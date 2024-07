Heißes, trockenes Wetter hat in der Arktis günstige Bedingungen für das Entfachen von Bränden geschaffen.

WERBUNG

Intensive Waldbrände oberhalb des Polarkreises haben nach Angaben von EU-Wissenschaftlern im Juni dieses Jahres Megatonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre freigesetzt.

Daten des Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) zeigen, dass ein Großteil der Brände in der Republik Sacha im hohen Norden Russlands brennt.

Diese saisonalen Brände wandern nach Norden, da der Klimawandel die Temperaturen in der Arktis ansteigen lässt. Sie fressen sich durch Tundra und boreale Wälder und setzen Treibhausgase aus dem kohlenstoffreichen Boden frei.

Die größte Zunahme extremer Waldbrände in den letzten zwei Jahrzehnten

In der Republik Sacha sind die Temperaturen viel höher und die Bedingungen trockener als sonst zu dieser Jahreszeit. Dies hat die perfekten Umweltbedingungen für das Entfachen von Waldbränden geschaffen.

"Die Emissionen durch Feuer in der Arktis waren in den letzten drei Sommern auf einem ziemlich bekanntem Niveau, aber wir haben beobachtet, dass sich die jüngsten Brände nach wärmeren und trockeneren Bedingungen entwickelt haben, ähnlich wie die weit verbreiteten Waldbrände in den Jahren 2019 und 2020", sagt Mark Parrington, leitender Wissenschaftler bei CAMS.

"Dies ist das dritte Mal seit 2019, dass wir signifikante arktische Waldbrände beobachten, und es zeigt, dass diese nordöstliche Region der Arktis in den letzten beiden Jahrzehnten den größten Anstieg extremer Waldbrände erlebt hat."

Mehr als 160 Waldbrände hätten bis zum 24. Juni fast 460.000 Hektar Land verbrannt, wurde Andrey Konoplevhe, der stellvertretende Minister für Ökologie, Naturmanagement und Forstwirtschaft der Region, von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS zitiert.

Laut CAMS ist der geschätzte monatliche Gesamtkohlenstoffausstoß durch diese Waldbrände mit 6,8 Megatonnen Kohlenstoff der dritthöchste der letzten zwei Jahrzehnte. Die diesjährigen Brände liegen nur hinter den Jahren 2020 und 2019, in denen 16,3 Megatonnen bzw. 13,8 Megatonnen verzeichnet wurden.

Die Waldbrände in der nördlichen Hemisphäre erreichen in der Regel im Juli und August ihren Höhepunkt.

Die Arktis ist "Ground Zero" für den Klimawandel

Die Klimaveränderungen in der Arktis betreffen jedoch nicht nur die lokale Region. Sie sind von großer globaler Bedeutung, da sie das gesamte Klimasystem der Erde beeinflussen.

"Die Arktis ist der Nullpunkt des Klimawandels, und das zunehmende Risiko sibirischer Waldbrände ist ein deutliches Warnsignal dafür, dass sich dieses wichtige System einem gefährlichen Klimakipppunkt nähert", sagt Gail Whiteman, Professorin an der Universität von Exeter und Gründerin der gemeinnützigen Wissenschaftsorganisation Arctic Basecamp.

"Was in der Arktis passiert, bleibt nicht dort - der Wandel in der Arktis verstärkt die globalen Risiken für uns alle. Diese Brände sind ein Warnruf für dringendes Handeln".