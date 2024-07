Dem Tod geweiht: Warum töten die USA eine halbe Million Eulen?

Von Matthew Brown mit AP

Fast eine halbe Million Eulen sollen in den USA getötet werden. Was steckt dahinter?

Um den gefährdeten Fleckenkauz vor dem Aussterben zu bewahren, wollen US-Wildtierbehörden fast eine halbe Million Sperbereulen töten, die ihre Vettern offenbar verdrängen.

Der umstrittene Plan sieht vor, dass ausgebildete Schützen in den dichten Wäldern der Westküste eingesetzt werden. US Fish and Wildlife Service veröffentlichte einen Plan, der darauf abzielt, die rückläufigen Fleckenkauzpopulationen in Oregon, Washington und Kalifornien zu stärken.

Ein Fleckenkauz sitzt auf einem Ast in Point Reyes, Kalifornien. Don Ryan/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

Die Behörde veröffentlichte Dokumente, aus denen hervorgeht, dass über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten bis zu 450.000 Sperbereulen abgeschossen werden sollen. Denn die Fleckenkäuze sind offenbar nicht in der Lage, mit den neuen Nachbarn zu konkurrieren.

Die Vögel sind aus dem Osten der USA in das Gebiet an der Westküste gekommen, das bis dahin zwei Eulenarten beherbergte: den Nordfleckenkauz und den Kalifornischen Fleckenkauz.

Ohne Abschießen der Sperbereulen werden die Fleckenkäuze im Norden offenbar aussterben

In der Vergangenheit konzentrierten sich die Bemühungen zur Rettung der Fleckenkäuze auf den Schutz der Wälder vor Abholzung. Die Ausbreitung der Sperbereulen in den letzten Jahren untergräbt diese Bemühungen, so die Behörden.

"Ohne ein aktives Management der Sperbereulen werden die Fleckenkäuze trotz jahrzehntelanger Schutzbemühungen wahrscheinlich in ihrem gesamten oder einem Großteil ihres Verbreitungsgebiets aussterben", sagt Kessina Lee vom Fish and Wildlife Service in Oregon.

Naturschützer sind gespalten

Die Idee, eine Vogelart zu töten, um eine andere zu erhalten, hat Naturschützer gespalten. Es erinnert an frühere Bemühungen der Regierung, den Lachs an der Westküste zu retten, indem Seelöwen und Kormorane, die den Fischen nachstellen, getötet wurden, oder daran, Grasmücken zu schützen, indem Kuhstärlinge getötet wurden, die ihre Eier in Grasmückennestern ablegen.

Die einen akzeptieren zähneknirschend den Plan zur Beseitigung der Sperbereule. Andere bezeichnen ihn als rücksichtslose Ablenkung vom notwendigen Schutz der Wälder.

Lassen Sie uns in echten Naturschutz investieren, nicht in Massentötungen. Animal Wellness Action

235 Millionen Dollar sind für die Umsetzung des Plans zur Tötung von Sperbereulen vorgesehen. "Das ist fast das Dreifache des USFWS-Budgets für die Wiederherstellung gefährdeter Arten", schrieb die Interessengruppe Animal Wellness Action auf X. "Lassen Sie uns in echten Naturschutz investieren, nicht in Massentöten.“

"Der Fish and Wildlife Service wandelt sich vom Beschützer von Wildtieren zum Verfolger von Wildtieren", sagt Wayne Pacelle, Gründer der Animal Wellness Action. Er sagt, dass das Programm scheitern wird, weil die Behörde nicht in der Lage sein wird, weitere Sperbereulen davon abzuhalten, in die Gebiete zu kommen.

Der Wildtierexperte Jordan Hazan zeichnet im Labor die Daten eines männlichen Sperlingskauzes auf 24. Oktober 2018 in Corvallis, Oregon. AP Photo/Ted S. Warren, File

Wie werden die Eulenpopulationen kontrolliert?

Die Abschussaktion würde wahrscheinlich im nächsten Frühjahr beginnen, so die Behörden. Die Sperbereulen würden mit Megaphonen angelockt, die aufgezeichneten Eulenrufe übertragen, und dann mit Schrotflinten erschossen. Die Kadaver würden vor Ort vergraben.

Die Vögel werden bereits in einigen von Fleckenkauzen bewohnten Gebieten von Forschern getötet. Seit 2009 wurden etwa 4.500 dieser Vögel beseitigt, sagt Robin Bown, Leiter des Plans zur Tötung der Sperbereulen beim Fish and Wildlife Service. Zu den betroffenen Gebieten gehörten die kalifornische Sierra Nevada, wo die Tiere erst seit Kurzem leben.

