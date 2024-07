Mit Nachbarn auf Klimakatastrophen vorbereiten?

Sie wissen nicht, was Sie gegen die Klimakrise tun können? Laut dem Climate Majority Project ist gemeinschaftliches Handeln der Schlüssel.

"Wenn mich Leute fragen, was ich als Einzelner für das Klima tun kann, antworte ich: 'Seien Sie kein Einzelkämpfer - arbeiten Sie mit anderen zusammen'", sagt Rupert Read, Co-Direktor des Climate Majority Project.

Statistiken zeigen, dass die große Mehrheit der Menschen in Europa über die Klimakrise besorgt ist: Mehr als die Hälfte der europäischen Wähler sind der Meinung, dass das Thema Priorität haben sollte, während nur 16 Prozent es als zweitrangig betrachten, so eine Euronews-Ipsos-Umfrage im Vorfeld der diesjährigen EU-Wahlen.

Das Problem ist, dass die meisten von uns nicht wissen, was sie dagegen tun sollen.

Nach jahrzehntelangem Engagement für den Klimaschutz - von der Arbeit als politischer Stratege für Extinction Rebellion bis hin zum Ratsmitglied der Grünen Partei von England und Wales - konzentriert sich Rupert jetzt ausschließlich auf das Climate Majority Project.

Seine Mission ist es, die schweigenden Massen zum Handeln zu bewegen: "Es ist ein bisschen wie ein Kriegseinsatz, es geht um alle", sagt er.

Wie können wir die Klimakrise gemeinsam bekämpfen?

"Manchmal schrecken die Leute zurück, weil sie denken: 'Ich bin nicht engagiert genug' oder 'Ich bin nicht sauber genug'" - aber man müsse keine Klimaproteste organisieren oder auf das Fliegen verzichten, um etwas zu bewirken, sagt Rupert.

Individuelle Aktionen sind "nur ein winziger Teil des Puzzles" - viel wichtiger ist, was wir gemeinsam tun.

Ob es darum geht, mit Nachbarn das Hochwasserrisiko zu überwachen, mit Aktivisten die Natur zu schützen oder die eigenen beruflichen Fähigkeiten und Netzwerke zu nutzen - kollektives Handeln hat die Kraft, etwas zu bewegen, meint Rupert.

"Wenn man genug davon zusammenbringt, kann man Veränderungen auf nationaler und internationaler Ebene erreichen."

Letztendlich, so Rupert, sind es die Regierungen, die uns helfen müssen, umweltfreundlichere Entscheidungen zu treffen, indem sie zum Beispiel Anreize für umweltfreundliche Verkehrsmittel schaffen und den Flugverkehr fördern.

Aber damit dies geschieht, muss die schweigende Mehrheit ihre Stimme erheben.

"Wir wollen eine Zukunft, in der Regierungen das Richtige tun, in der Politiker sich für eine stärkere Klima- und Naturpolitik einsetzen", so Rupert.

"Es gibt keinen Weg nach vorne ohne die Mehrheit der Menschen. Wir müssen es gemeinsam tun. Und das bedeutet, dass wir gemeinsam Druck auf die Regierungen ausüben müssen, damit sie das Richtige tun."

Unterdessen hat das gemeinsame Engagement für das Klima seine eigenen Vorteile.

"Wenn man gemeinsam eine Gemeinschaft aufbaut, wenn man sich gemeinsam auf Katastrophen vorbereitet, wenn man gemeinsam Nahrungsmittel anbaut, wenn man die lokale Widerstandsfähigkeit stärkt, dann schafft man ein besseres Leben", findet Rupert.

Rupert Read ist ein erfahrener Klimakämpfer und Co-Direktor des Climate Majority Project. Foto: Climate Majority Project

Unternehmen sollten sich für eine Klimaregulierung einsetzen

Eine Schlüsselrolle kommt auch den Wirtschaftsbossen zu, die vor allem über Wirtschaftsverbände und Lobbyarbeit einen enormen Einfluss auf die Regierung ausüben.

