Neue Daten über die Gewinne der größten Unternehmen der Welt haben den Ruf nach einer dauerhaften Besteuerung von Zufallsgwinnen in allen Wirtschaftszweigen erneuert.

Eine am Donnerstag von Oxfam und ActionAid veröffentlichte Studie zeigt, dass 722 globale Unternehmen in den Jahren 2021 und 2022 zusammen mehr als 917 Milliarden Euro an Gewinmitnahmen - auch unerwartete oder Zufallsgewinne - erzielen werden.

Von diesen Unternehmen machten 45 Energieunternehmen durchschnittlich 217 Milliarden Euro pro Jahr an unerwarteten Gewinnen, während Unternehmen in anderen Sektoren wie Lebensmittel und Getränke, Banken und Pharmazeutika ebenfalls einen Gewinnsprung verzeichneten, so die beiden NGOs.

Die Analyse basiert auf der Forbes-Rangliste Global 2000 und definiert Mitnahmegewinne als solche, die die durchschnittlichen Gewinne der vorangegangenen vier Jahre um mehr als 10 Prozent übersteigen.

Hohe Zufallsgewinne einerseits, Reallohnkürzungen andererseits

In der Zwischenzeit, so die beiden NGOs, mussten eine Milliarde Arbeitnehmer:innen in 50 Ländern im Jahr 2022 Reallohnkürzungen in Höhe von 686 Milliarden Euro hinnehmen.

Oxfam und ActionAid fordern eine Abgabe auf überschüssige Gewinne, die zur Linderung der steigenden Lebenshaltungskosten und zur Finanzierung von Entwicklungsprojekten im so genannten globalen Süden verwendet werden könnte.

"Es gibt ein Problem der Ungerechtigkeit, wenn Unternehmen riesige Gewinne machen, während die Menschen mit ihren Energierechnungen und dem Kauf von Lebensmitteln im Supermarkt zu kämpfen haben. Das ist inakzeptabel", sagte Chiara Putaturo, EU-Beraterin für Ungleichheit und Steuerpolitik bei Oxfam.

"Wir haben festgestellt, dass bei einigen Unternehmen 85 % aller im Jahr 2022 erzielten Gewinne an die Aktionäre gingen und die Taschen der ohnehin schon reichen Einzelpersonen füllten. Die bestbezahlten Vorstandsvorsitzenden in vier Ländern kamen 2022 in den Genuss einer realen Gehaltserhöhung von 9 %, während die Löhne der Arbeitnehmer um 3 % sanken."

Würde eine Steuer auf Zufallsgewinne Investitionen verhindern?

Nach Ansicht von Quentin Parrinello, Senior Policy Advisor bei der EU-Steuerbeobachtungsstelle, ist das Argument der Kritiker:innen, dass eine Steuer auf Zufallsgewinne Investitionen verhindert, nicht stichhaltig, aber die Ausgestaltung der Abgabe ist entscheidend.

"Wir erleben, dass einige große Unternehmen - nicht alle - Rekordgewinne verbuchen, und zwar nicht aufgrund von Produktivitätssteigerungen oder Innovationen, sondern weil sie in der Lage sind, die Preise zu drücken und ihre Gewinnspannen aufzublähen", sagte er.

"Die Steuer auf unerwartete Gewinne kann tatsächlich Anreize für Investitionen schaffen, weil das Geld nicht in die Taschen der Aktionäre fließt, sondern in die Unternehmen reinvestiert wird.

"Für uns ist es sehr wichtig, dass der Entwurf sicherstellt, dass wir den übermäßigen Gewinn, der aus der Preisabzocke stammt, angehen und nicht die reguläre Tätigkeit und die Investitionsrendite."

Im Juni stellte ein Bericht des Internationalen Währungsfonds dar, dass fast die Hälfte des Anstiegs der Inflation in Europa in den letzten zwei Jahren auf steigende Unternehmensgewinne zurückzuführen sei. Auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, erklärte im Juni, dass die Unternehmensgewinne 2022 der größte Inflationsfaktor waren - und das auch 2023 sein werden.

Im vergangenen September einigten sich die EU-Energieminister auf eine befristete Sondersteuer für Unternehmen, die von den steigenden Energiepreisen profitieren. Die als "Solidaritätsbeitrag" bezeichnete Abgabe wird auf Gewinne erhoben, die 20 Prozent des durchschnittlichen Jahresgewinns eines Unternehmens seit 2018 übersteigen.

Obwohl jeder EU-Mitgliedstaat die Steuer anwenden muss, sind die Fortschritte in den einzelnen Ländern unterschiedlich, da einige die Maßnahmen noch nicht eingeführt haben.

Ein Sprecher der Europäischen Kommission sagte, dass man bewerte, wie jeder Mitgliedstaat den Solidaritätsbeitrag oder eine gleichwertige nationale Maßnahme eingeführt hat, und, falls erforderlich, mit dem betreffenden Mitgliedstaat Kontakt aufnimmt, um die vollständige Einhaltung des EU-Rechts sicherzustellen.

"Solidaritätsbeitrag" läuft aus - Oxfam und ActionAid fordern dauerhafte Steuer

Die EU-Abgabe stieß auf den Widerstand einiger Unternehmen. Sie behindere Investitionen in neue Technologien, einschließlich grüner Technologien, so die Argumentation. Trotz des Mechanismus erzielten die großen Ölkonzerne im Jahr 2022 Rekordgewinne.

Der Solidaritätsbeitrag ist eine befristete Maßnahme, die nur für die Jahre 2022 und 2023 gilt. Oxfam und ActionAid fordern eine dauerhafte Steuer, die auf alle Sektoren ausgeweitet wird, die außerordentliche Gewinne erzielen.

Portugal ist das einzige EU-Land, das derzeit Lebensmittelunternehmen ins Visier nimmt. Länder wie Ungarn nehmen verschiedene Sektoren ins Visier, darunter Pharma- und Medienunternehmen, während die kroatische Windfall-Steuer für alle Unternehmen gilt, die eine bestimmte Umsatzschwelle überschreiten.

Nach Ansicht von Parrinello ist mehr Einheitlichkeit zwischen den Mitgliedstaaten erforderlich: "Die einzelnen Länder wenden unterschiedliche Regelungen zur Bekämpfung von unerwarteten Gewinnen an. Einige von ihnen besteuern Umsätze und Gewinne mit gewissen Einschränkungen. Wir müssen das so weit wie möglich harmonisieren."

Oxfam und ActionAid sagen, dass eine Steuer auf Zufallsgewinne Hunderte von Milliarden an Mitteln einbringen könnte, die zur Bekämpfung von Armut und Klimawandel eingesetzt werden könnten.