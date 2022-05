Die Ukraine, die auch als Kornkammer Europas bezeichnet wird, ist einer der größten Exporteure von Mais, Weizen und Hafer in die Europäische Union. Doch der Krieg hat enorme Auswirkungen auf die Landwirte des Landes.

Abgesehen von der Zerstörung landwirtschaftlicher Anbauflächen bedeutet die russische Blockade der ukrainischen Schwarzmeerhäfen, dass Getreide nur noch auf dem Schienen- oder Straßenweg aus dem Land transportiert werden kann.

Vor dem Einmarsch Russlands exportierte die Ukraine bis zu 6 Millionen Tonnen Getreide pro Monat. Nach Angaben des Analysten APK-Inform wurden in diesem März jedoch nur 300.000 Tonnen und im April 923.000 Tonnen ausgeführt.

Ein UN-Nahrungsmittelbeauftragter erklärte am Freitag, dass fast 25 Millionen Tonnen Getreide in der Ukraine festsitzen und das Land nicht ausgeführt werden können.

"Wenn nicht bald eine Lösung gefunden wird, werden die Folgen apokalyptisch sein", warnt Andrii Baran, Geschäftsführer des ukrainischen Landwirtschaftsunternehmens Agroprodservice, das mehr als 40.000 Hektar Land besitzt.

"Ich denke, dass dieses Problem gelöst werden muss. Daran haben auch die europäischen Länder ein Interesse", sagt Baran, der vor höheren Lebensmittelpreisen und Hunger warnt. "Wenn wir nicht alle Nahrungsmittel liefern, werden sie (die EU) noch ein paar Millionen Flüchtlinge aus Nordafrika bekommen."

Er zeigt Euronews einige der Felder des Unternehmens in der westukrainischen Stadt Ternopil und sagt, dass Agroprodservice von der Treibstoffknappheit und den Beschränkungen bei der Einfuhr von Maschinen sowie ganz allgemein von den Folgen des Krieges betroffen ist.

Ein Teil der Felder wurde durch den Krieg im Norden, Osten und Süden der Ukraine zerstört oder wird von Russland besetzt, was die Produktion unmöglich macht.

Das größte Problem ist jedoch, dass die Ausfuhr über die ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer aufgrund der russischen Blockade unmöglich ist. Es bleiben nur die Landrouten über Polen, Rumänien, die Slowakei und Ungarn als Exportmöglichkeiten, die jedoch nicht in der Lage sind, so große Mengen aufzunehmen, erklärt Baran.

"Es gibt also viel zu tun, wir müssen mit den europäischen Ländern irgendwie sichere Routen zu den Häfen schaffen. Oder wir müssen herausfinden, wie wir das mit unseren Nachbarn wie Polen abwickeln können", so Baran. "Polen verfügt nicht über all diese Einrichtungen, weil es noch nie mit solchen Mengen gearbeitet hat. Es gibt Probleme mit Straßen und Schienen."

Russische Soldaten bewachen den Hafen von Mariupol am 29. April 2022 AFP

"Hunger könnte die Ärmsten der Welt treffen"

Die Ukraine ist eines der größten Agrarländer der Welt, und die Probleme in der Ukraine könnten sehr bald zu einem globalen Problem werden. Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums entfallen auf Russland und die Ukraine rund 19 % der weltweiten Mais- und 29 % der Weizenexporte.

Die Ukraine ist auch der weltweit größte Exporteur von Sonnenblumenöl, und mögliche Engpässe haben die Preise in die Höhe getrieben, was Verbraucher und Gastronomen trifft.

"Die Ukraine verfügt über viele Millionen Tonnen Getreide, die jetzt nicht exportiert werden können. Wenn sie nicht exportiert werden, gehen sie auf die eine oder andere Weise verloren", sagt Anders Aslund, ein schwedischer Wirtschaftswissenschaftler und ehemaliger Senior Fellow beim Atlantic Council, gegenüber Euronews.

Er erklärt weiter, dass die Exportprobleme und der mögliche Rückgang der Produktion schwerwiegende Folgen für die Welt haben werden.

"Meiner Meinung nach versucht Russland absichtlich, Hunger in Ländern der Dritten Welt zu verursachen", sagt Aslund und weist darauf hin, dass es die ärmsten Länder der Welt sein werden, die am stärksten von einem Anstieg der Lebensmittelpreise betroffen sein werden.

