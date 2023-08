"Der Exorzist" und "French Connection" - Hollywood trauert um William Friedkin

William Friedkin starb in seinem Haus in Los Angeles. Seine Ehefrau nannte Herzversagen und Lungenentzündung als Todesursache,

Hollywood-Regisseur William Friedkin ist im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Los Angeles gestorben. US-Medien berichteten unter Berufung auf seine Frau Sherry Lansing, Todesursache sei Herzversagen in Verbindung mit einer Lungenentzündung gewesen.

WERBUNG

Friedkin hatte erst vor kurzem den Spielfilm "The Caine Mutiny Court-Martial" mit Kiefer Sutherland in der Hauptrolle fertiggestellt, der beim Filmfestival in Venedig Premiere feiern sollte. Zu Weltruhm kam Friedkin 1972 mit dem Thriller "French Connection - Brennpunkt Brooklyn, für den er den Regie-Oscar erhielt. Der Horrorfilm "Der Exorzist" wurde kurz darauf für zehn Oscars nominiert. Im Anschluss drehte Friedkin noch zahlreiche weitere Thriller, oft mit Star-Besetzung.

An seinem "Hollywood-Stern" legten Fans Blumen nieder.

Der zweifache Vater war in erster Ehe mit der französischen Schauspielerin Jeanne Moreau (1928-2017) verheiratet. Nach Ehen mit TV-Star Lesley-Anne Down (heute 69) und der Moderatorin Kelly Lange (85) heiratete er 1991 die Filmproduzentin Sherry Lansing (79).