ESC - zweites Halbfinale in Liverpool

Von Hannah Brown

Zehn Songs haben es schon ins Eurovisionsfinale am Samstag in Liverpool geschafft, und zehn weitere Songs haben noch eine Chance.

Mit Spannung warten die Fans auf das zweite Halbfinale an diesem Donnerstagabend, bei dem sechzehn weitere Acts um den Einzug ins große Finale des größten Song Contests der Welt kämpfen werden. Schweden und Finnland haben sich bereits im ersten Halbfinale als Publikumslieblinge durchgesetzt, Irland ist ausgeschieden.

Die Österreicher Teya und Salena mit ihrem eingängigen Song "Who The Hell is Edgar?" und Joker Out aus Slowenien gehören zu den Songs, die es voraussichtlich schaffen werden. In der übrigen Teilnehmerliste herrscht noch Ungewissheit.

Diese zehn Acts bereits sind im ESC-Finale 2023

Kroatien: Let 3 - "Mama ŠČ"

Moldau: Pasha Parfeni - "Soarele și luna"

Schweiz: Remo Forrer - "Watergun"

Finnland: Käärijä - "Cha Cha Cha"

Tschechien: Vesna - "My Sister's Crown"

Israel: Noa Kirel - "Unicorn"

Portugal: Mimicat - "Ai coração"

Schweden: Loreen - "Tattoo"

Serbien: Luke Blake - "Samo mi se spava"

Norwegen: Alessandra - "Queen Of Kings"

Außerhalb der Arena ist Liverpool in heller Aufregung, es laufen eine Vielzahl von Veranstaltungen zur Feier des ESC - und zur ukrainischen Kultur, dem letztjährigen Sieger.

Die Mischung aus Pop und Politik schafft eine einzigartige Atmosphäre, ein Gefühl der Einheit mit der Ukraine und dem Wunsch, gemeinsam zu feiern.

"Wir sind hier beim Solidarity Disco Banquet. Wir haben getanzt und gesungen, und währenddessen haben wir Gemüse geschnippelt und Essen zubereitet, und das werden wir jetzt geeinsam genießen."

Christina Dmytryk Clark - ukrainische Chorleiterin

Es ist Partystimmung in Liverpoool, und zugleich wird viel an die Ukraine gedacht, dem eigentlichen Gastgeber.