Es sei unmöglich, die russische Blockade des Schwarzen Meeres durch eine Steigerung der Exporte über die Landesgrenze zur EU auszugleichen, da Getreide sehr viel Platz einnehme.

Die Blockaden werden als ein Faktor für die hohen Lebensmittelpreise angesehen, die im März nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ein Rekordhoch erreichten, bevor sie im April wieder leicht zurückgingen, so die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO).

Die Ukraine verfügt über einige der fruchtbarsten landwirtschaftlichen Flächen der Welt und hat den Sektor seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion modernisiert.

Im Jahr 2021 produzierte die Ukraine nach Angaben des ukrainischen Ministeriums für Agrarpolitik und Ernährung 106 Millionen Tonnen Getreide, Hülsenfrüchte und Ölsaaten, was einen Rekord darstellt.

Wie der Krieg landwirtschaftliche Flächen zerstört hat

Der russische Einmarsch in der Ukraine hat dies verhindert. Die FAO schätzt, dass in der Saison 2022/23 "zwischen 20 und 30 % der Wintersaatflächen in der Ukraine ungeerntet bleiben werden" und dass erhebliche Unsicherheiten "hinsichtlich der Möglichkeiten der ukrainischen Landwirte bestehen, während des sich rasch nähernden Frühjahrsanbauzyklus Pflanzen anzubauen".

Andrey Novoselov ist Analyst bei der Beratungsfirma Barva Invest mit Schwerpunkt Ukraine.

Seiner Meinung nach mangelt es den ukrainischen Landwirten an Treibstoff, Dünger und Ausrüstung. Viele Landwirte in den Gebieten um die Nordukraine, aus denen sich die russischen Truppen vor kurzem zurückgezogen haben, haben einen Großteil ihrer Ausrüstung verloren, und ihre Felder sind mit Minen übersät.

"Es besteht ein Risiko für die Frühjahrsernte", sagte Novoselov. "In der Gegend um Tschernihiw und Kiew haben uns einige Landwirte berichtet, dass sie wegen der Minen nicht auf dem Feld arbeiten können."

Novoselov forderte die EU auf, bei der Steigerung der Exporte über die ukrainische Landgrenze, insbesondere über Polen und Rumänien, zu helfen, von wo aus andere Häfen erreicht werden können. Dies könne jedoch nicht die Schließung der ukrainischen Schwarzmeerhäfen kompensieren, fügte er hinzu.

"Aber selbst wenn der Krieg zu Ende geht, könnte es Monate dauern, alle Minen im Schwarzen Meer zu räumen", sagte Novoselov. "Je länger der Krieg andauert, desto mehr werden die Preise für Weizen und andere Produkte steigen."

Roman Gorobets Credit: Personal archive

Ukrainischer Bauer: "Im Moment ist es noch keine Katastrophe"

Roman Gorobets ist ein Landwirt in der Region Poltawa im Nordosten der Ukraine. Er sagte Euronews, dass er auf seinen Feldern Teile von russischen Raketen gefunden hat, die von der ukrainischen Abwehr abgeschossen wurden.

Er ist jedoch besser dran als andere. Er konnte den größten Teil seines Getreides vor der Invasion verkaufen.

"Wir haben Geld auf der Bank, so dass wir in den nächsten ein bis zwei Monaten normal arbeiten können. Aber dann müssen wir uns etwas einfallen lassen", sagt er Euronews.

"Wir werden wie gewohnt anbauen und an der Abfolge nicht ändern. Wir werden also pflanzen, weil wir unser Unternehmen am Laufen halten müssen. Die Gehälter der Mitarbeiter werden weiter gezahlt. Wir werden ganz normal weiterarbeiten, in der Hoffnung, dass der Krieg bald mit unserem Sieg zu Ende gehen wird. Aber was dann passiert, weiß niemand."

Gorobets ist auch der Meinung, dass der Export das größte Problem darstellt.

"Wir sind ziemlich weit von den westlichen Grenzen zur EU entfernt. Im Moment ist das noch keine Katastrophe. Wir suchen nach neuen Logistikrouten", sagte Gorobets. "Aber wenn sich bis zur Erntesaison nichts ändert, wird es ein sehr großes Problem werden. Ich hoffe, dass die Welt der Ukraine helfen wird, herauszufinden, wie wir unsere Häfen öffnen können."