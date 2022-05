Reformvorschlag für EU-Wahlrechtsänderung

Abgeordnete des Europäischen Parlaments haben einen Vorschlag zur Reform der Art und Weise ihrer Wahl unterstützt, der ihrer Meinung nach den Bürgern ein größeres Mitspracherecht bei der Führung der Europäischen Union ermöglichen würde.

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die europäischen Wähler zwei Stimmen abgeben, eine zur Wahl der Abgeordneten in den nationalen Wahlkreisen und eine weitere zur Wahl von 28 zusätzlichen Abgeordneten, die die gesamte EU als Wahlkreis haben würden.

Sie wollen auch, dass die Wähler den Präsidenten der Europäischen Kommission wählen können, wobei jede Fraktion im Parlament während der Wahl einen Kandidaten vorschlägt. Der Job würde dann an den Kandidaten aus der Gruppe vergeben, die sich die meisten Sitze gesichert hat.

Der Europäische Rat wird diesen Vorschlag jedoch wahrscheinlich zurückweisen. Bereits bei der letzten Europawahl 2019 hat jede Fraktion einen sogenannten Spitzenkandidaten für das Amt vorgeschlagen. Doch der Rat ignorierte den Kandidaten der EVP, Manfred Weber und favorisierte stattdessen Ursula von der Leyen.

Andere Vorschläge, die diese Woche von den Abgeordneten angenommen wurden, enthalten ein Quotensystem, um die Zahl der weiblichen Kandidaten und Abgeordneten zu erhöhen.

Sie wollen auch den Zugang verbessern, indem sie Menschen ab dem Alter von 16 Jahren das Wählen ermöglichen und die Briefwahl im gesamten Block einführen, damit Menschen mit Behinderungen ihre eigene Stimme abgeben können. Nach Angaben des International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), einer zwischenstaatlichen Organisation, die sich weltweit für nachhaltige Demokratie einsetzt, erlaubten nur acht Mitgliedstaaten im Jahr 2020 Briefwahl für einen Teil ihrer gesamten Wählerschaft.

Die Abgeordneten fordern auch, dass die Wahl an einem einzigen Tag blockweit abgehalten wird – am 9. Mai, auch bekannt als Europatag – während die Mitgliedstaaten die Wahlen 2019 an vier Tagen abhielten.

Schließlich wollen sie, dass eine Europäische Wahlbehörde geschaffen wird, die die Abstimmung und ihren Prozess überwacht.