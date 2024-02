Sensationeller Fund in der Ostsee: 11.000 Jahre alte Mauer entdeckt

Von Euronews mit EBU

Forscher:innen haben in der Ostsee einen sensationellen Fund gemacht. Sie haben eine Mauer entdeckt, die vor schätzungsweise 11.000 Jahren errichtet wurde.

Das älteste bekannte Ostsee-Bauwerk aller Zeiten

Darauf deuten erste Untersuchungen des Steinwalls hin, der vor Rerik im Landkreis Rostock gefunden wurde. Sollten die Ergebnisse bestätigt werden, wäre es das älteste Bauwerk, was je in der Ostsee entdeckt wurde.

Die Mauer liegt etwa 21 Meter unter dem Meeresspiegel und war einst knapp einen Kilometer lang und etwa ein Meter hoch.

Inzwischen sind Lücken im Wall. Etwa 1500 Steine, die rund um den Entdeckungsort verteilt liegen, deuten jedoch die einstigen Dimensionen der Mauer an.

Das Forschungsteam der Kieler Christian-Albrechts-Universität suchte 2021 in der Ostseebucht eigentlich etwas anderes und stolperte dabei zufällig über die Überreste der Mauer.

Mauer diente wohl zur Jagd

Sie diente vermutlich dazu, Rentiere bei der Jagd einzukesseln. Der Wall liegt neben einer Vertiefung, wo sich früher mutmaßlich ein See befand. Jäger konnten Rentiere so zwischen dem See auf der einen und der Mauer auf der anderen Seite in die Enge treiben und erlegen.

Mehrere Ansatzpunkte geben Hinweise auf das beeindruckende Alter des Bauwerks. Vor rund 8500 Jahren stieg der Wasserspiegel der Ostsee nach der letzten Eiszeit. Die Mauer muss also vorher errichtet worden sein.

Sollte sie tatsächlich zur Rentierjagd gebaut worden sein, muss sie aus einer Zeit stammen, in der die Tiere in dem Gebiet heimisch waren. Vor rund 11.000 Jahren verschwanden die Rentiere aus der Region, da das Klima wärmer wurde. Zu dieser Zeit wurde die Mauer also schätzungsweise errichtet.

Tests sollen das Alter der Mauer bestätigen

Weitere Tests sollen die Schlussfolgerungen bestätigen. Unter anderem soll das sogenannte Lumineszenzverfahren Aufschluss darüber geben, wann zuletzt Sonnenlicht auf die Steine fiel.

Die Forscher:innen versprechen sich durch den sensationellen Fund weitere Erkenntnisse über die Lebensweise und die Jagdmethoden der Wildbeutergruppen der Steinzeit zu erlangen.