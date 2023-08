Mitspielen kann, wer sich zufällig gerade in den USA aufhält. Dort wartet der drittgrößte Lotterie-Jackpot aller Zeiten darauf, geknackt zu werden. Die Gewinnsumme von "Mega Millions" beträgt derzeit 1,55 Milliarden Dollar.

Der Gewinn hat sich in die Höhe geschraubt, weil seit fast vier Monaten und 32 Ziehungen niemand mehr die sechs richtigen Zahlen getippt hat.

Der Rekordjackpot betrug rund 2 Milliarden Dollar nach 41 Ziehungen ohne Gewinn. Ein Spieler aus Kalifornien hatte ihn im Jahr 2022 geknackt.

Die Gewinne sind so selten, weil die Gewinnchancen mit 1 zu 302,6 Millionen so gering sind. Wenn es bei einer Ziehung keinen großen Gewinner gibt, werden die Preise wochenlang weitergegeben. Durch höhere Gewinne werden mehr Lottoscheine verkauft, was wiederum zu höheren Einnahmen für den staatlichen Lotteriefonds führt.

"Mega Millions" wird in 45 US-Bundesstaaten, Washington DC und den US Virgin Islands gespielt. In Alabama, Alaska, Hawaii, Nevada und Utah gibt es dieses Lottospiel nicht.