In Europa werden südliche Länder wie Spanien und Italien die Hauptlast des Einkommensrückgangs tragen, während die an die Arktis angrenzenden Länder profitieren könnten.

Die Klimakrise wird das globale Einkommen in den nächsten 25 Jahren um etwa ein Fünftel verringern, verglichen mit einer fiktiven Welt ohne Erwärmung.

Das geht aus einer neuen Studie hervor, die vorhersagt, dass die Menschen in den ärmsten Gebieten der Welt und diejenigen, die am wenigsten für die Erwärmung der Atmosphäre verantwortlich sind, den größten finanziellen Schaden erleiden werden.

Laut der Studie des deutschen Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) werden die wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels auf die Einkommen bis zum Jahr 2050 bereits auf etwa 38 Billionen Dollar (35,6 Billionen Euro) pro Jahr geschätzt. Bis 2100 könnten die finanziellen Kosten doppelt so hoch sein wie in früheren Studien geschätzt.

"Unsere Studie zeigt, dass der Klimawandel innerhalb der nächsten 25 Jahre in fast allen Ländern der Welt massive wirtschaftliche Schäden verursachen wird, auch in Ländern wie Deutschland, Frankreich und den USA", sagt Studienmitautorin Leonie Wenz, Klima- und Wirtschaftswissenschaftlerin - mit einem prognostizierten mittleren Einkommensrückgang von jeweils 11 Prozent und in Frankreich von 13 Prozent.

Diese Schäden werden mit einer Ausgangssituation ohne Klimawandel verglichen und dann auf das erwartete globale Wachstum des Bruttoinlandsprodukts angewandt, erklärt der Hauptautor der Studie und Klimawissenschaftler Maximilian Kotz.

Während es also weltweit 19 Prozent weniger ist, als es ohne den Klimawandel hätte sein können, wird das Einkommen an den meisten Orten immer noch wachsen, nur aufgrund der wärmeren Temperaturen nicht mehr so stark.

Temperaturanstieg verursacht die größten Einkommensverluste

Seit mehr als einem Jahrzehnt konzentrieren sich Wissenschaftler auf extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen, Überschwemmungen, Dürren und Stürme, die die größten Auswirkungen auf das Klima haben.

Aber wenn es um finanzielle Auswirkungen geht, haben die Forscher herausgefunden, dass "die Gesamtauswirkungen immer noch hauptsächlich durch die durchschnittliche Erwärmung, den allgemeinen Temperaturanstieg, bestimmt werden", sagt Kotz. Dies schadet den Ernten und behindert die Arbeitsproduktion.

"Temperaturerhöhungen verursachen die meisten Schäden in der Zukunft, weil sie im Vergleich zu dem, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, wirklich beispiellos sind. Maximilian Kotz

Im Jahr 2023, einem rekordverdächtigen Jahr, war die globale Durchschnittstemperatur nach Angaben der US National Oceanic and Atmospheric Administration 1,35 Grad Celsius wärmer als in vorindustriellen Zeiten.

Seit Februar 1979 gab es auf der Erde keinen Monat mehr, der kühler war als im Mittel des 20. Jahrhunderts.

Wo werden die größten Einkommensverluste aufgrund des Klimawandels auftreten?

In den Vereinigten Staaten werden die südöstlichen und südwestlichen Bundesstaaten wirtschaftlich stärker in Mitleidenschaft gezogen als die nördlichen, wobei Teile von Arizona und New Mexico am stärksten betroffen sind, so die Studie.

In Europa sind die südlichen Regionen, darunter Teile Spaniens und Italiens, stärker betroffen als Dänemark oder Norddeutschland.

Nur die an die Arktis angrenzenden Gebiete - Kanada, Russland, Norwegen, Finnland und Schweden - profitieren, so Kotz.

Das bedeutet auch, dass Länder, die in der Vergangenheit weniger Treibhausgasemissionen pro Person verursacht haben und am wenigsten in der Lage sind, sich finanziell an die Erwärmung des Wetters anzupassen, auch den größten finanziellen Schaden erleiden, fügt er hinzu.

Laut der Studie werden die ärmsten Länder der Welt 61 Prozent größere Einkommensverluste erleiden als die reichsten.

"Darin liegen einige der ungerechten Elemente des Klimas", sagt Kotz.

Wann wird die Senkung der Emissionen einen Unterschied machen?

Enttäuschend ist, dass die Studie zu dem Schluss kommt, dass die wirtschaftlichen Schäden in den nächsten 25 Jahren festgeschrieben sind, da Emissionssenkungen nur geringe Veränderungen bei den Einkommensverlusten bewirken.

Für die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts wurden jedoch zwei verschiedene Zukunftsszenarien simuliert, die zeigen, dass sich "eine Reduktion des Kohlendioxidausstoßes durchaus auszahlt, da sich die wärmeverursachenden Gase anreichern", so Kotz.

Wenn die Welt die CO₂-Verschmutzung eindämmen und einen Trend erreichen könnte, der die Erwärmung auf 2 Grad Celsius begrenzt - was die Obergrenze des Pariser Klimaabkommens von 2015 ist -, dann wird der finanzielle Schaden bei etwa 20 Prozent des globalen Einkommens bleiben, fügt er hinzu.

Wenn die Emissionen jedoch ansteigen, wird der finanzielle Schaden eher bei 60 Prozent liegen.

Das zeigt, dass die Öffentlichkeit nicht glauben sollte, dass es sich um einen finanziellen "Weltuntergang" handelt und nichts getan werden kann.

Dennoch ist es schlimmer als eine Studie aus dem Jahr 2015, die im schlimmsten Fall Einkommenseinbußen von etwa 25 Prozent bis zum Ende des Jahrhunderts voraussagte.

Wie werden klimabedingte wirtschaftliche Verluste berechnet?

Die neue Studie, die am 17. April in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, geht tiefer als bisherige Untersuchungen. Sie untersuchte 1.600 Gebiete weltweit, die kleiner als Länder sind, berücksichtigte mehrere Klimafaktoren und untersuchte, wie lange klimabedingte wirtschaftliche Schocks andauern, sagt Kotz.

Die Studie untersuchte die wirtschaftlichen Auswirkungen auf das durchschnittliche globale Inlandsprodukt pro Person in der Vergangenheit und nutzte Computersimulationen, um in die Zukunft zu blicken, um detaillierten Berechnungen zu erstellen.

Marshall Burke, Klimaökonom an der Stanford University und Autor der Studie von 2015, sagt, die neue Studie komme zu dem Schluss, dass der wirtschaftliche Schaden, der uns bevorstehe, feststehe und groß sei.

Burke, der nicht an dieser Studie beteiligt war, sagte, er habe einige Probleme mit einigen der technischen Berechnungen, "daher würde ich ihren spezifischen numerischen Schätzungen kein großes Gewicht beimessen, aber ich denke, das Gesamtbild ist im Grunde richtig."

Die Ergebnisse sind im Vergleich zu anderen aktuellen Studien eher hoch angesetzt. Aber da der Klimawandel lange andauert und sich die wirtschaftlichen Schäden durch höhere Temperaturen summieren, ergeben sich "sehr große Zahlen", sagt Frances Moore, Ökonomin und Professorin für Umweltstudien an der University of California Davis, die nicht an der Studie beteiligt war.

Aus diesem Grund sei der Kampf gegen den Klimawandel für Ökonomen eine klare Kosten-Nutzen-Rechnung.