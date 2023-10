Ein seit langem andauernder Streit zwischen einem religiösen Orden und Umweltschützer:innen in Frankreich wurde diese Woche handgreiflich.

Bei einem Protest gegen den Bau einer neuen Kirche mit 3 500 Sitzplätzen in Südfrankreich sind Nonnen diese Woche mit Umweltaktivist:innen aneinandergeraten.

Eine Gruppe von Aktivist:innen betrat am Montag und Dienstag die Baustelle in Saint-Pierre-de-Colombier, um sich an den Bagger zu ketten und den Bau zu stoppen.

Mitglieder der Missionarsfamilie von Notre Dame waren vor Ort, um sie davon abzuhalten, und die Spannungen kochten über.

In Aufnahmen, die sich in den sozialen Medien verbreiteten, ist eine Nonne zu sehen, die einen Demonstranten mit einem Rugby-Stoß zu Fall bringt.

Énorme ! La bonne sœur qui plaque un écologiste… du grand spectacle en Ardèche où des religieuses défendent le chantier d’un futur centre religieux face aux militants qui bloquent à cause de l’impact sur l’environnement.

☝️plaquage non réglementaire pic.twitter.com/3wSyO7s3LO — Léo Chapuis (@leo_chapuis) October 16, 2023

Ihre Schwestern bildeten eine Menschenkette um die Baumaschinen und beteten, um die Demonstranten davon abzuhalten, die Bauarbeiter zu stören.

Nach Angaben der örtlichen Polizei erlitten drei Personen leichte Verletzungen.

Die Nonnen sagen, sie beten für ihre Gegner

In einer Erklärung der Missionsfamilie von Notre Dame heißt es: "Ihre Mitglieder haben keine Gewalttaten begangen; sie haben gewalttätige und illegale Aktionen verhindert und sich dafür eingesetzt, dass ihre Rechte, die in unserem Haus verletzt wurden, respektiert werden."

In der Erklärung heißt es weiter, sie beten für ihre Gegner und die Missionsfamilie "erinnert sich an die schönen Worte des Psalms: "Liebe und Wahrheit begegnen sich, Gerechtigkeit und Frieden umarmen sich."

Pierrot Pantel, Umweltingenieur bei der Nationalen Vereinigung für Biodiversität, sagt, dass die Aktionen der Aktivist:innen friedlich waren und ihr Ziel darin bestand, sich an den Bagger zu ketten, um den Bau zu stoppen.

"Natürlich verstoßen wir gegen das Gesetz [indem wir auf Privatgrundstücken protestieren], aber wir verstoßen gegen das Gesetz, weil wir versuchen, ein anderes Vergehen zu verhindern, ein viel schwerwiegenderes, weil es unumkehrbar ist", fügt er hinzu.

Mitglieder der Famille Missionaire de Notre Dame versuchten, Umweltaktivist:innen den Zugang zur Baustelle zu versperren. Famille Missionaire de Notre Dame

Warum kämpfen Nonnen und Umweltaktivisten in Frankreich gegeneinander?

Die Umweltschützer argumentieren, dass das Projekt den natürlichen Lebensraum schädigen und zum Verlust der Pflanze "le réséda de Jacquin", einer geschützten Art, führen wird. Sie argumentieren, dass die Umweltvorschriften nicht eingehalten wurden und der Bau nicht fortgesetzt werden sollte.

"Die Geschichte ist in vielerlei Hinsicht absurd", sagt Pantel gegenüber Euronews Green.

"Die Baugenehmigung wurde auf ziemlich betrügerische Weise eingeholt, d.h. es wurden falsche Angaben gemacht, die es der Missionarsfamilie von Notre Dame, dem Bauherrn, ermöglichten, ihre Baugenehmigung zu erhalten", behauptet er.

Der Streit dauert bereits seit mehreren Jahren an, und rechtliche Anfechtungen haben die Arbeiten an der Kirche bereits verzögert.

Anfang dieses Jahres entschied ein Verwaltungsgericht, dass es keinen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Anordnung der Präfektur der Ardèche zur Wiederaufnahme der Arbeiten gibt. Es stellte fest, dass sich die Anordnung auf eine Umweltstudie stützt, die zu dem Schluss kommt, dass die Auswirkungen auf den Lebensraum vernachlässigbar sind, wenn Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Schäden ergriffen werden.

Dies wird von der Association des Amis de la Bourges, einer der an den Protesten dieser Woche beteiligten Gruppen, bestritten, die behauptet, dass "le réséda de Jacquin" in der Umweltstudie nicht erwähnt wird.

Die Missionarsfamilie von Notre Dame möchte, dass der Bau fortgesetzt wird, und erklärt, dass die Arbeiten "in strikter Übereinstimmung mit den städtebaulichen und umweltrechtlichen Vorschriften und mit allen erforderlichen Genehmigungen" durchgeführt werden.

Sophie Elizéon, Polizeichefin der Region Ardèche, rief nach Angaben lokaler Medien zur Ruhe auf.

Sie fügte hinzu, dass "vorerst nichts gegen die Fortsetzung der Arbeiten spricht. Die Baugenehmigung ist nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Lyon vom 23. März 2023 weiterhin gültig."