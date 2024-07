Von Elise Morton

Die Zeitkapsel wurde Mitte der 1990er Jahre entdeckt, blieb aber jahrzehntelang unangetastet. Jetzt bieten ein Brief und eine Zeitung eine Momentaufnahme des Lebens im Breslau des Jahres 1865.

Als Archäologen in den 1990er Jahren in eine Straße der polnischen Stadt Wrocław (Breslau) gerufen wurden, dachten sie sich nicht viel dabei, als sie Metallrohr fanden, und übergaben es dem örtlichen Museum. Erst in diesem Jahr wurde eine wichtige Entdeckung gemacht: Das unscheinbare Rohr war eine Zeitkapsel.

Wie das polnische Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen am 2. Juli mitteilte, wurden Experten des nationalen Ossoliński-Instituts damit beauftragt, die Zeitkapsel zu öffnen und den darin enthaltenen Schatz zu bergen, ohne ihn zu beschädigen.

Die Zeitkapsel wurde bereits Mitte der 1990er Jahre entdeckt, aber erst in diesem Jahr geöffnet. Foto: Muzeum Archeologiczne Oddz. Muzeum Miejskiego Wrocławia / Facebook

"Zunächst mussten wir die Kapsel desinfizieren und dann sehr sorgfältig überlegen, was wir tun können, um die empfindlichen Papiere nicht zu beschädigen", sagte Katarzyna Kroczak, die leitende Konservatorin der Sammlungen am Ossoliński-Institut.

Als der Zylinder schließlich geöffnet wurde, fanden die Forscher zwei Gegenstände: eine Zeitung und einen Brief.

Die Zeitung bestätigte, dass der Zylinder aus dem Jahr 1865 stammte, während der Brief, der im Inneren zusammengerollt war, einen Einblick in das Leben dreier Nachbarn gab, die zu dieser Zeit in Wrocław lebten. Der Brief beschreibt insbesondere ein Renovierungsprojekt, das an einem mittelalterlichen Wasserversorgungssystem in ihrer Straße durchgeführt wurde

"Im Inneren befand sich ein Manuskript, das von drei Bewohnern von Wrocław, drei Nachbarn aus der Nożownicza-Straße, unterzeichnet war und an den Moment des Versteckens dieser Zeitkapsel erinnerte. Um diesen Moment des Versteckens zu bestätigen, haben diese Nachbarn auch die Breslauer Zeitung von 1865 in der Kapsel versteckt", so Maciej Trzciński, Leiter des Archäologischen Museums in Wrocław.

Eingerollt In der Zeitung lag ein Brief von drei Nachbarn. Foto: Muzeum Archeologiczne Oddz. Muzeum Miejskiego Wrocławia / Facebook

Jetzt sind die Kapsel und ihr Inhalt im Archäologischen Museum in Wrocław ausgestellt - ein Beweis dafür, wie auch scheinbar kleine Funde Licht auf einen bestimmten Moment in der Geschichte werfen können.

"Wir können sie mit bestimmten Personen in Verbindung bringen, die nicht nur diese Spur hinterlassen haben, sondern wir können auch ihre Daten in Archiven finden, sie mit verschiedenen anderen Dokumenten verknüpfen und ihr Leben rekonstruieren", sagt Agata Macionczyk vom Archäologischen Museum.