"Bisher waren die Interessen der Wirtschaft und der Finanzwelt eher ein Hindernis, das Richtige zu tun. Sie suchten nach Schlupflöchern in der Gesetzgebung und sagten: 'Belastet uns nicht zu sehr'", sagt Rupert.

Aber viele beginnen zu begreifen, dass es auf einem sterbenden Planeten keine Profite gibt.

Das hat zu einem Boom bei der Festlegung von Umweltstandards, der Offenlegung und der Rechenschaftspflicht geführt - aber auch hier reichen individuelle Maßnahmen nicht aus, sagt Rupert.

Er stellt sich eine Zukunft vor, in der Unternehmen ihre kollektive Macht für das Gute einsetzen: "Anstatt Lobbyarbeit für niedrigere Steuern und Steuerschlupflöcher zu betreiben, stellen Sie sich vor, die Unternehmen würden gemeinsam Lobbyarbeit betreiben und die Regierungen auffordern, sie in Sachen Klima und Natur zu regulieren. Das wäre ein echter Wendepunkt."

Dies würde verhindern, dass "gute Akteure", die höhere Umweltstandards einhalten, von "schlechten Akteuren" unterboten werden - das ist die Kernbotschaft der Kampagne "Regulate Us Better" des Climate Majority Project.

Dies würde auch neue Möglichkeiten für Unternehmen schaffen.

"Es gibt viele Vorteile für beide Seiten", sagt Rupert. "Arbeitsplätze in den Bereichen Retrofit, öffentlicher Nahverkehr, grüne Energie - all das sind riesige Chancen, die Investitionen erfordern, und diese Investitionen werden sich auszahlen", fügt er hinzu und verweist auf die wirtschaftlichen Vorteile, die in den USA durch Bidens Gesetz zur Bekämpfung der Inflation entstanden sind.

Gemeinschaftliche Klimaschutzmaßnahmen haben die Kraft, Veränderungen auszulösen. Foto: Adam Victor | Climate Majority Project

Ist es zu spät, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern?

Der Schlüssel zu all dem ist eine ehrliche Einschätzung der Situation: "Viele einflussreiche Menschen, darunter Politiker und Geschäftsleute, haben darauf bestanden, dass wir unter 1,5 Grad bleiben können, müssen und werden, obwohl wir jetzt buchstäblich anfangen, diesen Wert zu überschreiten", sagt Rupert.

"Und das ist wenig hilfreich, denn es ist eine Verleugnung der Realität. Das ist genau das, wofür wir früher die Klimaleugner gegeißelt haben."

Das Pariser Abkommen, das 2015 von Staaten aus der ganzen Welt unterzeichnet wurde, zielt darauf ab, die globale Erwärmung auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen - eine Schwelle, die als sicherer Bereich gilt, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern.

Im Juni 2024 wurde diese Schwelle jedoch zum zwölften Mal in Folge überschritten, was befürchten lässt, dass sie langfristig nicht mehr haltbar ist.

"Das Verlassen dieser sicheren Zone ist ein sehr einschneidendes Ereignis für die Menschheit", sagt Rupert.

"Der schmerzhafte Abschied ist sehr schwer, aber Emotionen haben eine Kraft, die wir nutzen sollten: die Kraft der Trauer, die Kraft der Angst, die Kraft der Wut, die Kraft der Albträume."

Wenn wir uns dieser Realität stellen, können wir uns ernsthaft auf das vorbereiten, was auf uns zukommt: durch strategische Anpassung, durch den Aufbau von Widerstandsfähigkeit und durch die Bereitstellung von Mitteln für die am stärksten betroffenen Menschen im globalen Süden - einschließlich der Finanzierung von Verlusten und Schäden.

Das Climate Majority Project stellt über seinen Inkubator finanzielle Mittel und Expertise für Bürgerinitiativen zum Klimaschutz bereit. Auf der Website finden Sie Tipps, wie Sie selbst aktiv werden können, sowie Informationen über kommende Veranstaltungen zum Thema Klimaanpassung und Resilienz.