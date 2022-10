5 Gründe, warum Ukraine in nächster Zeit kein NATO-Mitglied wird

Kiew hat auf die russische Annexion von vier ukrainischen Regionen mit einem überraschenden und beschleunigten Antrag auf Beitritt zum NATO-Militärbündnis reagiert.

Die Mitglieder Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechische Republik, Estland, Lettland, Litauen, Montenegro und Nordmazedonien unterstützen den Antrag der Ukraine.

Bezeichnenderweise scheute NATO-Chef Jens Stoltenberg jedoch davor zurück, den Antrag zu unterstützen. Der US-Sicherheitsberater Jake Sullivan sagte, der Antrag sollte verschoben werden.

Die folgenden fünf Gründe zeigen, warum die Ukraine wahrscheinlich nicht so schnell der NATO beitreten wird.

1. Das Risiko eines größeren Kriegs

Die Tatsache, dass sich die Ukraine im Krieg befindet, verkompliziert das Bild. Gemäß Artikel 5 des kollektiven Verteidigungsabkommens der NATO müssen im Falle eines Angriffs auf einen Mitgliedstaat alle anderen Mitgliedstaaten diesen als Angriff auf sich selbst betrachten und ihrem Verbündeten zu Hilfe kommen.

Das heißt, wenn die Ukraine der NATO beitreten würde, während sie sich noch im Krieg mit Russland befindet, käme Artikel 5 zur Anwendung.

"Die Aufnahme der Ukraine in die NATO birgt Eskalationsrisiken", sagte John Williams, Professor an der Durham University, der sich auf internationale Politik, Krieg und Souveränität spezialisiert hat, und warnte vor einem "Alptraumszenario".

"Die NATO würde auf viel direktere Weise in den Krieg hineingezogen", fuhr er fort, was bedeutet, dass andere Mitglieder, die an Russland grenzen, wie die baltischen Staaten und Polen, "potenziell zur Frontlinie werden könnten".

***

Als die Anträge Schwedens und Finnlands auf Mitgliedschaft in der NATO vorankamen, drohte Putin mit einer entsprechenden Reaktion, falls die NATO Truppen und Infrastrukturen dorthin verlegen sollte.

Die derzeitige Zurückhaltung bedeutet jedoch nicht, dass die Tür zur Ukraine dauerhaft verschlossen bleibt. Nach Beendigung des Krieges könnte die Ukraine immer noch dem Bündnis beitreten, wobei die Ukraine ein glaubwürdiges künftiges Mitglied bleiben würde.

"Lassen Sie uns zuerst den Konflikt beenden", sagte Jamie Shea, ein ehemaliger stellvertretender NATO-Generalsekretär. "Vorerst geht es vor allem darum, die Ukraine als funktionierenden Staat zu erhalten und die russischen Streitkräfte von ihrem Territorium zu entfernen." Diese Schritte müssten der Reihe nach erfolgen.

2. Die NATO-Mitgliedschaft ist für die Ukraine "nicht notwendig"

Die NATO ist bereits in der Ukraine engagiert. Neben den Dutzenden von Milliarden Euro an militärischer und finanzieller Hilfe der einzelnen NATO-Mitgliedstaaten leistet das Bündnis selbst umfangreiche Unterstützung für die Ukraine, indem es die bilaterale Hilfe und die Bereitstellung humanitärer und nichttödlicher Hilfe koordiniert.

"Es ist ironisch", sagte Shea. "All diese Waffen, die [in die Ukraine] fließen, bedeuten, dass die Ukraine in gewisser Weise bereits eine Sicherheitsgarantie der NATO hat [...], ohne Mitglied zu sein."

"Manchmal kann man viele Vorteile der NATO-Mitgliedschaft nutzen, ohne ihr beizutreten", fügte er hinzu und verwies auf das Beispiel des Kosovo, das Ende der 1990er Jahre von Friedenstruppen des Bündnisses unterstützt wurde.

Dasselbe gelte für die nukleare Bedrohung, so Prof. Williams. Nach den Äußerungen des tschetschenischen Staatschefs Ramsan Kadyrow, Russland solle in der Ukraine Atomwaffen mit geringer Sprengkraft einsetzen, kündigte Washington einen harten Vergeltungsschlag an. Der ehemalige CIA-Direktor David Petraeus erklärte, die USA würden die russischen Truppen in der Ukraine auslöschen und die gesamte russische Schwarzmeerflotte versenken.

3. Die Ukraine ist "nicht bereit" für die NATO-Mitgliedschaft

Bevor ein Land der NATO beitreten kann, muss es zunächst bestimmte wirtschaftliche, politische und militärische Standards erfüllen.

Laut Prof. Williams ist die Ukraine noch ein gutes Stück von der Erfüllung dieser Beitrittskriterien entfernt und verweist auf "Probleme" mit den "demokratischen Institutionen" und "Korruptionsbekämpfungsprozessen" des Landes.

"Wir sind nicht viele Jahre davon entfernt, dass die ukrainischen Wahlen ziemlich korrupt waren ... und die massiven Straßenproteste, die die Ukraine auf den Weg zu einem modernen, liberalen, demokratischen europäischen Staat bringen wollten", sagte er.