In anderen Gebieten, in denen sich die Sperbereulen bereits etabliert haben, wollen die Behörden ihre Zahl reduzieren, räumen aber ein, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie durch den Abschuss der Eulen vollständig unter Kontrolle gebracht werden kann.

Zu den Befürwortern gehören die American Bird Conservancy und andere Naturschutzgruppen.

"Sperbereulen gehören nicht in den Westen"

"Sperbereulen gehören nicht in den Westen", sagt Steve Holmer, Vizepräsident der American Bird Conservancy. Ihre Tötung sei bedauerlich, aber eine Verringerung ihrer Zahl könnte ein Zusammenleben mit Fleckenkäuzen langfristig möglich machen.

"Wenn die alten Wälder wieder nachwachsen, ist hoffentlich eine Koexistenz möglich, und wir müssen vielleicht nicht mehr so viel schießen", sagt Holmer.

Die Tötungen würden den Bestand der nordamerikanischen Sperbereule um weniger als ein Prozent pro Jahr verringern, so die Behörden. Im Vergleich dazu droht den Fleckenkäuzen das Aussterben, wenn das Problem nicht angegangen wird.

Aggressive Jäger

Da Sperbereulen aggressive Jäger sind, könnte ihre Beseitigung auch anderen Arten an der Westküste helfen, denen sie nachstellen, wie Salamandern und Flusskrebsen, sagt Tom Wheeler, Direktor des Environmental Protection Information Center, einer in Kalifornien ansässigen Naturschutzgruppe.

Die Wildtierbehörde würde Regierungsbehörden, Landbesitzer, indigene Stämme oder Unternehmen mit der Durchführung der Tötung beauftragen. Die Schützen müssten eine Ausbildung oder Erfahrung im Erkennen von Eulen und im Umgang mit Schusswaffen nachweisen.

Ist die Ausbreitung des Steinkauzes ein natürliches ökologisches Phänomen?

Wenn in den nächsten Tagen eine endgültige Umweltstudie zu dem Vorschlag veröffentlicht wird, beginnt eine 30-tägige Frist für Stellungnahmen, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

Der Sperbereulenplan ist das Ergebnis eines jahrzehntelangen Konflikts zwischen Naturschützern und Holzunternehmen, die große Flächen älterer Wälder abholzen, in denen Fleckenkäuze leben.

Frühe Bemühungen zur Rettung der Vögel gipfelten in den 1990er Jahren in Abholzungsverboten, die die Holzindustrie und ihre politischen Unterstützer im Kongress in Aufruhr versetzten.

Die Massentötung von Sperbereulen könnte das Ökosystem der Wälder empfindlich stören, sagen Gegner

Dennoch gingen die Fleckenkauzpopulationen weiter zurück, nachdem vor einigen Jahrzehnten an der Westküste Sperbereulen aufgetaucht waren. In der gesamten Region ist mindestens die Hälfte der Fleckenkäuze verschwunden, in einigen Gebieten sogar 75 Prozent oder mehr, sagt Katherine Fitzgerald, die das Programm zur Wiederherstellung der Fleckenkäuze im Norden des Landes bei der Naturschutzbehörde leitet.

Gegner sagen, dass die Massentötung von Sperbereulen das Ökosystem der Wälder empfindlich stören würde und dazu führen könnte, dass andere Arten - einschließlich Fleckenkäuze - versehentlich abgeschossen werden. Sie bestreiten auch die Begründung, dass Sperbereulen nicht an die Westküste gehören, und bezeichnen ihre Ausbreitung als ein natürliches ökologisches Phänomen.

Forschern zufolge haben sich die Sperbereulen auf zwei Wegen im Westen ausgebreitet: über die Great Plains, wo sie in den neu bepflanzten Gebieten Fuß fassen konnten, oder über die Wälder Kanadas, die aufgrund des Klimawandels und der steigenden Temperaturen zu einem attraktiven Gebiet für die Eulenart geworden sind.

Der Fleckenkauz steht als bedrohte Art unter Artenschutz. Wegen ihres anhaltenden Rückgangs wollten Beamte sie 2020 als "gefährdet" einstufen. Der Fish and Wildlife Service weigerte sich jedoch, dies zu tun, da andere Arten offenbar Vorrang hätten. Eine Entscheidung steht noch aus.

Auf Drängen der Holzindustrie hoben Regierungsbeamte unter dem früheren US-Präsidenten Donald Trump den Schutz des Lebensraums für Fleckenkäuze auf. Der Schutz wurde unter Präsident Joe Biden wieder in Kraft gesetzt, nachdem das Innenministerium erklärt hatte, dass sich die politisch Verantwortlichen unter Trump auf fehlerhafte wissenschaftliche Erkenntnisse stützten, um die Aufweichung des Schutzes zu rechtfertigen.