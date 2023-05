Gozo punktet mit der restaurierten "Cittadella"

Die Zitadelle der Insel Gozo diente im Laufe der Jahrhunderte vielen Zwecken: der Verteidigung, der Religion und der Verwaltung. Die lange Zeit verlassene Anlage wurde dank eines europäischen Projekts restauriert.

Auf einem Felsen nördlich des Stadtzentrums der maltesischen Stadt Victoria thront die "Cittadella", die Zitadelle der Insel Gozo. Sie diente im Laufe der Jahrhunderte vielen Zwecken: der Verteidigung, der Religion und der Verwaltung. Die lange Zeit verlassene Anlage wurde dank eines europäischen Projekts restauriert.

"Wir haben fast alle Fassaden, die historischen Gebäude innerhalb der Zitadelle restauriert", erklärt Stephen Cini, der stellvertretende Direktor der Direktion für Kulturerbe MGOZ. "Wir haben auch Toilettenanlagen entfernt, die störten. Die Plätze und Straßen wurden neu gestaltet und gepflastert, um sie besser zugänglich zu machen."

Stephen Cini ist der stellvertretende Direktor der Direktion für Kulturerbe Gozos euronews

In der "Cittadella", die im Mittelalter eine Burg war, liegen mehrere Kirchen, darunter die Kathedrale Mariä Himmelfahrt aus dem 17. Jahrhundert.

Bei der Sanierung dieser Festungsanlage, die den Einheimischen als Schutz bei Überfällen diente, wurden geheime Gänge und andere Schätze freigelegt.

"Bei den Ausgrabungen stießen wir auf den alten Eingang zur Zitadelle. Wir mussten langsam arbeiten, um die gefundene Bausubstanz nicht zu beschädigen", erzählt die Architektin Roberta C. Attard. "Sie ist noch intakt und wird jetzt ausgestellt. Man kann sie besichtigen. Wir haben auch Gruben aus der Bronzezeit gefunden."

Architektin Roberta C. Attard ist an der Restaurierung beteiligt euronews

Preisgekrönte Restaurierung

Die Anlage wurde zwischen März 2014 und Juni 2016 restauriert. Die Instandhaltungsarbeiten an der Cittadella - Gewinner des REGIOSTAR-Preises 2022 für das beste europäische Projekt der letzten 15 Jahre - sind noch nicht abgeschlossen.

Das Budget betrug 14,8 Millionen Euro. 85 % davon wurden von der Europäischen Kohäsionspolitik und die restlichen 15 % von Malta übernommen.

Jedes Jahr besuchen fast eine Million Besucher dieses kulturelle Erbe. Eine der Hauptattraktionen nach der Restaurierung ist das Besucherzentrum, das unter britischer Verwaltung zwei Wasserreservoirs beherbergte.

Eine französische Besucherin lässt sich von der Geschichte begeistern euronews

"Hier haben wir gelernt, dass Frankreich in die Geschichte Gozos involviert war, wie auch die Osmanen", so Océane. "Man versteht die Geschichte, indem man das sehr umfassende Museum besucht. Wenn man dort herauskommt, ist man mitten drin in der Kultur!"