"Dieser Weg scheint nun unwiderruflich zu sein. Putin hat das garantiert. Aber es ist ein langer Weg, die politischen Institutionen der Ukraine haben noch viel zu tun."

Der Antrag der Ukraine auf Beitritt zur Europäischen Union (EU) stößt auf ähnliche Schwierigkeiten, da man sich Sorgen macht, ob das Land die Standards und Erwartungen der EU erfüllen wird. Es besteht jedoch die Hoffnung, dass der Krieg die Fähigkeit der Ukraine verbessern wird, die Anforderungen der NATO zu erfüllen, insbesondere in militärischer Hinsicht.

"Die Ukraine wird aus diesem Krieg wahrscheinlich mit einer der besten Armeen der NATO hervorgehen, weil sie viel westliche Ausrüstung und Ausbildung erhalten hat", so Shea. Dies werde das Land langfristig zu einem "attraktiveren Kandidaten"

4. Es ist schwierig, alle Mitglieder zur Unterstützung des ukrainischen Betritts zu bringen

Nach den NATO-Regeln können neue Mitglieder nur aufgenommen werden, wenn alle 30 Mitglieder zustimmen. Selbst wenn ein Mitglied nicht zustimmt, kann das den gesamten Prozess behindern oder sogar zum Scheitern bringen.

Schweden und Finnland sind bei ihren eigenen Anträgen auf NATO-Mitgliedschaft auf diese Schwierigkeit gestoßen, weil die Türkei anfänglich Einwände hatte. In gleicher Weise könnte sich Ungarn als ein Problem für den Beitrittsantrag der Ukraine erweisen. Die beiden Länder, die eine gemeinsame Landgrenze haben, streiten seit langem über die Rechte der ungarischsprachigen Minderheit in der Ukraine.

Seit 2017, als die Ukraine Ukrainisch zur obligatorischen Sprache in den Grundschulen machte, hat Ungarn wiederholt den Versuch der Ukraine blockiert, sich sowohl in die NATO als auch in die EU zu integrieren. "Orban ist der Typ, der Ärger macht, wenn er das Gefühl hat, dass er Unterstützung in der Bevölkerung hat", sagte Shea. "Schauen Sie sich seine Bilanz in der EU an."

Orban hat wiederholt die Strategie des Westens gegenüber Russland kritisiert und sich als Verbündeter Putins positioniert, indem er die Anwendung von Sanktionen ablehnte und Gasgeschäfte mit Moskau abschloss.

Die Meinungen in anderen europäischen Hauptstädten sind ebenfalls ein Thema. "Die große Frage ist, ob Frankreich und Deutschland, die so genannten Bedenkenträger des [NATO-]Bündnisses, zustimmen würden", sagte William Alberque, Direktor für Strategie, Technologie und Rüstungskontrolle beim Think Tank International Institute for Strategic Studies. "Wären sie bereit, so weit zu gehen?"

Im Jahr 2008 blockierten sowohl Paris als auch Berlin die Versuche der Ukraine und Georgiens, dem Bündnis beizutreten, und im Februar 2022 - nur eine Woche vor der Invasion - erklärte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, dass eine Mitgliedschaft der Ukraine nicht in Betracht käme.

5. Es wäre ein "Propagandasieg" für Putin

Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges hat Putin behauptet, Russland werde von der NATO bedroht. Er hat routinemäßig einen Einmarsch in die Ukraine gerechtfertigt, um Russland von dieser Bedrohung zu befreien, die seiner Meinung nach eine Gefahr für Russlands territoriale Integrität darstellt.

Würde die Ukraine dem integrierten Verteidigungsplan der NATO beitreten, so Shea, würde dies unweigerlich die Stationierung westlicher Truppen und Militärstützpunkte auf ukrainischem Boden bedeuten.

"Dies würde Putin einen massiven Propagandaschub geben", sagte er. "Putin versucht sehr, sehr hart, sogar verzweifelt, die Russen davon zu überzeugen, dass es eine externe existenzielle Bedrohung durch die NATO gibt [...] die Ukraine jetzt einzubeziehen, würde diesem Narrativ nur in die Hände spielen." Und wer wolle Putin einen Olivenzweig reichen, so Shea.

***

NATO-Vertreter und westliche Politiker haben wiederholt deutlich gemacht, dass der Krieg in der Ukraine ein Konflikt zwischen Kiew und Moskau ist, und US-Präsident Joe Biden erklärte, er wolle das Bündnis nicht in einen größeren Konflikt um die Ukraine hineinziehen.

Es gab Befürchtungen, dass dieser "Propagandasieg" jetzt zum falschen Zeitpunkt käme, weil die Ukraine auf dem Schlachtfeld immer weiter vorankommt und die Stimmung in Russland gegen den Krieg steigt.

Obwohl er den Beitrittsantrag der Ukraine nachdrücklich unterstützt, sagte Alberque: "Putin hat seine eigenen Alpträume in ganz Europa wahr werden lassen ... Die Ukraine hat sich mit dem Westen verbündet und Finnland und Schweden haben sich für immer angewendet, der NATO entgegen. "Ich meine, er ist wirklich gut darin, sich selbst in den Fuß zu schießen", fügte er hinzu.

***