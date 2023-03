Die Organisatoren der Olympischen Spiele 2024 in Paris haben erklärt, dass sie die durch die Spiele verursachten Emissionen um die Hälfte reduzieren und einen "positiven Beitrag zum Klima" leisten wollen.

Umweltgruppen haben dies jedoch als “irreführend” bezeichnet.

Die Klimabelastung durch Olympia hat lange Zeit die Spiele überschattet, bringen sie doch eine massive Infrastruktur, internationale Reisen und eine starke Beanspruchung von Ressourcen mit sich.

Werden die Olympischen Spiele 2024 in Paris also wirklich nachhaltig sein?

Wie "grün" werden die Olympischen Spiele in Paris sein?

"Wir wollen zeigen, dass wir diese Spiele mit der Hälfte der Emissionen durchführen können", sagt Georgina Grenon, die Direktorin für Umweltfragen von Paris 2024.

Die Organisatoren geben an, dass die Veranstaltung rund 1,6 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent ausstoßen wird, verglichen mit den 3,5 Millionen Tonnen, die London 2012 und Rio 2016 im Durchschnitt ausstießen.

Die Emissionen werden in die Bereiche Reise, Bau und Betrieb, einschließlich Unterkunft, Sicherheit und Catering, unterteilt.

Paris begrenzt zunächst seinen baulichen Fußabdruck, indem es für 95 Prozent seines Bedarfs bereits bestehende oder temporäre Infrastrukturen nutzt. Viele dieser Standorte wurden aufgrund ihrer Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ausgewählt, was die Organisatoren auf eine weitere Verringerung der Emissionen hoffen lässt.

Der Strom wird nach Möglichkeit aus erneuerbaren Quellen stammen. Auf den "kohlenstoffarmen" Menüs für die Zuschauer werden Gerichte mit weniger Fleisch angeboten.

"Im Rahmen dessen, was 2024 technisch machbar ist, werden wir alle Anstrengungen unternehmen und reduzieren, reduzieren, reduzieren", sagt Grenon.

Aber die Strategie stützt sich auch stark auf Kohlenstoffkompensation (carbon offsetting), eine problematische Lösung nach Ansicht von Umweltaktivisten, weil sie das Problem nicht an der Wurzel packt.

Können die Spiele durch Kohlenstoffkompensation "klimafreundlich" werden?

Die Organisatoren von Paris 2024 behaupten, dass die Kompensation die Spiele als weltweit führend in Sachen Nachhaltigkeit festigen wird.

"Indem wir sogar mehr CO2-Emissionen kompensieren, als wir ausstoßen werden, werden wir das erste große Sportereignis mit einem positiven Beitrag zum Klima sein", heißt es.

Bei der Kompensation wird in umweltfreundliche Projekte wie die Wiederaufforstung investiert, um die CO2-Emissionen in der Atmosphäre in gleichem Maße zu verringern.

Die Auswirkungen dieser Projekte sind jedoch schwer zu qualifizieren, können sich im Laufe der Zeit ändern und lenken von nachhaltigeren Optionen ab, so die unabhängige Überwachungsorganisation Carbon Market Watch. Außerdem können sie negative Auswirkungen auf Landwirte und indigene Völker haben.

Die Organisatoren wollen aber ihre Partner für die Kohlenstoffkompensation streng prüfen. Außrdem werde diese Option nur "für die Emissionen genutzt, die wir nicht reduzieren oder vermeiden können", so Grenon.

Madeleine Orr, Expertin für Sportökologie und Professorin an der britischen Loughborough University, hält die Kompensation für eine "akzeptable Wahl", ist aber dagegen, die Spiele als "nachhaltig" zu bezeichnen.

"Selbst wenn sie alles richtig machen, kann eine internationale Großveranstaltung nicht vollkommen nachhaltig sein", sagt sie. "Die nachhaltigste Veranstaltung ist die, die gar nicht stattfindet".

Lindsay Otis Nilles von Carbon Market Watch stimmt ihr zu.

"Die Behauptung, dass eine Veranstaltung dieser Art positive Auswirkungen auf das Klima hat, ist irreführend", sagt sie.

"Die Veranstaltung selbst erzeugt Treibhausgase, die schlecht für das Klima sind. Daran ändert auch die finanzielle Unterstützung der Organisatoren für externe Projekte nichts."

Könnten die Olympischen Spiele mehr für die Umwelt tun?

In einer Studie, die 2021 in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, nennen Forscher drei Maßnahmen, die die Olympischen Spiele nachhaltiger machen könnten.

Die Forscher empfehlen, die Größe der Veranstaltung deutlich zu reduzieren, die Spiele zwischen denselben Städten zu rotieren und unabhängige Nachhaltigkeitsstandards einzuführen.

Orr stellt sich auch eine Verkleinerung der Veranstaltung vor, mit weniger Zuschauern, die aus der Ferne einfliegen. Durch die Verringerung der Größe und des Umfangs der Veranstaltung" würden weniger Infrastruktur und Abfall benötigt, argumentiert sie.

"Die Welt hat Tokio [2021] und Peking [2022] gern gesehen, auch ohne die Fans", fügt sie hinzu. Wenn die Zuschauer die Fernsehübertragungen einschalten würden, anstatt zu den Spielen zu reisen, könnten sie nachhaltiger sein”.