerhaften Lösung wäre, wenn wir die internationale Zusammenarbeit und Partnerschaft stärken könnten."

Örs Antal sagt, dass eine bessere grenzüberschreitende Zusammenarbeit erforderlich ist, um die Plastikverschmutzung in Flüssen aufzuhalten euronews

Gergely schließt sich dieser Meinung an und sagt, dass die Zusammenarbeit zwischen Ländern, die sich Oberflächengewässer teilen, verstärkt werden muss.

"Wir brauchen kooperative Stakeholder, Unternehmen, NGOs, Entscheidungsträger – wir brauchen sie alle, um das Theißbecken und auch das Donaubecken zu säubern."

Abschließend merkt er an, dass eine weitere Priorität zur Lösung des Problems der Plastikverschmutzung die Prävention sein wird:

"Jedes Land muss sein System der erweiterten Herstellerverantwortung verbessern. Außerdem muss es überall ein Pfandrückgabesystem geben. Und dann muss man sich mit den Herstellern auseinandersetzen, man muss am Ökodesign arbeiten, man muss die Verpackungen minimieren, man muss Einstoffverpackungen herstellen. Jeder muss also den Materialverbrauch minimieren und die Abfallmenge reduzieren. Das ist keine Raketenwissenschaft, sondern nur eine sehr logische Gesetzgebung, und dann wird entsprechend gehandelt."

Ein besseres Verständnis für Wasser entwickeln

Euronews und die Europäische Kommission arbeiten zusammen, um die Wasserbewusstseins-Kampagne der EU, #WaterWiseEU, zu fördern. Unsere Serie Water Matters und die EU-Kampagne zielen darauf ab, das Bewusstsein für die zunehmende Belastung der europäischen Wassersysteme und die Notwendigkeit einer nachhaltigen Wasserbewirtschaftung zu schärfen. Water Matters befasst sich mit verschiedenen wasserbezogenen Themen und unterstreicht die Bedeutung des Schutzes der Natur und der Ökosysteme, die für den Wasserkreislauf von wesentlicher Bedeutung sind. Durch ansprechende Inhalte hoffen Euronews und die Europäische Kommission, dass Einzelpersonen und Gemeinschaften dazu inspiriert werden können, #WaterWiseEU zu werden.