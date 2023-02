Iran: Ex-Thronfolger Pahlavi will vom Westen Hilfe beim Umsturz des Regimes

Der älteste Sohn des 1979 gestürzten Schahs von Iran, Reza Pahlavi, lebt seit seinem 17. Lebensjahr im Exil und hat sich mit hochrangigen jungen Aktivisten innerhalb und außerhalb Irans zusammengetan, um eine Allianz gegen die Islamische Republik zu schmieden.

Pahlavi, der sich auf einer Europatournee befindet, sagte Euronews, er habe drei Hauptforderungen an den Westen: die Verhinderung der Unterdrückung des Internets durch das Regime, die Finanyierung von Arbeiterstreiks und finanzieren und Sanktionen gegen die Revolutionsgarden.

Reza Pahlavi: Indem wir den Druck auf das Regime weiter erhöhen, indem wir die Revolutionsgarden sanktionieren und sie als terroristische Organisation einstufen, könnten wir noch mehr Möglichkeiten schaffen, ihr Vermögen einzufrieren, was sicherlich ein großer Brocken ist. Und gleichzeitig wird dadurch ein Element geschaffen, das Überläufer noch wahrscheinlicher macht. Der Großteil der Gardisten profitiert finanziell nicht davon. Sie bekommen Gehälter, die manchmal nicht ausreichen, um über die Runden zu kommen. Sie müssen sogar einen Nebenjob ausüben. Wie lange können sie sich damit über Wasser halten, wenn sie meinen, dass es an der Zeit ist, sich zu überlegen, wie lange sie noch an diesem Regime festhalten wollen, anstatt sich dem Volk anzuschließen?

Euronews: Angenommen, die Islamische Republik fällt, für welche Rolle würden Sie dann kandidieren? Sehen Sie sich als die neue Gestalt des Irans, so wie es Ihr Vater einst war?

Pahlavi: Es geht nicht darum, welches Amt ich am Ende bekleiden werde, auch kandidiere ich nicht für irgendein Amt. Aber meine Rolle ist sehr wichtig in Bezug auf das politische Kapital, das ich genieße. Uns treibt an, viel Solidarität für eine gemeinsame Mission aufzubringen für eine Zeit des Übergangs zur Bildung einer verfassungsgebenden Versammlung. Das ist das einzige Vehikel, durch das die Vertreter des Volkes alle Entscheidungen treffen müssen, die in einer neuen Verfassungsdebatte über den Inhalt des zukünftigen Systems getroffen werden. Das soll schließlich durch ein Referendum ratifiziert werden".

Euronews: Es heißt, dass die Länder, die tatsächlich befürchteten, dass der Iran eine Supermacht werden würde, Ihren Vater eines Tages vom Thron gestoßen haben. Teilen Sie diese Ansicht?

Pahlavi: Aus unserer internen Perspektive wissen wir, dass der Iran ein Südkorea hätte werden können. Stattdessen wurde er zu einem Nordkorea. Das Land hat sich eher rückwärts als vorwärts entwickelt. Ist das förderlich für mehr Stabilität? Ist die Schwäche des Iran etwas, das zu mehr Sicherheit oder wirtschaftlichen Interessen beigetragen hat, oder ist es eher das Gegenteil? Alles deutet darauf hin, dass, wenn diese Theorie zuträfe, das Nettoergebnis kein Gewinn, sondern eher ein Verlust wäre.

Euronews: Bedeutet dies, dass der Westen sich jetzt Sorgen über die wachsende militärische Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Russland machen sollte?

Pahlavi: Natürlich, denn wenn ein Regime aus Schwäche bereit ist, sich anderen Akteuren in der Region zur Verfügung zu stellen oder sie zu benutzen, könnte dies im Endeffekt zu einer Bedrohung für eine andere Perspektive werden. Die derzeitige Zusammenarbeit des Irans mit Russland ist ein klares Indiz dafür, dass das Regime tatsächlich versucht, für sein eigenes Überleben auf die Unterstützung Russlands zu zählen, und dass es in diesem Spiel das unterstützt, was Russland beispielsweise in der Ukraine gerade tut.

Das Interview führte Efi Koutsokosta.