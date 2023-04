Washington: Russlands Kriegsverbrechen ahnden - zur Abschreckung

Die strafrechtliche Verfolgung des von Russland begangenen Verbrechens der Aggression gegen die Ukraine sollte so weit wie möglich vorangetrieben werden, um eine abschreckende Wirkung auf andere Länder zu erzielen, die in Versuchung geraten könnten, ein ähnliches Verhalten an den Tag zu legen, so Beth Van Schaack, die US-Botschafterin für globale Strafjustiz.

"Ich habe eine unglaubliche Entwicklung gesehen, bei der sich die Welt zunehmend einig ist, dass es Gerechtigkeit geben muss, nicht nur, um den Opfern und Überlebenden, deren Lebenspläne durch Russlands schrecklichen Angriffskrieg unauslöschlich gestört wurden, Recht zu geben, sondern auch, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen", sagte Van Schaack in einem Interview mit Euronews.

"Andere Staaten, die versucht sein könnten, in ihrer eigenen Nachbarschaft Angriffskriege zu führen, würden es sich zweimal überlegen, weil sie eine robuste Antwort der Justiz für das Verbrechen der Aggression und auch für die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sehen würden, die sich aus der Begehung des ursprünglichen Angriffsakts ergeben könnten."

Die Verfolgung des Verbrechens der Aggression steht ganz oben auf der Tagesordnung, seit der Kreml die unprovozierte Invasion in der Ukraine gestartet hat. Eine Entscheidung, die von der großen Mehrheit der internationalen Gemeinschaft als ungeheuerlicher Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen und die Souveränität der Ukraine beklagt wird.

In einer UN-Resolution, die im Februar von 141 Ländern gebilligt wurde, wurden "die schrecklichen menschenrechtlichen und humanitären Folgen der Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine" angeprangert und die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten sowie der bedingungslose Rückzug aller russischen Truppen gefordert.

Doch trotz der immer lauter werdenden Stimmen, die für eine Rechenschaftspflicht plädieren, bleibt die strafrechtliche Verfolgung von Aggressionsverbrechen eine gewaltige rechtliche Herausforderung, für die es keinen klaren Weg gibt.

Das letzte Mal, dass diese Art von Verbrechen vor Gericht gestellt wurde, war während der Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Anklagen als "Verbrechen gegen den Frieden" bekannt waren.

"Es finden Gespräche statt. Die Verhandlungen sind noch im Gange", sagte Van Schaack, die Amerikas juristische Reaktion auf Gräueltaten in der ganzen Welt koordiniert, in dem Interview.

"Eine Reihe von Staaten, darunter auch die USA, sind sehr engagiert, um eine sinnvolle Rechenschaftspflicht für das Verbrechen der Aggression sicherzustellen. Und so suchen wir nach Modalitäten und Wegen, dies zu tun".

Im Gegensatz zu Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord, die auf die Personen angewendet werden, die die Gräueltaten persönlich begehen, wie z. B. Militäroffiziere und Söldner, ist das Verbrechen der Aggression ein Führungsverbrechen, das auf die Person abzielt, die letztlich die Kontrolle über den Aggressorstaat ausübt.

Die Aggression an sich kann in einer Invasion, einer Besetzung, einer Annexion, einer Hafenblockade, einem Bombardement oder einem anderen Angriff bestehen, bei dem ein Staat Waffen gegen einen anderen einsetzt.

Nach Angaben des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) liegt ein Verbrechen der Aggression vor, wenn eine Person, die in der Lage ist, die politischen oder militärischen Handlungen eines Staates tatsächlich zu kontrollieren oder zu lenken, eine Angriffshandlung plant, vorbereitet, einleitet oder ausführt, die nach Art, Schwere und Ausmaß eine offenkundige Verletzung der Charta der Vereinten Nationen darstellt.

Damit ist Präsident Wladimir Putin der wahrscheinlichste Angeklagte in einem künftigen Prozess.

Diese Möglichkeit bleibt jedoch bestenfalls ein abstrakter Wunsch.

Staatsoberhäupter genießen nach internationalem Recht Immunität vor Strafverfolgung, und ein Prozess in Abwesenheit könnte in den Augen vieler als illegitim angesehen werden.

Obwohl der IStGH mit den so genannten Kampala-Änderungen die Zuständigkeit für Aggressionsverbrechen geschaffen hat, gilt diese nur für Länder und Staatsangehörige aus Ländern, die dem Römischen Statut beigetreten sind, was weder Russland noch die Ukraine sind.

Der IStGH kann seine Zuständigkeit auch durch eine Überweisung an den UN-Sicherheitsrat erlangen, ein alternativer Weg, der von Russland, einem ständigen Mitglied des Rates, und möglicherweise auch von China, einem der engsten Verbündeten Moskaus, so gut wie garantiert blockiert wird.

Als möglichen Durchbruch hat die Europäische Union zwei rechtliche Optionen ins Spiel gebracht: ein Ad-hoc-Tribunal auf der Grundlage eines multinationalen Vertrags oder ein hybrides Tribunal, das sich auf das Justizsystem eines Landes stützt, aber Elemente des internationalen Rechts einbezieht.

Bei diesem Land würde es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um die Ukraine handeln, deren Strafgesetzbuch die "Planung, Vorbereitung und Führung eines Angriffskrieges" ausdrücklich mit Gefängnisstrafen von bis zu 15 Jahren ahndet.

Während die Diskussionen zwischen politischen Entscheidungsträgern und Rechtswissenschaftlern weitergehen, haben sich die westlichen Verbündeten darauf geeinigt, das Internationale Zentrum für die Verfolgung von Aggressionsverbrechen (ICPA) einzurichten, um Beweise für einen künftigen Prozess zu sammeln und zu analysieren, der sich auf das Verbrechen der Aggression konzentriert.

Botschafter Van Schaack begrüßte das ICPA als einen "wichtigen" Zwischenschritt, der dazu beitragen kann, die Grundlagen für einen überzeugenden Prozess zu schaffen.

"Letztendlich wird es den Wunsch und das Interesse geben, die Anklage gegen bestimmte Personen zu bestätigen. Und dann werden wir ein Tribunal brauchen", sagte Van Schaack.

"Ich kann mir vorstellen, dass die Verhandlungen im Frühjahr und im Sommer weitergehen werden. Und im Idealfall würde dann gegen Ende des Jahres etwas eingerichtet werden", fügte sie hinzu.

"Die Staaten sind sehr engagiert, ein geeignetes Modell zu finden, um die Fähigkeit zu maximieren, das Verbrechen der Aggression mit maximaler internationaler Beteiligung und Legitimität erfolgreich zu verfolgen.