Paläontologen entdecken in Schottland eine neue Art von Flugreptilien

Da ihre Knochen so zerbrechlich sind, gibt es nicht viele Fossilien von Flugsauriern. Sie verbrachten nicht so viel Zeit auf dem Boden in der Nähe von Flüssen und Seen, wo sich normalerweise Dinosaurierfossilien finden.

WERBUNG

In Schottland ist eine neue dinosaurierähnliche Spezies entdeckt worden. Sie gewährt Paläontologen einen wertvollen Einblick in das Leben im mittleren Jura.

Forscher des Natural History Museum aus Großbritannien entdeckten 2006 bei einer Exkursion auf der Isle of Skye erstmals einige Knochen, die aus einem Felsblock herausragten. Dieses Fossil hat sich nun als eine neue Flugsaurierart mit dem Namen "Ceoptera evansae" entpuppt.

Diese fliegenden Reptilien - Pterosaurus bedeutet wörtlich übersetzt 'Flugechse', so wie Helikopter 'Spiralflügel' bedeutet - existierten von der späten Trias bis zu dem Ereignis, das auch die Dinosaurier vor etwa 66 Millionen Jahren auslöschte. Doch die lückenhaften Fossilienfunde aus dem mittleren Jura lassen uns weitgehend im Unklaren darüber, wie sie sich entwickelt haben.

"Diese neue Art ist die erste ihrer Gruppe, die in Schottland gefunden wurde, und erst das zweite fliegende Reptil, das in diesem Land benannt wurde", sagte Professor Paul Barrett vom NHM, der die Entdeckungsexpedition leitete und Mitautor der neuen Veröffentlichung ist, in der die Art beschrieben wird. "Es zeigt, dass diese Tiere viel weiter verbreitet waren, als bekannt."

Mit einer geschätzten Flügelspannweite von 1,6 Metern erhob sich "Ceoptera evansae" in die Lüfte über eine reiche Fauna während des schottischen Mitteljuras vor etwa 165 Millionen Jahren. Experten wissen bereits von einer alten Wasserschildkröte, Dinosauriern, fossilen Säugetieren, Salamandern und einem weiteren Flugsaurier.

"Dearc sgiathanach", wie er 2022 beschrieben wurde, war das erste fliegende Reptil aus Schottland, nachdem seine bemerkenswert gut erhaltenen Überreste 2017 auf Skye gefunden worden waren. Der Fund deutet auf eine viel größere Vielfalt an Flugsauriern während der Jurazeit hin, als bisher angenommen wurde.

Warum ist die Evolution der Pterosaurier so geheimnisvoll?

Lange vor den Vögeln waren die Flugsaurier die ersten Wirbeltiere, die fliegen konnten - mit Flügeln, die aus einer Membran aus Haut und Muskeln bestanden.

Da ihre Knochen so zerbrechlich sind, gibt es nicht viele Fossilien von Flugsauriern. Sie verbrachten auch nicht so viel Zeit auf dem Boden in der Nähe von Flüssen und Seen, wo sich normalerweise Dinosaurierfossilien bilden.

"Das meiste, was wir über Pterosaurier wissen, vor allem aus dem frühen und mittleren Jura, stammt von einer Handvoll Fundstellen, die als Lagerstätten bekannt sind und an denen die Fossilien außergewöhnlich gut erhalten sind", erklärt Barrett.

"Fast alles, was wir über die Biologie und Evolution der Pterosaurier wissen, stammt aus nur acht oder neun dieser Schlüsselgebiete auf der ganzen Welt."

Nachdem die Paläontologen "Ceoptera" mit anderen Pterosauriern verglichen haben, glauben sie, dass er zu einer Gruppe gehört, die als "Darwinoptera" bekannt ist und die den Übergang zwischen den frühen Pterosauriern und den späteren "Pterodactyloiden" markiert.

Ihre knöcherne Entdeckung - zum Beispiel mit dem charakteristischen kleineren Zeh - liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, wie, wann und wo diese Evolution stattfand.

"Die neue Art passt sehr gut zu den 'Darwinoptern' und trägt dazu bei, das geografische Verbreitungsgebiet dieser Gruppe von gut erhaltenem Material in China auf Großbritannien und Argentinien auszudehnen", so Barrett weiter. "Sie zeigt auch, dass diese Reptilien ihren Ursprung im frühen Jura haben, also viel früher als bisher bekannt."

Die Experten gehen nun davon aus, dass die "Darwinopteren" etwa 25 Millionen Jahre lang neben einer großen Vielfalt anderer Flugsaurier, darunter "Dearc", überlebten. China und Großbritannien sind derzeit die einzigen Orte, an denen diese seltene Überschneidung gefunden wurde.

Wie wurde "Ceoptera evansae" ausgegraben?

Der Abstand von 18 Jahren zwischen dem Fund der Knochen auf Skye und ihrer Beschreibung, die im Journal of Vertebrate Paleontology veröffentlicht wurde, verdeutlicht die mühsame Arbeit der Fossilienforschung.

Der Strand in der Nähe von Elgol an der Südwestküste der Insel, an dem das Fossil gefunden wurde, ist ein Gebiet von besonderem wissenschaftlichem Interesse, was bedeutet, dass das Team nur Exemplare von Felsen sammeln konnte, die auf natürliche Weise heruntergefallen waren.

"Als wir über diese Felsbrocken krochen, um sie auf Fossilien zu untersuchen, bemerkten wir ein paar Knochen, die aus ihnen herausragten", erinnert sich Barrett. Die Spitze dieses Felsens wurde eingesammelt und zum NHM in London gebracht, wo ein Konservator über ein Jahr lang die Knochen durch Säurepräparation und andere Techniken freilegte.

Die Hauptautorin Dr. Liz Martin-Silverstone, eine Paläobiologin von der Universität Bristol, beschrieb, wie aufregend es war, mehr Knochen in dem Felsen zu finden, als sie zunächst sehen konnten.

WERBUNG

"Das bringt uns einen Schritt näher an das Verständnis, wo und wann sich die höher entwickelten Flugsaurier entwickelt haben", sagte sie dem NHM.

Es waren genügend Knochen vorhanden, um diese einst frei lebende Kreatur als zu einer neuen Art gehörig zu erkennen.

"Ceoptera" wurde nach dem schottisch-gälischen Wort für Nebel, 'ceò', benannt, da die Isle of Skye auch als Isle of Mist bekannt ist.

Der spezifische Name "evansae" ehrt Professor Susan Evans vom University College London, die das Team in das Gebiet von Skye einführte, in dem "Ceoptera evansae" gesichtet wurde. Und so wurde "Misty-wing" in die Liste der Arten aufgenommen.