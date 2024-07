Neue Studie belegt: Gesunde Ernährung hält geistig fit im Alter

Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Menschen, die sich während ihres gesamten Lebens gesund ernähren, später mit größerer Wahrscheinlichkeit bessere kognitive Fähigkeiten haben werden.

Eine gesunde Ernährung in der Kindheit und im mittleren Alter könnte sich später als sehr vorteilhaft für die kognitiven Fähigkeiten erweisen. Dies ist das Ergebnis einer neuen Studie, die über fast sieben Jahrzehnte in Großbritannien durchgeführt wurde.

Die Ergebnisse stammen aus der britischen Geburtskohorte von 1946, aus der Forscher mehr als 3.000 Personen rekrutiert und deren Ernährung, kognitive Leistungsfähigkeit und andere Faktoren zu verschiedenen Zeitpunkten zwischen vier und 70 Jahren untersucht haben.

Sie stellten fest, dass Menschen, die ihr Leben lang mehr Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte und weniger Natrium, zugesetzten Zucker und raffinierte Getreideprodukte zu sich nahmen, im Laufe der Zeit die höchsten kognitiven Fähigkeiten aufwiesen.

Von den Personen mit hoher kognitiver Leistungsfähigkeit hatten 8 % eine minderwertige Ernährung, während 36 % eine hochwertige Ernährung hatten. Von den Personen mit geringen kognitiven Fähigkeiten ernährten sich 58 Prozent minderwertig und sieben Prozent hochwertig.

Am stärksten betroffen waren der Studie zufolge Menschen, die sich bereits in der Kindheit und vor dem 50. Lebensjahr gesund ernährten.

"Dies deutet darauf hin, dass die Nahrungsaufnahme in der Jugend unsere Ernährungsentscheidungen im späteren Leben beeinflussen kann und dass die kumulativen Auswirkungen der Ernährung im Laufe der Zeit mit der Entwicklung unserer allgemeinen kognitiven Fähigkeiten zusammenhängen", sagte Kelly Cara, Ernährungsforscherin an der Tufts University in den USA, die an der Studie beteiligt war, in einer Erklärung .

Cara stellte die ersten Ergebnisse, die noch nicht veröffentlicht sind, auf der Jahreskonferenz der American Society for Nutrition in Chicago vor.

Es ist unklar, ob die Auswirkungen in der Kindheit auf die frühe Entwicklung gesunder Gewohnheiten zurückzuführen sind, die im Laufe der Zeit beibehalten werden, oder ob Kleinkinder von einem ernährungsbedingten kognitiven Schub profitieren, der bis ins Erwachsenenalter anhält.

Frühere Forschungen haben gezeigt, dass die ersten Lebensjahre entscheidend für die kognitive Entwicklung sind und dass die Ernährung dabei eine wichtige Rolle spielt.

Die Ergebnisse unterstreichen auch den langfristigen Einfluss der Ernährung, da Gehirnveränderungen, die zu kognitivem Verfall und Demenz führen, Jahre oder Jahrzehnte vor dem Auftreten von Warnzeichen beginnen können, sagte Boushra Dalile, eine Postdoktorandin an der KU Leuven in Belgien, die den Zusammenhang zwischen Ernährung, Darmmikrobiom und Stress untersucht, gegenüber Euronews Health.

Die kognitiven Fähigkeiten verbessern sich in der Regel bis ins mittlere Alter, nehmen aber nach etwa 65 Jahren wieder ab. Neben dem kognitiven Verfall können auch ernstere Gesundheitsprobleme wie Demenz auftreten.

"Die Ernährungsumstellung muss über einen längeren Zeitraum erfolgen, um die Auswirkungen zu beobachten und möglicherweise altersbedingte Effekte abzuschwächen", so Dalile.

Die Autoren weisen darauf hin, dass aufgrund der Tatsache, dass sie eine überwiegend weiße Bevölkerung in Großbritannien untersucht haben, weitere Forschung notwendig ist, um den Zusammenhang zwischen Ernährung und Gehirngesundheit in verschiedenen Gruppen zu verstehen.

Insgesamt, so Dalile, unterstreichen die Ergebnisse die Rolle, die eine gesunde Ernährung in der Kindheit für das Wohlbefinden der Menschen weit über die prägenden Jahre hinaus spielen kann.

"Die wichtigste Botschaft ist, auf die Ernährung der Kinder zu achten ... in der Schule, während der Entwicklung, zu Hause und so weiter", sagte Dalile.